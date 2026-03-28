  ФСБ предотвратила теракт в Ставрополе, агент подорван украинским куратором
    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Каллас устроила перепалку с Рубио на встрече G7 из-за Украины
    Мерц высмеял Францию после заявления об Ормузском проливе
    Правозащитники рассказали о пытках военнопленных в украинских больницах
    Ребенок погиб в результате атаки БПЛА на Ярославскую область
    Израиль и США нанесли третий удар по территории АЭС «Бушер» в Иране
    Глава армии Уганды пообещал за две недели захватить Тегеран
    Истребитель США аварийно сел в Саудовской Аравии после повреждений
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    4 комментария
    28 марта 2026, 10:33 • Новости дня

    Ученые сообщили о риске солнечной вспышки перед лунной миссией

    В ИКИ РАН предупредили о риске влияния выброса солнечной плазмы на лунную миссию

    Tекст: Мария Иванова

    Вспышка солнечной активности может создать дополнительные риски для экипажа первого за полвека пилотируемого полета к Луне, запланированного на начало апреля, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН, на Солнце зафиксирован мощный выброс плазмы.

    «На Солнце происходит крупный выброс плазмы. Возможно влияние на старт лунной миссии», – сообщили ученые.

    Явление вызывает особый интерес, поскольку в ночь на 2 апреля запланирован первый за более чем 50 лет пилотируемый полет к Луне. Экипаж из четырех человек впервые с 1972 года выйдет за пределы защитного магнитного поля Земли, где космическая погода может оказывать прямое воздействие на корабль.

    Специалисты отмечают, что на дальних орбитах космический аппарат может оказаться внутри облака солнечной плазмы, которое окружает Землю на несколько суток. Поэтому за солнечной активностью в ближайшие дни будут следить особенно внимательно.

    По текущим расчетам, вероятность того, что облако плазмы достигнет Земли, оценивается как невысокая. Центр этого облака отклонен от направления на Землю примерно на 60 градусов и смещен вниз, что допускает лишь возможные касания периферийных частей. Исследователи уточняют, что сегодня опубликуют расчет траектории движения плазмы.

    Ученые также замечают признаки нарастающей солнечной активности, которая может сохраняться всю следующую неделю. В лаборатории напомнили, что в ноябре прошлого года, по данным NASA, запуск спутников к Марсу был перенесен из-за подобных вспышек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые РАН в начале года предупредили о формировании на северо-восточной части Солнца крупной активной области, рост которой может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2. Второй крупный выброс плазмы в сторону Земли тогда зафиксировали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    27 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Установлен предок современных обезъян
    Установлен предок современных обезъян
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Обнаруженные в Египте челюсти и зубы возрастом 17 млн лет указывают на североафриканское происхождение общего предка всех человекообразных обезьян.

    Окаменелые челюсти и зубы, найденные в Северном Египте, могут принадлежать ближайшему известному предку всех человекообразных обезьян, включая человека, пишет New Scientist.

    На участке Вади-Могра исследователи в 2023 и 2024 годах обнаружили четыре образца возрастом около 17–18 млн лет и выделили новый вид Masripithecus moghraensis.

    Один из экземпляров представлен передней частью нижней челюсти с двумя коренными зубами, принадлежащими одному животному, другой – отдельным фрагментом челюсти без коронок зубов. По словам Шурук Аль-Ашкар, «решающим аргументом стало сочетание человекообразных черт в нижней челюсти». Участок сращения половин челюсти напоминает более поздних человекообразных, а коренные зубы низкие, округлые, сильно изрезанные и почти одинакового размера.

    По оценке ученых, Masripithecus moghraensis весил около 25 кг, был крупнее типичных обезьян того времени и по результатам филогенетического анализа уверенно попал в линию гоминоидов. Отмечается, что человекообразные обезьяны отличаются от обычных отсутствием хвоста, а уже к 16 млн лет назад их представители расселились в Европу и Азию.

    Строение зубов и челюсти говорит о гибком рационе: вид в основном питался плодами, но мог перерабатывать орехи и семена благодаря мощной челюсти и сложным молярам. Пока не найдены кости конечностей, ученые не могут сказать, жил ли он преимущественно на деревьях или на земле.

