  • Новость часаВеликий Новгород остался без водоснабжения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран идет к победе над США по вьетнамскому методу
    Премьер Хорватии опроверг создание военного союза против Сербии
    Ким Чен Ын встретил Лукашенко в Пхеньяне с конницей
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    25 марта 2026, 18:08 • Новости дня

    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство «Росатома» сообщило о вывозе группы сотрудников с территории иранской атомной электростанции «Бушер», оставив на объекте часть персонала.

    Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил ТАСС об эвакуации сотрудников с атомной электростанции «Бушер». По его словам, сегодня утром примерно в 07:20 по московскому времени 163 человека выехали с территории станции в сторону ирано-армянской границы.

    Лихачев подчеркнул, что это не последняя эвакуация сотрудников АЭС. Сейчас на объекте остаются около 300 человек, но на самой площадке планируется оставить не более нескольких десятков работников.

    «Мы оставим несколько десятков человек непосредственно на площадке», – отметил глава «Росатома». Он также добавил, что процесс эвакуации продолжится в ближайшее время.

    Ранее в среду Лихачев сообщал, что ситуация на иранской атомной станции «Бушер» ухудшается после повторного удара по территории у действующего энергоблока.

    До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что атаки на инфраструктуру Ирана привели к повреждениям ядерных объектов, но ущерб не признан критическим.

    Напомним, что повторный удар по территории иранской АЭС «Бушер» был нанесен во вторник около 21.00 по московскому времени вблизи действующего энергоблока №1.


    25 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские военные базы в Северной Америке подверглись сериям атак с применением беспилотников, сообщили СМИ.

    Как пишет The War Zone, за последние недели были зафиксированы инциденты на двух стратегически важных объектах: одна из атак произошла на базе Барксдейл в Луизиане, где размещены бомбардировщики B-52 Stratofortress и хранятся ядерные вооружения.

    Еще один случай произошел на неназванной базе в феврале, о чем заявил командующий Северным командованием США генерал Дэвид Гийо в письменных показаниях для комитета Сената по делам вооружённых сил.

    Инциденты на Барксдейл начались на неделе с 9 марта 2026 года. Представитель 2-го бомбардировочного крыла сообщил, что идет тесное взаимодействие с федеральными и местными правоохранительными органами для расследования происшествий. В результате одного из налетов на базе был введен режим укрытия, который впоследствии был снят.

    Согласно секретному документу, на который ссылается ABC News, за период с 9 по 15 марта сотрудники службы безопасности наблюдали несколько волн из 12-15 дронов, которые летали над особо важными участками базы, включая взлетно-посадочную полосу. В документе отмечается, что дроны обладали некоммерциональными характеристиками сигнала, дальнодействующими каналами управления и устойчивостью к глушению, а также проявляли попытки скрыть местоположение операторов.

    В ходе одной из атак Северное командование США впервые задействовало новый мобильный противодроновый комплекс Flyaway Kit, произведённый компанией Anduril, который позволяет обнаруживать, отслеживать и нейтрализовать дроны разных классов с помощью средств радиочастотного подавления и перехвата. Сейчас в распоряжении военных только один такой комплекс, но к весне 2026 года ожидаются новые поставки.

    Военные подчеркивают, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу национальной безопасности, поскольку вынуждают приостанавливать полёты и подвергают риску пилотируемые самолёты. Личность операторов дронов пока не установлена, а связь между атаками и началом ударов США по Ирану официально не подтверждается. Специалисты предупреждают, что ситуация крайне тревожная, учитывая растущие возможности иностранных беспилотных систем и высокую ценность стратегических объектов, находящихся фактически под открытым небом.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев


    Ранее WZ сообщила, что группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается.

    В среду Иран начал 80-ю волну ракетных атак на американские и израильские военные объекты в регионе в рамках масштабной операции возмездия «Правдивое обещание 4».

    Комментарии (7)
    25 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасается новой военной ловушки, отмечает Axios.

    Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США, пишет портал Axios.

    Тегеран опасается, что нынешнее предложение о личной встрече является лишь военной уловкой на фоне переброски американских войск.

    Несмотря на подготовку к переговорам в пакистанском Исламабаде, Вашингтон усиливает группировку на Ближнем Востоке истребителями и десантниками. В окружении республиканца такую стратегию объясняют намерением вести дипломатию с позиции силы.

    «У американского лидера одна рука открыта для сделки, а другая сжата в кулак, чтобы ударить вас по лицу», – заявил источник Axios.

