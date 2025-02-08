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Россия вошла в топ-10 по объему исследований и разработок
Чернышенко заявил о вхождении России в топ-10 стран по научным исследованиям
Россия вошла в топ-10 стран мира по объему научных исследований, заявил Дмитрий Чернышенко на фоне Дня российской науки, подчеркнув важность этого достижения для страны.
Россия вошла в число десяти ведущих стран мира по объему исследований и разработок. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА «Новости». Он отметил важность этого достижения и поздравил граждан с Днем российской науки, который отмечается 8 февраля.
В своем обращении Чернышенко подчеркнул, что российские ученые играют ключевую роль в стремлении страны к технологическому лидерству. «Мы входим в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок. А наши ученые активно помогают в достижении технологического лидерства – национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным», – сказал он.
Вице-премьер также заявил, что к 2030 году Россия должна увеличить расходы на научные исследования до 2% ВВП. Для этого правительство стремится обеспечить науку всем необходимым. Он отметил, что приборная база научно-исследовательских организаций обновлена на 60%, и создается современная инфраструктура для прорывных исследований. В прошлом году была запущена часть крупного научного объекта – источника синхротронного излучения СКИФ, не имеющего мировых аналогов.
Кроме того, открыты более 900 лабораторий для молодых исследователей. Чернышенко поблагодарил ученых за их преданность науке, подчеркнув, что она стала для них не только профессиональным выбором, но и делом всей жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский бизнес проявил заинтересованность в отечественных научных разработках, так как они обладают значительным потенциалом для коммерциализации. Линейный ускоритель СКИФ успешно достиг своих проектных параметров, что открывает новые возможности для исследований в области физики и материаловедения. Роспатент представил десять важнейших изобретений 2024 года, подчеркивая достижения российских ученых и их вклад в технологическое развитие страны.