    Размер клыков указывает, что оба найденных экземпляра были самцами, примерно с небольшую самку шимпанзе. Эрик Зайфферт из Университета Южной Калифорнии отметил, что десятилетиями палеонтологи находили в раннем миоцене только сходные виды в Восточной Африке, а теперь стало ясно, что важная часть истории эволюции человекообразных происходила и в Северной Африке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, необычная находка в Алжире помогла ученым определить прародину рода Homo и сроки выхода предков людей за ее пределы.

    Эксперимент с бонобо Канзи подтвердил наличие у человекообразных обезьян воображения, ранее считавшегося исключительно человеческой способностью.

    Находка в Олдувайском ущелье в Восточной Африке показала использование предками современного человека костяных орудий труда уже 1,5 млн лет назад.

    Комментарии (22)
    28 марта 2026, 03:53 • Новости дня
    Исследователи сообщили, что под плато Гизы может находиться второй сфинкс

    Инженер-радарщик Бьонди: Под плато Гизы может находиться второй сфинкс

    Tекст: Антон Антонов

    Под плато Гизы в Каире может находиться второй сфинкс, в этом есть «80% уверенности», сообщил инженер-радарщик Филиппо Бьонди.

    Предложение для начала исследований было дано другим ученым. По словам Бьонди, основанием для начала исследований стала информация на «Стеле сна», расположенной между передними лапами Великого Сфинкса Гизы, где предположительно изображены два сфинкса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Matt Beall Podcast.

    Бьонди подчеркнул, что высота одной из гор на плато составляет около 55 м, при этом первый сфинкс находится чуть ниже уровня окружающей поверхности. «Поэтому вполне возможно, что второй сфинкс скрыт под этой более высокой горой», – заявил он в эфире подкаста.

    Исследователь отметил, что между расположением объектов была обнаружена «точная геометрическая корреляция». «Если симметрия сохранена, то же самое, что мы наблюдаем у первого сфинкса, мы должны наблюдать также здесь, [на месте] предполагаемого второго сфинкса», – отметил Бьонди.

    Он рассказал, что гора состоит из затвердевшего песка и что группа ученых с помощью спутниковых данных и электромагнитных измерений получила очертания исследуемого объекта.

    В настоящее время команда работает над созданием трехмерной модели предполагаемого местонахождения второго сфинкса, сравнивая ее с положением первого. Бьонди заявил, что «с этими результатами пока есть 80% уверенности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи установили, что пирамиды в Гизе возвели профессиональные рабочие бригады, а не рабы.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 18:51 • Видео
    Зеленский нашел неожиданного партнера

    Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 10:05 • Новости дня
    Спутник «Лобачевский» показал первые четкие снимки Земли

    Спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли

    Tекст: Мария Иванова

    Российский спутник «Лобачевский» передал первые изображения Земли с мультиспектральной камеры, где запечатлены побережья Калифорнии и Японии в четырех спектрах.

    Аппарат «Лобачевский» нижегородского университета, созданный на базе платформы «Геоскан 16U», получил первые изображения планеты, передает РИА «Новости».

    «Кубсат «Лобачевский» нижегородского Университета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U", получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры», – говорится в сообщении компании «Геоскан».

    На снимках с разрешением четыре метра отражены окрестности города Окснард в штате Калифорния в США и города Йокосука в префектуре Канагава в Японии в четырех спектральных диапазонах. В компании отметили, что кадры подтвердили работоспособность платформы и полезной нагрузки и открыли новые возможности для агроэкологических исследований ученых и студентов университета.

    Руководитель отдела разработки малых космических аппаратов «Геоскан» Дмитрий Боровицкий заявил, что при создании спутника инженеры заложили в платформу точную систему ориентации, а полученные кадры подтверждают правильность выбранных технологических решений. Он добавил, что команда продолжает работу с системами кубсата и полезной нагрузкой, вводит в эксплуатацию и настраивает гиперспектральную камеру, параллельно выводя на целевые показатели первый кубсат 16U «ИнноСат16».

    Руководитель спутникового проекта Нижегородского госуниверситета Максим Жарков объяснил выбор Калифорнии и японской Йокосуки тем, что над этими районами не было облачности, а участки легко опознать по рельефу. Он также указал, что сейчас на большей части территории России еще лежит снег, водоемы скованы льдом, а высокая влажность формирует плотную облачность, поэтому для тестовых снимков выбрали побережья с более теплым климатом.

