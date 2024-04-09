Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.0 комментариев
Экономист оценил попытки ЕС ограничить беспошлинный импорт с Украины
Экономист Лизан: Евросоюз пытается вернуть Украину в период квот на сельхозпродукцию
Подготовленные Советом ЕС ограничения для продления беспошлинного ввоза с Украины больше похожи на механизм квот, который действовал в период с 2014 по 2022 годы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, предварительное соглашение предполагает продление беспошлинного ввоза, но устанавливает потолок по объему ввозимой продукции.
«Работа над созданием механизма, который предотвращал бы скачки по импорту продукции с Украины, велась странами ЕС еще с середины лета 2023 года. С одной стороны, были недовольные европейские фермеры. С другой стороны – Евросоюз не мог совсем отказаться от украинских сельхозтоваров. Во-первых, странам – членам объединения было важно показать, что они всячески поддерживают Киев. Во-вторых, импорт с Украины позволял сдерживать продовольственную инфляцию в ЕС. Похоже, сейчас заинтересованным сторонам удалось прийти к своеобразному компромиссу», – отметил экономист и политолог Иван Лизан.
Соглашение предполагает продление беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, но при этом устанавливает потолок по объему ввозимых товаров. «Фактически речь идет о квотах», – пояснил собеседник. По его словам, похожий механизм действовал в период с 2014 по 2022 год, но сейчас, вероятно, ограничения на импорт будут не такими жесткими. Вместе с тем соглашение ЕП и Совета ЕС вызывает вопросы, добавил Лизан.
«Пока не совсем понятно, как будет применяться инструмент «экстренного торможения» беспошлинного режима. Будет ли таможенный комитет Польши рапортовать в Еврокомиссию, а Еврокомиссия принимать решение или таможенный комитет Польши сможет запускать механизм самостоятельно, уведомив об этом Еврокомиссию?» – рассуждает экономист.
«Более того, важно понять, какими будут средние показатели объемов импорта продукции с Украины, – продолжил спикер. – Например, во втором полугодии 2021 года Киев почти ничего не поставлял в страны ЕС, потому что действовали жесткие квоты, а после 2022 года включился режим «полного разгула». Поэтому я допускаю, что среднее значение может быть близким к максимуму».
По оценкам эксперта, для Киева последствия от введения ограничений будут минимальными. «Возможно, несколько сократится уже уменьшившийся объем экспорта продукции в страны Евросоюза», – уточнил экономист. При этом механизм регулирования импорта украинской продукции может быть элементом более масштабной сделки, допускает Лизан. Он напомнил, что ранее Варшава лоббировала предложение ограничить импорт зерна из России и Белоруссии. «Я не исключаю, что ЕП и Совет ЕС заключил какое-то комплексное соглашение. Стоит посмотреть, получат ли в ближайшее время поляки какие-то «плюшки», – предложил собеседник.
Ранее представители государств – членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров на год до 5 июня 2025 года, однако установили потолок по объему ввозимой продукции. Согласно заявлению на сайте ЕП, соглашение по либерализации торговли призвано стабилизировать украинскую экономику и облегчить постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС.
Соглашением предусмотрен инструмент «экстренного торможения» приостановки беспошлинного режима для «чувствительной сельхозпродукции», в том числе птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. Данная мера начнет действовать, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года.
«В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом. Продлив меры поддержки торговли еще на год, это соглашение также демонстрирует непоколебимую солидарность и поддержку Украины Евросоюзом», – сказала депутат Европарламента Сандра Калниете.
До 2022 года экономические отношения Украины и ЕС в сельскохозяйственной сфере основывались на подписанном в 2014 году соглашении о зоне свободы торговли (ЗСТ). С июня того года действует беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз. На этом фоне уже на протяжении полугода европейские фермеры проводят протесты против дешевого украинского зерна. Причиной масштабного недовольства аграриев стала неравноправная торговая политика Еврокомиссии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в истоках сложившихся противоречий.