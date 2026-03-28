Минобороны ОАЭ сообщило о 178 пострадавших после атак Ирана

Минобороны ОАЭ сообщило о 178 раненых после атак Ирана

Tекст: Мария Иванова

Число раненых после атак Ирана по территории ОАЭ возросло до 178, передает ТАСС. В заявлении Минобороны Эмиратов говорится: «178 человек получили ранения различной степени тяжести – от легкой до средней и тяжелой». Уточняется, что пострадавшие представляют почти три десятка государств.

По данным ведомства, в результате ударов погибли двое военнослужащих вооруженных сил ОАЭ. Кроме того, погиб один гражданский – подданный Марокко, нанятый армией, а также восемь мирных жителей, граждане Пакистана, Непала, Бангладеш и Индии.

Министерство обороны ранее сообщало о 171 раненом. В новой сводке подчеркивается, что граждан России среди пострадавших нет.