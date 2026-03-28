Ученые зафиксировали на Солнце крупный выброс плазмы перед лунной миссией

Крупный выброс плазмы начаося на Солнце

Tекст: Мария Иванова

По данным коронографов и рентгеновских профилей, на Солнце сейчас развивается крупный выброс плазмы, сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Там отметили: «На Солнце происходит крупный выброс плазмы. Возможно влияние на старт лунной миссии».

Особое внимание событию уделяется из-за запланированного в ночь на 2 апреля первого с 1972 года пилотируемого полета к Луне. Экипаж из четырех человек должен впервые за более чем полвека выйти за пределы защитного действия магнитного поля Земли.

Ученые поясняют, что на околоземных орбитах проявления космической погоды ограничиваются колебаниями магнитного поля, изменениями плотности атмосферы и ростом числа заряженных частиц. На дальних орбитах корабль оказывается прямо в облаке солнечной плазмы, которое на несколько суток окутывает планету, поэтому активность светила в ближайшие дни будут отслеживать особенно внимательно.

На данный момент специалисты оценивают вероятность прихода плазмы к Земле как скорее низкую: центр облака, по имеющимся данным, отклонен примерно на 60° от направления на планету и смещен вниз. В таких условиях возможны только касания периферийных, самых внешних частей плазменного облака, окончательные выводы дадут расчеты, которые планируется опубликовать сегодня.

По некоторым признакам на Солнце начинается системный рост активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Ранее, в ноябре прошлого года, солнечная активность уже приводила к переносу запуска: по заявлению агентства NASA, старт спутников ESCAPADE к Марсу был сдвинут из-за солнечных бурь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вспышка солнечной активности может создать дополнительные риски для экипажа первого за полвека пилотируемого полета к Луне.

Ученые РАН в начале года предупредили о формировании на северо-восточной части Солнца крупной активной области и о возможном влиянии ее роста на запуск лунной миссии Artemis 2.