Посольство России в Армении сообщило об эвакуации сотрудников Росатома с АЭС «Бушер»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Ереване сообщило о проведении очередной эвакуации сотрудников «Росатома» с иранской атомной электростанции «Бушер», передает «Спутник Армения». 27 марта еще 164 сотрудника госкорпорации через пограничный переход «Нурдуз» – «Агарак» прибыли в Армению и спецрейсом вылетели в Москву.

«Наряду с россиянами, вылетевшими спецрейсом из Еревана в Москву, были вывезены также граждане Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана», – заявили в посольстве. Российские дипломаты выразили благодарность властям Армении за быстрое оформление въезда специалистов.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев ранее отмечал, что компания намерена организовать еще две волны эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер» в начале апреля. Часть специалистов, по его словам, продолжит работу на объекте для обеспечения сохранности площадки и дальнейшего перезапуска эксплуатации станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США нанесли очередной удар по территории атомной электростанции «Бушер» в Иране.

