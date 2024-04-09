Экономист оценил попытки ЕС ограничить беспошлинный импорт с Украины

Экономист Лизан: Евросоюз пытается вернуть Украину в период квот на сельхозпродукцию

Tекст: Анастасия Куликова

«Работа над созданием механизма, который предотвращал бы скачки по импорту продукции с Украины, велась странами ЕС еще с середины лета 2023 года. С одной стороны, были недовольные европейские фермеры. С другой стороны – Евросоюз не мог совсем отказаться от украинских сельхозтоваров. Во-первых, странам – членам объединения было важно показать, что они всячески поддерживают Киев. Во-вторых, импорт с Украины позволял сдерживать продовольственную инфляцию в ЕС. Похоже, сейчас заинтересованным сторонам удалось прийти к своеобразному компромиссу», – отметил экономист и политолог Иван Лизан.

Соглашение предполагает продление беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, но при этом устанавливает потолок по объему ввозимых товаров. «Фактически речь идет о квотах», – пояснил собеседник. По его словам, похожий механизм действовал в период с 2014 по 2022 год, но сейчас, вероятно, ограничения на импорт будут не такими жесткими. Вместе с тем соглашение ЕП и Совета ЕС вызывает вопросы, добавил Лизан.

«Пока не совсем понятно, как будет применяться инструмент «экстренного торможения» беспошлинного режима. Будет ли таможенный комитет Польши рапортовать в Еврокомиссию, а Еврокомиссия принимать решение или таможенный комитет Польши сможет запускать механизм самостоятельно, уведомив об этом Еврокомиссию?» – рассуждает экономист.

«Более того, важно понять, какими будут средние показатели объемов импорта продукции с Украины, – продолжил спикер. – Например, во втором полугодии 2021 года Киев почти ничего не поставлял в страны ЕС, потому что действовали жесткие квоты, а после 2022 года включился режим «полного разгула». Поэтому я допускаю, что среднее значение может быть близким к максимуму».

По оценкам эксперта, для Киева последствия от введения ограничений будут минимальными. «Возможно, несколько сократится уже уменьшившийся объем экспорта продукции в страны Евросоюза», – уточнил экономист. При этом механизм регулирования импорта украинской продукции может быть элементом более масштабной сделки, допускает Лизан. Он напомнил, что ранее Варшава лоббировала предложение ограничить импорт зерна из России и Белоруссии. «Я не исключаю, что ЕП и Совет ЕС заключил какое-то комплексное соглашение. Стоит посмотреть, получат ли в ближайшее время поляки какие-то «плюшки», – предложил собеседник.

Ранее представители государств – членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров на год до 5 июня 2025 года, однако установили потолок по объему ввозимой продукции. Согласно заявлению на сайте ЕП, соглашение по либерализации торговли призвано стабилизировать украинскую экономику и облегчить постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС.

Соглашением предусмотрен инструмент «экстренного торможения» приостановки беспошлинного режима для «чувствительной сельхозпродукции», в том числе птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. Данная мера начнет действовать, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года.

«В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом. Продлив меры поддержки торговли еще на год, это соглашение также демонстрирует непоколебимую солидарность и поддержку Украины Евросоюзом», – сказала депутат Европарламента Сандра Калниете.

До 2022 года экономические отношения Украины и ЕС в сельскохозяйственной сфере основывались на подписанном в 2014 году соглашении о зоне свободы торговли (ЗСТ). С июня того года действует беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз. На этом фоне уже на протяжении полугода европейские фермеры проводят протесты против дешевого украинского зерна. Причиной масштабного недовольства аграриев стала неравноправная торговая политика Еврокомиссии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в истоках сложившихся противоречий.