    Сам глава Белого дома рассказал журналистам о полученном от иранцев «подарке», связанном с транзитом углеводородов через Ормузский пролив. Американская сторона через посредников передала план урегулирования из 15 пунктов, включающий снятие санкций. Однако окончательное решение о проведении саммита сторонами пока не принято.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе.

    Администрация президента США начала предварительные обсуждения формата мирных переговоров.

    На прошлой неделе глава Белого дома заявил об отсутствии интереса к сделке с Тегераном на текущих условиях.

    Комментарии (17)
    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 03:37 • Новости дня
    NYT: США предложили Ирану мирный план из 15 пунктов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Развертывание войск на Ближнем Востоке может расширить военные возможности президента США Дональда Трампа после того, как иранцам было направлено предложение из 15 пунктов, переданное через Пакистан, сообщили источники NYT.

    «По словам двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около 2000 военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, несмотря на то, что Соединенные Штаты направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны в регионе», – пишет New York Times (NYT).

    Приказ о переброске войск в регион призван предоставить Трампу больше военных возможностей, даже несмотря на то, что он рассматривал новую дипломатическую инициативу в отношении Ирана, заявили газете во вторник два представителя Министерства обороны США.

    План по прекращению конфликта также отражал стремление администрации Трампа найти выход из войны, которая сотрясла мировую экономику.

    Осталось неясным, примет ли Иран план, отправленный через Пакистан, в качестве основы для переговоров, или же Израиль, который бомбит Иран совместно с США уже почти четыре недели, поддержит его, говорится в материале.

    Выступая во вторник в день, когда Иран направил ракеты через Ближний Восток,  Трамп заявил, что ведутся переговоры о прекращении войны и что иранцы хотели бы «заключить сделку».

    При этом Иран публично заявляет, что никаких переговоров не ведется.

    «По словам официальных лиц, силы, направленные на Ближний Восток, будут сформированы из Сил немедленного реагирования – бригады численностью около 3 тыс. военнослужащих, способных развернуться в любой точке мира в течение 18 часов. Неясно, куда именно направятся десантники, но, по словам официальных лиц, это место будет находиться в пределах досягаемости Ирана», – отметила газета.

    Напомним, боевые действия возобновились на следующий день после того, как Трамп заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США. Президент США  рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке, он также заявил, что при договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют.

    Комментарии (7)
    25 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил цель публикаций о мирных переговорах США и Ирана

    @ Christian Ohde/Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В данный момент полноценные переговоры между Ираном и США маловероятны. Их потенциальное проведение будет зависеть от ситуации на поле боя, а также от формирования на Западе консенсуса о необходимости деэскалации на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее СМИ сообщали, что Белый дом ждет ответа Тегерана о запуске переговорного трека.

    «Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это, скорее, выражение позиций сторон, не более того», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «В публичном же поле Вашингтон и Тель-Авив пытаются оказать давление на Тегеран и убедить мировую общественность в том, что переговоры ведутся и даже приводят к каким-то результатам. Но эта чистейшей воды словесная американо-израильская интервенция, помимо прочего, также призвана сбить цены на нефть», – продолжил он.

    Аналитик также обратил внимание на 15 требований, которые выдвинули США в отношении Ирана. «Я не думаю, что эти условия отвечают запросам Ирана. Более того, они могут быть полностью противоположными. При таких условиях говорить о реальных переговорах не приходится. Стороны банально не слышат друг друга», – заметил спикер.

    «Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет «виноватого», – указал он.

    «К урегулированию иранского кризиса Запад также может подтолкнуть некий консенсус в том, что операция утрачивает смысл и грозит западным странам еще большими потерями. Но пока еще подобные процессы находятся на уровне концепций и идей», – резюмировал собеседник.

    Ранее издание Axios со ссылкой на два источника сообщило, что США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана. Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в прекращении войны, но ситуация в Ормузском заливе усложняет выходы из конфликта, говорится в материале.

    Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на пакистанских чиновников, что США направили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Документ включает предложение снятия санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничения иранской ядерной программы и ужесточение контроля со стороны МАГАТЭ. Также указывается необходимость возобновления полноценного судоходства в Ормузском проливе.

    В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения, что возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    При этом, как пишет издание The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических переговорах, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток около двух тысяч военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

    Израильское издание Ynet со ссылкой на осведомленные анонимные источники писало, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи якобы сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу о готовности нового иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи запустить переговорный процесс.

    В среду мировые цены на нефть показывали существенное снижение на фоне ожиданий урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По данным утренних торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала почти на 5%, до 95,52 доллара за баррель, а майских фьючерсов на WTI – на 4,18%, до 88,49 доллара.

