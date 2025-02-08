Эксперт: Российский бизнес заинтересован в отечественных научных разработках

Эксперты назвали основные задачи, стоящие перед российской наукой

Tекст: Андрей Резчиков

«Одним из основных лейтмотивов развития российской науки является стремление к технологическому лидерству. Это не просто красивые слова, а сформированная стратегия по достижению конкретных целей», – считает лектор российского общества «Знание», руководитель центра развития исследований и разработок фонда «Московский инновационный кластер» Георгий Шахгильдян.

«Сегодня в стране сложилась позитивная ситуация, при которой университеты и институты, в том числе академические, могут предлагать интересные решения для промышленности и бизнеса. При этом потенциальные потребители разработок крайне заинтересованы в отечественных решениях», – подчеркикивает он.

«Есть несколько известных федеральных проектов, которые активно развиваются. Например, инженерные школы при университетах. Это также инициатива Минобрнауки «Госзадание 2.0». Ее суть в том, чтобы вузы в рамках бюджетного финансирования работали над задачами, в перспективе интересными промышленности. Это стратегия на десятилетие вперед», – говорит Шахгильдян.

Собеседник отметил, что возглавляемый им центр тоже занимается вопросами взаимодействия науки и бизнеса. «В прошлом году мы запустили бесплатную государственную платформу «Техномаркет», на которой взаимодействуют представители науки и заказчики в лице крупного бизнеса и корпораций. Такой формат маркетплейса создан с целью интенсифицировать связи между наукой и бизнесом», – пояснил спикер.

С этим мнением согласен и Александр Рудаков, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат исторических наук. «Внедрение достижений наших ученых в общественный быт – приоритетная задача правительства. Для этого многое делается, однако нам еще есть к чему стремиться», – считает он

«Стараемся решить и проблему кадров. Сегодня Россия занимает девятое место в мире по объемам научных исследований и разработок. Разумеется, эти успехи необходимо монетизировать с выгодой для граждан и перевести их в практическую плоскость. Соответственно, для этого создаются региональные тематические центры, системы трансфера технологий», – подчеркнул Рудаков.

В субботу отмечается День российской науки. Дата была учреждена президентским указом в июне 1999 года. На этой неделе Владимир Путин провел заседание Совета при президенте по науке и образованию. Обсуждались вопросы обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами.

По словам президента, одна из главных целей заключается в том, чтобы в области технологического развития Россия была конкурентоспособна по ключевым направлениям. «Для этого нам нужны специалисты, способные генерировать уникальные решения, в том числе для новых, только формирующихся индустрий, готовые использовать передовые методы проектирования и конструирования», – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что все последние годы в стране системно развивались школы, колледжи и вузы. «Но и ситуация в экономике, в глобальной конкуренции быстро меняется. С учетом острого, чувствительного для предприятий дефицита кадров нужно уже сейчас предпринимать нестандартные, а зачастую и экстраординарные, шаги», – подчеркнул российский лидер.

В четверг Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год. В своем обращении Путин подчеркнул, что России «нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития».

Президент считает важным не только повышать общественное уважение, авторитет нового поколения исследователей, но «огромное значение имеет и достойная финансовая поддержка – без этого, как известно, ничего сделать невозможно».