    Запуск кубсата «Лобачевский» состоялся 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный. Помимо мультиспектральной камеры производства НПО «Лептон», аппарат оснащен гиперспектральной камерой, созданной в Самарском государственном университете имени академика С. П. Королева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый отечественный кубсат формата 16U на солнечно-синхронную орбиту отправили вместе с другими малыми аппаратами с космодрома Восточный.

    Ранее космический аппарат «Ресурс-П» № 5 для инфракрасного зондирования Земли приняли в эксплуатацию для мониторинга природных ресурсов и экологической обстановки.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Крикалев сообщил о запуске нового пилотируемого корабля в 2028 году

    Крикалев анонсировал первый полет нового пилотируемого корабля в 2028 году

    Tекст: Мария Иванова

    Перспективный транспортный корабль нового поколения ПТК НП должен начать полеты в космос в 2028 году в рамках российской пилотируемой программы, рассказал заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

    Крикалев напомнил, что речь идет о перспективном транспортном корабле нового поколения, создаваемом для полетов в космос, передает РИА Новости.

    «По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос», – заявил Крикалев. По его словам, именно такие сроки закладываются в график работ по проекту ПТК НП.

    Выступление Крикалева прозвучало на дискуссионной панели «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в РАНХиГС. Обсуждение проходило в Москве и было посвящено развитию отечественных пилотируемых программ и подходам к управлению космическими проектами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина разработает тренажер для моделирования беспилотного полета нового пилотируемого транспортного корабля.

    Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к МКС в 2025–2027 годах для обеспечения непрерывности пилотируемой программы.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 18:50 • Новости дня
    SpaceX назвала сроки высадки человека на Луну

    SpaceX объявила о намерении США высадить астронавтов на Луну до 2030 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что американские астронавты могут высадиться на Луне до 2030 года, а производственную инфраструктуру на спутнике создадут роботы.

    Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила в интервью изданию Time, что, по ее мнению, высадка людей на Луну произойдет до 2030 года, пишет РИА «Новости».

    Шотвелл уточнила, что изначально на Луне будут работать роботы, которые займутся созданием производственных мощностей. После этого, по ее словам, на спутник отправятся люди для постоянного пребывания.

    Китай также рассчитывает к 2030 году отправить людей на Луну для проведения научных исследований.

    Ранее американское NASA отказалось от высадки на Луну в рамках миссии Artemis 3 и теперь миссия будет включать только демонстрацию корабля Orion и отработку стыковки с лунными модулями на низкой околоземной орбите.

    До этого Китай провел первое испытание ракеты-носителя «Чанчжэн-10» и пилотируемого корабля нового поколения «Мэнчжоу», которые готовят к пилотируемой миссии на Луну к 2030 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, историк космонавтики Александр Железняков заявил, что первая беспилотная посадка космического корабля на Луну, которую SpaceX планирует в марте 2027 года, технически реализуема.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Ведущий климатолог НАСА уволилась из-за давления властей США на науку

    Ведущий климатолог НАСА Марвел ушла из-за давления властей США на науку

    Tекст: Мария Иванова

    Одна из ведущих климатологов НАСА Кейт Марвел ушла в отставку, заявив о невозможности работать под давлением властей на научное сообщество.

    Кейт Марвел направила руководству письмо, где назвала причиной ухода прессинг со стороны государства, сообщает Bloomberg.

    В обращении к директору Центра космических полетов Годдарда и его заместителю она выразила разочарование текущей ситуацией.

    «Я никогда не ожидала, что сама наука подвергнется нападкам просто потому, что она, как журналистика, история и даже лучшие виды искусства, является способом поиска истины», – написала Марвел. В самом ведомстве отказались комментировать кадровые перестановки, отмечает ТАСС.

    Ранее стало известно о масштабных сокращениях в Центре Годдарда, инициированных администрацией Белого дома. Увольнения затронули более трети персонала, управляющего телескопом «Хаббл», из-за чего часть помещений лаборатории планируется сдать в аренду или снести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрацияпрезидента CIF объявила о прекращении финансирования миссий NASA по мониторингу выбросов парниковых газов.

    Президент США ранее вывел страну из Парижского соглашения по климату.

    Лаборатория реактивного движения НАСА в прошлом году сообщила о сокращении 550 сотрудников в рамках масштабной реорганизации.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    Японский ученый рассказал о будущем замены консервантов гвоздикой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Натуральные вещества, содержащиеся в специях, при определённых условиях могут стать альтернативой химическим консервантам, однако их применение требует нового подхода к разработке продуктов, при котором антимикробные свойства сочетаются со вкусовыми характеристиками, рассказал профессор Токийского университета Кодзи Нагата.

