Tекст: Александра Юдина

Дипломат с улыбкой отреагировала на просьбу прокомментировать заявление правительства Германии о готовности участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле 15 мая, передает ТАСС.

«Заявления Берлина я видела. Пока их шаги не соответствуют политико-дипломатическому урегулированию, даже как-то странно слышать, что взрослые люди такое заявляют», – отметила она.

Захарова также подчеркнула, что европейские страны не могут претендовать на участие в переговорах по Украине, пока продолжают поддерживать киевский режим.

По ее словам, заявления Берлина, Парижа и Лондона резко расходятся с их действиями – те продолжают поставлять вооружение, выделять крупные суммы Банковой и не осуждают, а фактически поддерживают действия Киева.

Представитель МИД отметила, что западные страны потворствуют неонацистским решениям украинского руководства, включая факты, которые, по ее словам, ведут к уничтожению прав человека.

Она добавила, что для участия в переговорах нацеленных на мир, европейским странам необходимо изменить свою реальную политику, чтобы их заявления соответствовали их поступкам.

Ранее Захарова заявила, что российская делегация прибыла в Турцию для обсуждения украинского вопроса. Политолог оценил риски срыва переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.