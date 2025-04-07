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Украину предупредили о приближении к стагфляции
Украину предупредили о приближении к стагфляции
Украинская экономика столкнулась с резким ускорением инфляции, достигшей 13,4% к апрелю 2025 года, что ставит страну на порог стагфляции, сообщили СМИ.
Как пишет «Страна.ua» со ссылкой на данные Нацбанка, к апрелю 2025 года инфляция в стране достигла 13,4 процента, что является значительным ускорением по сравнению с предыдущими периодами, передает Lenta.Ru.
Эксперты прогнозируют, что инфляция будет расти в среднесрочной перспективе. На фоне этого наблюдается замедление роста ВВП. По итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) Украины увеличился на 2,9 процента вместо ожидаемых 3,4 процента. В первые месяцы 2025 года динамика составила лишь 1,1 процента.
Аналитики отмечают, что текущие экономические признаки характерны для стагфляции. Это состояние экономики характеризуется высоким уровнем инфляции, спадом производства и ростом безработицы. Национальный банк Украины связывает такие показатели с ухудшением безопасности в стране, нехваткой электроэнергии и низкой урожайностью сельскохозяйственных культур.
Ранее в Раде назвали пошлины США в 10% «цинизмом высшего сорта», украинские депутаты опасаются, что введенные тарифы на украинский импорт отвлекут внимание других стран от Украины.
Напомним, американский лидер заявил, что США установили новые таможенные пошлины на импортные товары, причем для Украины пошлины составят 10%.