    Нагата рассказал о возможностях применения натуральных компонентов специй в качестве замены химическим консервантам, пишет РИА «Новости». По его словам, вещества, содержащиеся в гвоздике, при определённых условиях демонстрируют антимикробную активность, сравнимую с действием традиционных консервантов, однако это пока подтверждено только лабораторными экспериментами.

    Ученый отметил, что дальнейшие исследования необходимы, чтобы определить возможность использования этих веществ непосредственно в пищевых продуктах. При этом гвоздика широко применяется в кулинарии, что, по мнению профессора, делает её перспективным вариантом для замены части химических консервантов в будущем.

    В рамках исследования команда Нагаты сравнивала действие соединений гвоздики с распространёнными пищевыми консервантами. Результаты показали, что при определённых концентрациях натуральные компоненты способны эффективно подавлять рост микроорганизмов.

    Профессор подчеркнул, что растущий интерес к натуральным ингредиентам связан с тенденцией снижения количества добавок в продуктах. Он призвал не делить вещества на «натуральные» и «искусственные» только по признаку безопасности, а учитывать конкретные свойства и способы применения.

    Нагата обратил внимание, что сильный вкус и аромат гвоздики могут использоваться как особенность продукта, если они соответствуют его концепции. В качестве примера он привёл хмель, который сочетает антимикробный эффект и характерный вкус в пиве. По его мнению, наибольший потенциал у таких веществ – в продуктах, хорошо сочетающихся со специями, а также в соусах и напитках, где важна устойчивость к порче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в индонезийской гвоздике, поставленной в США, обнаружили следы радиоактивного цезия-137 и приостановили импорт специй компании PT Natural Java Spice.

    Российские ученые из ЮУрГУ и университета ИТМО внедрили антиоксидант куркумин в пищевые дрожжи для создания хлеба и йогурта с противораковыми свойствами.

    Эксперт по пищевой безопасности порекомендовала выбирать торты с коротким сроком годности, где в роли консервантов выступают соль, сахар и лимонная кислота.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Космонавт с МКС рассказал лицеистам Благовещенска о языке «рунглиш»

    Космонавт Федяев с МКС рассказал лицеистам Благовещенска о языке «рунглиш»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт Международной космической станции (МКС) Андрей Федяев на сеансе связи рассказал лицеистам Амурского госуниверситета (АмГУ) в Благовещенске, что общается с американскими астронавтами на «рунглише» – русско-английском языке, сообщила пресс-служба вуза.

    Федяев провел сеанс связи с лицеистами Амурского государственного университета в Благовещенске, сообщает РИА «Новости».

    Общение длилось десять минут, пока МКС пролетала над городом, и за это время школьники задали космонавту около десятка вопросов о жизни и работе на станции.

    Федяев рассказал, что на МКС экипаж общается на «рунглише» – смешанном русско-английском языке, поскольку в экипаже говорят и на русском, и на английском. По его словам, для комфортной работы достаточно знать два языка: английский и русский, а постоянное общение приводит к появлению уникального «рунглиша».

    Космонавт объяснил, что на МКС предусмотрено два рациона – российский и американский, при этом многие предпочитают российский, так как он привычнее. В основном еда консервированная или сублимированная, но иногда грузовики доставляют свежие овощи и фрукты.

    Федяев развеял опасения школьников по поводу кислорода: полное исчезновение кислорода на станции практически невозможно, поскольку его регенерируют из воды, а также имеются резервные баллоны. Он также отметил, что лететь в космос не страшно, если хорошо подготовлен, а главной задачей космонавта остается сосредоточенность и профессионализм.

    В ответ на вопрос о том, как стать космонавтом, Федяев посоветовал детям идти к цели, учиться на отлично и поддерживать хорошую физическую форму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к МКС показали видео о российском космонавте Андрее Федяеве на русском языке.

    Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев перед стартом миссии Crew-12 приготовил для коллег и персонала космодрома традиционный русский борщ.

    Экипаж корабля Crew Dragon при старте миссии Crew-12 произнес легендарную фразу Юрия Гагарина «Поехали».

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 10:33 • Новости дня
    Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов

    Двадцатилетний эксперимент показал накопление опасных мутаций у клонов

    Исследование показало накопление опасных мутаций у клонов
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Длительный эксперимент с клонированием мышей выявил, что с каждым новым поколением клонов резко возрастает количество опасных генетических мутаций.

    Двадцатилетнее исследование по клонированию мышей выявило неожиданные риски, пишет New Scientist.

    Команда Терухико Вакаямы из Университета Яманаси обнаружила, что клоны накапливают дополнительные генетические сбои, а при повторном клонировании эти мутации достигают смертельного уровня.

    «К сожалению, хотя когда-то считалось, что клоны идентичны оригиналу, теперь ясно, что это не так, и их применение может быть проблемным», – заявил Вакаяма.

    Эксперименты начались в 2005 году, когда ученый решил «клонировать клонов», чтобы проверить пределы метода, созданного после появления овцы Долли в 1996 году и первой клонированной мыши Кумулины в 1997 году. В 2013 году его группа сообщила, что смогла получить более 500 мышей в 25 поколениях без видимых отклонений: животные жили столько же, сколько обычные, и выглядели здоровыми.

    Однако при продолжении опыта эффективность падала, и к 58-му поколению ни один клон не выжил. Анализ генома десяти мышей из разных поколений показал, что в каждом новом поколении возникало в среднем более 70 мутаций – в три раза больше, чем у контрольных животных, размножавшихся естественным путем. После 27-го поколения начали накапливаться крупные перестройки ДНК, вплоть до потери целой Х-хромосомы.

    Одно из объяснений ученые видят в том, что половые клетки эволюционно лучше защищены от мутаций, тогда как взрослые соматические клетки накапливают их больше, и это переносится в клон. Вакаяма считает, что дополнительный вклад вносит сам перенос ядра, который может механически повреждать ДНК, и полагает, что более мягкий метод снизил бы число сбоев, хотя решений пока нет.

    Американский специалист Шухрат Миталипов настроен скептически и считает, что рост числа мутаций в большей степени отражает исходное состояние донорских клеток, а не универсальный эффект переноса ядра. Он подчеркивает, что для медицинских применений, включая создание тканей, органов и половых клеток, критически важно тщательно отбирать и проверять донорские клетки и при необходимости исправлять опасные варианты с помощью генной редакции.

    Авторы работы отмечают, что уровень мутаций на поколение остается относительно низким и клоны можно дополнительно проверять, но технологии клонирования оказываются еще более проблемными, чем предполагалось, что осложняет их использование в сельском хозяйстве, сохранении редких видов и проектах по «воскрешению» вымерших животных.

    Ранее сообщалось, что ученые превратили клетки кожи человека в функциональные яйцеклетки.

    В прошлом году первый в мире ребенок появился на свет, будучи зачатым с помощью автоматического оплодотворения.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 09:38 • Новости дня
    Пуск немецкой ракеты Spectrum отменили из-за лодки в зоне космодрома

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германский стартап Isar Aerospace отменил второй тестовый пуск ракеты-носителя собственной разработки Spectrum после несанкционированного появления лодки в запретной зоне в районе космодрома.

    Германский стартап Isar Aerospace отменил второй испытательный запуск собственной ракеты-носителя Spectrum из-за появления лодки в запретной зоне возле космодрома Аннёйа в Норвегии, передает ТАСС.

    Пуск был запланирован на поздний вечер среды, но был отменен буквально за несколько секунд до старта. Компания сообщила в соцсети: «Из-за перезапуска обратного отсчета после небезопасного и несанкционированного приближения лодки к стартовой зоне новое время старта оказалось за пределами оптимального стартового «окна».

    В настоящее время Isar Aerospace совместно с администрацией космодрома Аннёйа определяет новую дату запуска ракеты. Первый тестовый запуск Spectrum состоялся 30 марта 2025 года, однако тогда аппарат пробыл в полете всего несколько секунд.

    Если ракета будет успешно выведена на орбиту, это станет первым успешным запуском носителя с территории Западной Европы, не считая Британию. Isar Aerospace была основана выпускниками Мюнхенского технического университета в 2018 году, и руководство компании рассчитывает занять ведущие позиции в европейской космической отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первая частная ракета-носитель Германии Spectrum стартапа Isar Aerospace упала вскоре после старта с космопорта Аннейа в Норвегии.

    Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный вновь отменили во время стартовой подготовки.

    Компания Blue Origin за считанные секунды до взлета отменила запуск тяжелой ракеты New Glenn с мыса Канаверал.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Ученые создали микродатчики для одновременного выявления нескольких онкомаркеров

    Ученые из Австралии и Германии создали микродатчики для выявления рака

    Tекст: Мария Иванова

    Миниатюрные сенсоры, изготовленные с помощью 3D-микропечати, научились распознавать ранние признаки рака по нескольким биомаркерам одновременно, включая температуру и химический состав.

    Исследователи из Австралии и Германии разработали уникальные микродатчики для ранней диагностики рака с помощью технологии 3D-микропечати, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Университета Аделаиды.

    Новые сенсоры отличаются миниатюрными размерами – их толщина сопоставима с человеческим волосом – и способны фиксировать сразу несколько биомаркеров, включая температуру и химические изменения.

    В университете отмечают: «Исследователи из Института фотоники и передовых сенсорных технологий Университета Аделаиды и Штутгартского университета в Германии совместно разработали миниатюрные датчики, способные обнаруживать рак, используя передовую сверхбыструю технологию 3D-микропечати».

    Устройство работает на молекулярном уровне, регистрируя изменения в организме с помощью света, и позволяет получать достоверные данные о наличии злокачественных процессов минимально инвазивным способом.

    Один из ведущих участников проекта объяснил, что при контакте с продуктами жизнедеятельности раковых клеток молекулы начинают излучать свет. Интенсивность этого свечения напрямую связана с концентрацией опухолевых клеток, а новые датчики позволяют одновременно отслеживать несколько биомаркеров, в отличие от прежних технологий, которые фиксировали лишь один показатель.

    Ученые рассчитывают, что благодаря современным технологиям лазерной печати спектр выявляемых биомаркеров удастся расширить, включая изменения кислотности и окислительно-восстановительные процессы. Разработчики уже выразили готовность сотрудничать с медицинскими учреждениями и полагают, что внедрение новой системы в практику возможно в течение ближайших десяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Волгоградского медуниверситета предложили инновационный краситель для обнаружения предраковых состояний и ранних стадий опухолей в полости рта до появления симптомов.

    Исследователи Пензенского государственного университета разработали полупроводниковые нанокристаллы-квантовые точки, позволяющие точнее выявлять злокачественные опухоли за счет взаимодействия с аминокислотами в микроокружении опухоли.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    Крикалев сообщил о переговорах партнеров МКС о продлении эксплуатации станции

    Крикалев сообщил о планах продлить работу МКС после 2030 года

    Tекст: Мария Иванова

    Партнеры по Международной космической станции обсуждают возможность продлить ее работу за пределы 2030 года, чтобы обеспечить плавный переход к новым орбитальным комплексам, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

    Переговоры о будущем Международной космической станции идут между странами-участниками проекта, сообщает РИА «Новости».

    Заместитель генерального директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что обсуждается возможность продлить срок эксплуатации МКС после 2030 года.

    «Сейчас идет разговор о, может быть, дальнейшем продлении полета станции для того, чтобы произошел плавный переход от одной станции к другой», – отметил Крикалев на дискуссионной панели в РАНХиГС.

    По его словам, американская сторона планирует собирать отдельные модули или «зародыши» будущих станций на базе МКС. Аналогичный подход рассматривается и для создания Российской орбитальной станции, которая должна сменить МКС.

    Согласно действующим соглашениям, станция продолжит функционировать до 2028 года, а затем начнется ее плановое сведение с орбиты, рассчитанное до 2030 года.

    Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов уточнил сроки завершения совместной эксплуатации МКС до 2028 года и сведения станции с орбиты до 2030 года.

    Роскосмос и НАСА планируют обсудить в течение года сроки сведения Международной космической станции с орбиты.

    Космонавт Олег Кононенко сообщил о выборе первого экипажа для Российской орбитальной станции из состава экипажа МКС на момент отстыковки российских модулей.

    Комментарии (0)
    27 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Reuters: Маск намерен выделить розничным покупателям на IPO до 30% акций SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность выделения до 30% акций компании SpaceX для розничных инвесторов во время будущего IPO, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, эта доля как минимум втрое превышает стандартную для подобных размещений, передает РИА «Новости».

    В агентстве уточняют, что Маск намерен использовать поддержку своих лояльных поклонников и сторонников, чтобы стабилизировать стоимость акций SpaceX после начала торгов. Подобная структура IPO, по мнению источников Reuters, подчеркивает желание Маска лично контролировать не только круг владельцев акций, но и механику обращения ценных бумаг на рынке.

