Стало известно о планах ЕС повысить пошлины на сельхозтовары Украины

FT: Евросоюз решил ввести повышенные пошлины на украинские товары с июня

Tекст: Вера Басилая

Еврокомиссия намерена прекратить действие режима беспошлинного ввоза украинских товаров в ЕС после 5 июня и ввести переходные меры, предусматривающие существенное увеличение пошлин на импорт определенной продукции с Украины, пишет Financial Times.

В первую очередь ограничения затронут сельскохозяйственные товары, которые имеют ключевое значение для бюджета Украины. Квоты на беспошлинный ввоз будут разделены на 12 ежемесячных периодов, что позволит снизить объем поставок на рынок ЕС на время переговоров о новом торговом соглашении.

По данным дипломатических источников, инициатива по отмене льгот в значительной степени связана с давлением со стороны Польши и протестами европейских фермеров, обеспокоенных наплывом украинской сельхозпродукции.

Перед президентскими выборами в Польше Варшава обратилась к Еврокомиссии с просьбой отложить обсуждение новых торговых соглашений с Киевом, чтобы снизить предвыборные риски для местных властей.

Совет ЕС и Европарламент согласовали продление беспошлинного импорта товаров с Украины до 5 июня 2025 года.

В прошлом году по странам ЕС прокатилась волна протестов фермеров, которые требовали изменения аграрной политики и ограничения импорта дешевой украинской продукции.