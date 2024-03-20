В ЕС согласовали беспошлинный импорт украинских товаров

Совет ЕС и Европарламент согласовали беспошлинный импорт украинских товаров

Tекст: Ольга Никитина

«ЕС решил усилить защиту чувствительной сельхозпродукции через усиление гарантий, чтобы учесть любое негативное влияние не только на рынок ЕС в целом, но и на рынки одной или нескольких стран Евросоюза», – передает РИА «Новости» содержание документа.

В частности, вводится защитный механизм, который предполагает введение пошлин на определенные категории товаров, если их объемы превысят средние показатели импорта за 2022–2023 годы. Это касается таких продуктов, как мясо птицы, яйца, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

Кроме того, Еврокомиссия обязуется усилить контроль за импортом пшеницы и других зерновых с Украины.

Новый документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС. После этого его опубликуют в официальном журнале, и он вступит в силу.

На прошлой неделе предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении на год отмены пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны Евросоюза (ЕС) не получило поддержки в Европарламенте (ЕП).