    Для организации процесса распределения ценных бумаг среди частных инвесторов Маск выбрал Bank of America.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск заявил о слиянии своих компаний SpaceX и xAI. Это произошло перед IPO SpaceX. Выход SpaceX на биржу планируется во второй половине 2026 года. При этом сроки размещения могут быть перенесены на 2027 год в зависимости от ситуации на рынках.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    «Гонец» стал оператором спутниковой системы связи «Экспресс-РВ»

    «Роскосмос» назначил «Гонец» оператором высокоэллиптической системы «Экспресс-РВ»

    Tекст: Мария Иванова

    Компания «Гонец» получила статус оператора новой системы «Экспресс-РВ», обеспечивающей непрерывную спутниковую связь по всей России с особым акцентом на Арктику.

    Оператором системы спутников связи на высокоэллиптической орбите «Экспресс-РВ» стала компания «Спутниковая система «Гонец».

    В Telegram-канале госкорпорации Роскосмос сообщается: «Гонец назначен оператором высокоэллиптической системы связи для всей России».

    На «Гонец» возложены радиочастотное обеспечение системы, создание и продвижение абонентского оборудования и цифровых сервисов, в том числе на международном рынке. Компания также будет участвовать в летных испытаниях и разработке наземных комплексов управления и связи.

    Выбор оператора обосновали многолетним опытом эксплуатации систем «Гонец» и «Луч», а также наличием необходимых частотных разрешений. Система «Экспресс-РВ» включает орбитальную группировку из четырех космических аппаратов на высокоэллиптической орбите и обеспечивает непрерывное связное покрытие всей территории России.

    Особое внимание в проекте уделено обслуживанию Арктического региона и организации широкополосной связи на судах, следующих вдоль Северного морского пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Роскосмос определил компанию «Спутниковая система «Гонец» оператором новых орбитальных группировок связи.

    Российские рыбопромысловые суда в этом году перешли на спутниковую систему «Гонец» для передачи данных о своем местоположении.

    В совместном эксперименте с компанией «Геоскан» спутниковая система «Гонец» обеспечила передачу телеметрии и команд управления беспилотником через орбитальный аппарат.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 09:27 • Новости дня
    Самая мощная за два месяца магнитная буря завершилась

    В ИКИ РАН сообщили о завершении длившейся почти неделю геомагнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    Мощная геомагнитная буря, произошедшая из-за солнечных возмущений, завершилась после почти недели нестабильности, вернув атмосферу к спокойным показателям.

    Геомагнитная буря, вызванная солнечными вспышками и корональной дырой, закончилась, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    «Довольно продолжительный всплеск геомагнитной активности, начавшийся ещё 20 марта, судя по всему, наконец-то завершился», – заявили специалисты.

    По их данным, два дня назад у события был ложный финиш: параметры солнечного ветра сначала пошли на спад, но затем еще на двое суток задержались на возмущенном уровне. Событие стало комбинированным воздействием корональной дыры и нескольких средних облаков плазмы и было заранее спрогнозировано.

    Ожидалась и подтвердилась на практике наибольшая за два месяца мощность бури и длительность около недели, при этом старт возмущений опоздал примерно на половину суток. Сейчас все параметры солнечного ветра вернулись к норме, возможны лишь слабые всплески, а с пятницы прогноз описывается как полностью «зеленый».

    Ранее на этой неделеа строномы предупредили о сохранении угрозы магнитных бурь

    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Зеленский запросил ядерное оружие вместе с гарантиями для Украины
    Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по целям в Израиле
    Вице-президент США счел НЛО демонами, а не пришельцами
    Сборную Украины по футболу обокрали перед матчем квалификации на ЧМ
    Исследователи сообщили, что под плато Гизы может находиться второй сфинкс
    Россияне назвали желаемый размер пенсии

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана

    Ровно месяц длится совместная военная операция США и Израиля против Ирана. В результате ударов ликвидировано высшее руководство Исламской республики и нанесен серьезнейший урон ее военной инфраструктуре. Но добиться капитуляции Тегерана так и не удалось. Почему конфликт развивается по непредсказуемому для США сценарию и ждать ли эскалации качественно иного уровня? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      В культуре нужны новые мировые иерархии

      Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

      11 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Что получил Зеленский от войны в Иране

      На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

      8 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Кто наживается на иранской войне

      В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

      4 комментария
    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