    Однако Тегеран в официальных заявлениях не проявляет желания садиться за стол переговоров. «Уровень ваших внутренних конфликтов достиг такой степени, что вы ведете переговоры сами с собой», – говорится в адресованном США иранском заявлении, опубликованном государственным изданием IRIB News.

    Кроме того, Тегеран выступил с инициативой объединения стран региона для укрепления безопасности, исключая участие США и Израиля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Ирана. По словам иранских военных, странам региона «никогда не понадобится государство, находящееся за тысячи километров, чтобы гарантировать их безопасность».

    Также Тегеран на фоне переброски американских войск выразил сомнения в искренности инициатив США о мирных переговорах и опасения новой военной ловушки. Иранские чиновники уведомили страны-посредники, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны президента США.

    Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью. «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил он.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Стало известно о подготовке мирных переговоров США и Ирана

    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    Комментарии (7)
    25 марта 2026, 12:53 • Новости дня
    Лихачев заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране

    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новый удар по территории иранской атомной станции «Бушер» был нанесен в непосредственной близости от действующего энергоблока номер один, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

    Ситуация на иранском ядерном объекте развивается по негативному сценарию, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, передает ТАСС. По его словам, новый удар по территории станции был зафиксирован во вторник вечером.

    «Вечером во вторник, в 21:00 по московскому времени, снова был нанесен удар по территории в непосредственной близости от действующего энергоблока № 1. К счастью, обошлось без жертв», – рассказал Лихачев.

    В связи с обострением обстановки госкорпорация готовит третий этап эвакуации сотрудников, сокращая присутствие специалистов до минимума. Руководитель отрасли отметил, что одна группа уже выдвинулась к границе, а вывоз еще двух команд организуют в ближайшее время. Жизнь и здоровье работников остаются безусловным приоритетом.

    Иран проинформировал МАГАТЭ о попадании снаряда в здание атомной электростанции.

    Международное агентство по атомной энергии сообщило о разрушении постройки на расстоянии 350 метров от активного реактора.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее заявил о вывозе из страны 250 сотрудников госкорпорации и членов их семей.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 01:47 • Новости дня
    Британия собрала коалицию желающих открытия Ормузского пролива
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны, сосредоточенные на возобновлении работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Великобритания предложила провести на своей территории – в Лондоне или Портсмуте.

    «Более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление , в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута», – пишет Politico.

    Британский чиновник заявил газете во вторник о том, что Британия хочет помочь «создать эту коалицию и нарастить темпы», чтобы «открыть безопасный маршрут через Ормузский пролив и обеспечить уверенность торговому судоходству».

    Он добавил, что сотрудничество между партнерами-единомышленниками предполагает проведение конференции по безопасности, которую можно было бы устроить в Лондоне или Портсмуте, где базируется Королевский военно-морской флот на южном побережье Англии.

    Предположительно эту тему лоббируют глава НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, несмотря на скептицизм со стороны других союзников. Активисты надеются, что «при благоприятных условиях смогут найти коалицию, которая обеспечит поддержку отрасли торгового судоходства».

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев скептически оценил рвение Британии и ее премьера на помощь торговому судоходству и заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Лондона в конфликте с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Британии несколькими днями ранее отвергла вовлечение страны в войну на Ближнем Востоке. Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте.

    Также газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    Комментарии (9)
    25 марта 2026, 13:07 • Новости дня
    Кремль опроверг получение от Ирана мирного плана США
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большая часть сообщений вокруг попыток иранского урегулирования является ложью.

    Большинство сообщений по поводу попыток урегулирования ситуации с участием Ирана не являются правдой, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не располагает достоверной информацией об обсуждаемом проекте мирного плана США.

    «Мы не знаем вообще, соответствует ли это действительности или нет. Такое количество сейчас информации, львиная доля которой является абсолютной ложью», – заявил Песков журналистам.

    Он также уточнил, что иранская сторона не передавала Москве никаких сведений о возможном мирном плане Соединенных Штатов.

    Ранее газета New York Times сообщила о якобы передаче Вашингтоном иранской стороне плана из 15 пунктов по прекращению конфликта.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсолютным вымыслом сообщения о якобы сговоре Москвы и Вашингтона по обмену разведданными.

    Комментарии (3)
    24 марта 2026, 18:38 • Новости дня
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    WSJ: Тегеран видит в переговорных инициативах США попытку ликвидировать спикера парламента
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Иранские власти подозревают, что переговорная инициатива президента США Дональда Трампа может быть прикрытием для ликвидации одного из последних ключевых лидеров страны.

    Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, в Тегеране опасаются, что возможные очные переговоры с США и Израилем по прекращению конфликта могут оказаться ловушкой, цель которой – выманить спикера парламента Ирана Мохаммада-Багер Галибафа. Он считается одним из немногих высокопоставленных представителей иранского руководства, переживших недавние авиаудары.

    Источники утверждают, что именно Галибаф рассматривается Вашингтоном как ключевая фигура для участия в потенциальных мирных переговорах. При этом в Иране не исключают, что его участие может быть использовано для организации покушения.

    Дополнительные подозрения у иранской стороны вызывает и решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. В Тегеране полагают, что это может быть временной мерой, направленной на стабилизацию мировых цен на нефть перед возобновлением атак.

    На ваш взгляд
    Чем закончится пятидневное энергетическое перемирие в Иране?




    Результаты

    Совместная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля 2026 года, привела к ликвидации целого ряда ключевых представителей иранского руководства. Уже в первый день кампании в результате удара по резиденции в Тегеране был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также нанесены удары по объектам, связанным с высшим командованием. В числе погибших – секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, а также командующий ополчением басидж Голамреза Сулеймани.

    Сообщалось также о гибели командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, которого западные источники называли одним из архитекторов ракетно-дроновой кампании против Израиля. В ходе ударов по центрам управления был уничтожен глава Генерального штаба Вооружённых сил Абдолрахим Мусави и несколько высокопоставленных офицеров, отвечавших за логистику и оперативное планирование. Среди ликвидированных фигур называются заместитель министра разведки Мохсен Махдави Калатех и ряд старших офицеров структур, связанных с оперативной деятельностью КСИР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль нащупал системную уязвимость в том, как Иран обеспечивает безопасность особо охраняемых лиц.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    МАГАТЭ оценило повреждения ядерных объектов Ирана

    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на иранскую инфраструктуру привели к повреждениям ядерных объектов, однако нанесенный установкам урон не считается критическим для их функционирования, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Гросси признал факт повреждений, но успокоил общественность относительно их масштабов, передает ТАСС.

    «Некоторый ущерб, но ничего существенного», – сказал он.

    Руководитель организации также обратил внимание на стремительные темпы развития атомной отрасли Тегерана после 2015 года. По его оценке, иранская сторона добилась впечатляющего прогресса в этой сфере за прошедшее время.

    Гросси уточнил, что республика располагает центрифугами последнего поколения и построила более совершенные установки. Кроме того, у Тегерана появились технические возможности для переработки и металлизации урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МАГАТЭ заявило о возникновении угрозы физической целостности иранской АЭС «Бушер». Иранское руководство сообщило о новом ударе по территории этой атомной электростанции.

    Комментарии (3)
    25 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В сети появилась видеозапись последствий ракетного удара Ирана по территории Израиля.

    Основной целью иранской атаки стала крупнейшая в стране тепловая электростанция «Огни Рабина», расположенная неподалеку от города Хадера, передает «Царьград». Станция мощностью 2590 мегаватт обеспечивает до четверти всей электроэнергии Израиля.

    На опубликованных кадрах видно, как баллистическая ракета падает рядом с объектом, после чего раздается мощный взрыв. В небо поднимаются густые столбы дыма, а сам объект, судя по всему, не получил прямого попадания. Взрыв произошел в непосредственной близости от станции, что позволило избежать масштабных разрушений на самой ТЭС.

    Некоторые очевидцы обращают внимание, что при подлете ракета разделилась на несколько боевых частей. По их мнению, это говорит о возможном применении кассетной боевой части, которую сложнее перехватить средствами ПВО.

    Атака была совершена 25 марта 2026 года и, как отмечает Тегеран, стала ответом на удары Израиля по иранской энергетической инфраструктуре. Иранские власти ранее официально предупреждали, что любые атаки на их стратегические объекты встретят симметричный ответ.

    Ранее Израиль заявил об ударе по центру разработки подлодок в Иране.

    Комментарии (2)
    25 марта 2026, 06:29 • Новости дня
    КСИР заявил о высокоточных ударах по Тель-Авиву и базам США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) начал 80-ю волну атак по израильским городам и базам США с применением твердотопливных ракет.

    Тегеран объявил о проведении 80-й с начала эскалации конфликта волны ракетных ударов по территории еврейского государства, передает ТАСС.

    В ходе боевой операции иранские военные применяют твердотопливные ракеты и современные высокоточные бомбы.

