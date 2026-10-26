История с распространением медведей почти во всем Северном полушарии заставляет задуматься о некоторых вещах, которые казались раньше неочевидными. Мы видим, что «очищение» природы, которое так приветствовали у нас после коронавирусной пандемии, несет в себе не только бонусы и плюсы.2 комментария
США приготовились эвакуировать посольства на Ближнем Востоке
CNN: Власти США вскоре начнут эвакуацию диппредставительств на Ближнем Востоке
Власти США в скором времени начнут эвакуировать дипломатические представительства на Ближнем Востоке или сокращать их штат, сообщил телеканал CNN.
Ожидается, что диппредставительства получат приказ об отъезде персонала, а штат остальных учреждений будет сокращен, передает телеканал CNN.
Отмечается, что войска США в регионе готовы начать новые крупные военные операции против Ирана в течение 96 часов после приказа президента Дональда Трампа.
Ранее Трамп заявлял о необходимости принять решение по конфликту с Ираном: заключить сделку или «покончить» с республикой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник телеканал CNN предупредил о масштабности потенциальных ударов США по Ирану.
Кроме того, сообщалось, что процесс эвакуации дипломатического персонала США из стран Ближнего Востока сопровождается серьезными организационными проблемами.
В четверг телеканал NBC заявил о сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке.
В тот же день в министерстве обороны США не стали комментировать сообщения о возможной эвакуации американских военных и дипломатов из стран Ближнего Востока.