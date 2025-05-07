ЕК заявила о завершении беспошлинного ввоза агропродукции с Украины

Tекст: Евгения Караваева

Еврокомиссия не будет продлевать временную отмену тарифов на ввоз аграрной продукции в Европейский союз с Украины после 18 мая, передает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил, что ведомство изучит альтернативные варианты и начнет переговоры об интеграции этого режима в существующее соглашение о свободной торговле с Киевом.

«Еврокомиссия не будет продлевать решение о временной отмене тарифов на ввоз аграрной продукции в ЕС», – подчеркнул Гилл, добавив, что возможны временные меры в торговле с Украиной, однако детали пока не обсуждаются.

Режим временной отмены всех пошлин и тарифов введен Еврокомиссией весной 2022 года, что вызвало кризис затоваривания зерном в соседних государствах и временную блокировку украинского агроимпорта весной 2023 года. Впоследствии ЕК согласовала контролируемый режим отмены пошлин, но в сентябре 2024 года вернула пошлины на весь аграрный экспорт Украины из-за превышения квот. Отказ продлевать режим не изменит сложившуюся ситуацию.

Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной действует с 2016 года и теперь будет дополнено новыми условиями торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале фермеры Чехии провели акции протеста на границе, блокируя дороги тракторами из-за несогласия с импортом сельхозпродукции с Украины и из Южной Америки. К их протестам присоединились фермеры из Германии, Польши, Австрии, Венгрии и Словакии.

В Верховной раде Украины назвали введение США 10-процентных пошлин на украинский импорт «цинизмом высшего сорта». А украинская экономика столкнулась с резким ускорением инфляции, которая достигла 13,4% к апрелю 2025 года, и страна оказалась на пороге стагфляции.