    «Основными целями являются места сбора сил на севере Израиля, которые будут подвергаться массированным ракетным атакам и ударам беспилотников без каких-либо ограничений», – указали в КСИР.

    Среди приоритетных мишеней иранские военные назвали Тель-Авив, Кирьят-Шмону, а также четыре военные базы американских сил в странах Персидского залива.

    Корпус стражей исламской революции накануне нанес удары по целям в Димоне и Эйлате в рамках 78-го этапа операции.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 22:49 • Новости дня
    Иран сообщил о новом ударе по территории АЭС «Бушер»

    @ Пресс-служба Росатома/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) зафиксировала очередной прилет на территорию АЭС «Бушер», жертв и материального ущерба не отмечено.

    Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер», передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении отмечается, что инцидент произошел в 21.08 по местному времени (20.38 мск) в результате действий «американо-сионистского врага». По предварительным данным, пострадавших нет, материально-технический ущерб отсутствует, все части станции остались невредимы.

    Ранее, как отмечает ОАЭИ, прилет зафиксировали 17 марта, также обошлось без жертв и разрушений. Тогда генеральный директор Росатома Алексей Лихачев уточнил, что удар пришелся по территории рядом со зданием метрологической службы на промплощадке АЭС, которая находится вблизи действующего энергоблока. Российский персонал не пострадал, а радиационная обстановка осталась в норме.

    Международное агентство по атомной энергии заявило, что удар по иранской АЭС «Бушер» создал угрозу физической целостности станции.

    Напомним, на прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

    Комментарии (4)
    25 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-морские силы Ирана заявили о применении противокорабельных ракет по американскому авианосцу, что якобы заставило его изменить расположение.

    Иранские военно-морские силы заявили о запуске противокорабельных ракет по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, передает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Press TV.

    По словам командующего ВМС Ирана Шахрама Ирани, «мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение». Он отметил, что действия флота были направлены именно на изменение курса американского корабля.

    При этом американская сторона пока не подтверждала информацию о запуске ракет и смене курса USS Abraham Lincoln. Официальных комментариев от Министерства обороны США по этому поводу не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с рядом проблем, по данным управления по испытаниям Пентагона.

    Команда корабля тратила более 30 часов на тушение пожара, который вспыхнул на прошлой неделе.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу

    Политолог Ткаченко: Идея Стармера о коалиции по Ормузскому проливу – имитация деятельности

    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Лондона и Брюсселя создать коалицию стран для открытия Ормузского пролива актуальна, но слабореализуема. У них нет плана «Б» по выходу из иранского кризиса, а британский премьер Кир Стармер вызывает скепсис даже в самом западном лагере, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Британия решила собрать коалицию желающих открытия Ормузского пролива.

    «Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В то же время генсек НАТО Марк Рютте и премьер Британии Кир Стармер видят, что глава Белого дома Дональд Трамп все глубже погружается в иранский кризис, не имея плана «Б». Поэтому Лондон и Брюссель пытаются создать условия для дистанцирования Запада от конфликта, причем они хотят выглядеть солидно», – продолжил он.

    «Загвоздка в том, что в самом западном лагере мало кто воспринимает всерьез какие бы то ни было инициативы нынешнего британского премьера. Говоря бытовым языком, его считают неудачником – что в военных делах, что в дипломатии. К тому же, согласно опросу Ipsos, Стармер – самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», – отметил аналитик.

    «Рютте же эта инициатива нужна для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что пациент по имени НАТО скорее жив, чем мертв. Тогда как украинский кризис и война в Персидском заливе пока демонстрируют обратное. Альянс выпадает из серьезной международной повестки, показывая неспособность к совместным действиям», – указал собеседник.

    «В итоге, судя по всему, Европа в контексте иранского кризиса будет вести себя так же, как и в рамках украинского урегулирования все эти годы. Европейские лидеры будут приходить на переговоры со своим стулом и просить у Вашингтона: «Можно мы здесь посидим? У нас есть хорошая коалиция», – резюмировал политолог.

    Ранее стало известно, что страны, стремящиеся к возобновлению работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Британия предложила провести на своей территории, пишет Politico со ссылкой на анонимных британских чиновников.

    Более 30 государств, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута. Возглавят инициативу генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

    Идея вызвала иронию со стороны Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ. «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – отметил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

    Также известно, что президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

    Комментарии (3)
    Главное
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве
    Минстрой сообщил о подготовке закона об электронных платежках ЖКХ
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Самолет ВВС Швеции заметили над нейтральными водами Черного моря
    Украинский пленный оказался на передовой после ампутации ноги
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Перейти в раздел

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации