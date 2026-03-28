  Лихачев заявил об угрозе ядерной безопасности после нового удара по АЭС «Бушер»
    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана
    Эксперт объяснил публичный конфликт Рубио и Каллас
    Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана
    Сальдо сообщил об изменении характера боев на линии фронта в Херсонской области
    КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае
    Иранские военные поразили корабль поддержки ВМС США в порту Салала
    Либеральные фашисты объявили религиозную войну Грузинской церкви
    Press TV: Иран решил «прекратить сдержанность» в отношении ОАЭ
    Депутат Рады оскорбила советских солдат и вызвала скандал на Украине
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев США перед Ираном оказались слабее, чем перед Вьетнамом

    Положение Ирана отличается от положения Северного Вьетнама, которому тогда помогал СССР, а Ирану сейчас не помогает даже его самый ближайший союзник Китай. И тем не менее Вашингтон оказался в ситуации, в которой американские политики хотели бы оказаться меньше всего.

    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    28 марта 2026, 16:49 • Новости дня

    Суд арестовал замглавы Сочи на два месяца за злоупотребления

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец проведет два месяца под стражей по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в городском суде.

    Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец был арестован сроком на два месяца по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд Сочи рассмотрел ходатайство следствия о заключении чиновника под стражу и признал его обоснованным. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, Горобец обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ.

    Срок ареста установлен до 26 мая 2026 года. В сообщении суда подчеркивается, что решение принято после тщательного изучения всех обстоятельств дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сотрудники ФСБ задержали в Сочи заместителя мэра города и двух руководителей департаментов городской администрации. Вице-мэра Сочи Евгения Горобца заподозрили в использовании служебного положения для устройства 25-летней дочери в коммерческую фирму в обмен на покровительство и лоббирование интересов компании.

    Ранее в субботу директора правового департамента администрации Сочи Романа Рябцева суд отправил под домашний арест на два месяца по обвинению в посредничестве во взяточничестве.


    27 марта 2026, 20:34 • Новости дня
    На Украине признали начало боев за Краматорск и Славянск
    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские националисты признали начало боев за Славянск и Краматорск, сообщили в российских силовых структурах.

    «Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», – приводит ТАСС слова источника.

    Он подчеркнул, что на территории, подконтрольной ВСУ, среди мирных жителей преобладает недовольство из-за присутствия украинских военных.

    По словам собеседника, украинские солдаты регулярно грабят не только покинутые квартиры, но и дома, где продолжают жить местные жители.

    Ранее в силовых структурах сообщили, что из Славянска на Украине начали вывозить детей с территории, контролируемой ВСУ, при этом организаторы эвакуации не всегда сообщают, где несовершеннолетние окажутся.

    27 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    В России успешно испытали применение ударных дронов «роевым методом»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Испытания применения ударных дронов «роевым методом» успешно завершились в России.

    В Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что три ударных беспилотника самостоятельно обнаружили, идентифицировали и условно поразили боевую бронемашину, передает ТАСС. Испытания прошли на одном из военных полигонов при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

    «В России в рамках оперативных работ, выполняемых Центром специальных проектов ФПИ при поддержке Минпромторга России, провели испытания роя дронов – три ударных беспилотника, способных нести боевую часть массой до трех кг, автономно нашли и идентифицировали условную цель (боевая бронированная машина) на полигоне и выполнили условное поражение», – сказали в пресс-службе ФПИ.

    Ранее новейшие дроны с машинным зрением начали тестировать в зоне СВО.

    28 марта 2026, 13:10 • Видео
    Назван ущерб США от войны с Ираном

    В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    27 марта 2026, 23:26 • Новости дня
    Тимур Иванов заключил досудебное соглашение со следствием

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший замминистра обороны Тимур Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве ради изменения квалификации вмененных ему преступлений по второму уголовному делу.

    Иванов вместе с защитой завершил ознакомление с материалами второго уголовного дела, где фигурируют обвинения по трем эпизодам получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия. Дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает ТАСС.

    Иванов подписал досудебное соглашение о сотрудничестве. В обмен на это квалификация его действий будет изменена со взяточничества и отмывания средств на злоупотребление должностными полномочиями, предусмотренное статьей 285 УК.

    В рамках соглашения Иванов обязался предоставить следователям информацию о других должностных лицах, причастных к преступлениям, и об их незаконно нажитом имуществе. Ожидается, что это позволит вернуть в бюджет России имущество коррупционеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иванов занимал пост замминистра обороны с мая 2016 года и был уволен в июне 2024 года. В июле 2025 года его уже приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод средств из банка. По текущему делу Иванов вины не признает.

    27 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст внес в реестр иноагентов получившего «Оскар» режиссера Таланкина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило режиссера-документалиста, обладателя премии «Оскар» Павла Таланкина в реестр иностранных агентов.

    Соответствующее решение было принято 27 марта 2026 года, сообщается на сайте ведомства.

    В сообщении министерства говорится, что Таланкин принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, которые предоставлялись иностранными агентами и зарубежными СМИ. Кроме того, он сотрудничал при создании и распространении материалов и сообщений организаций, признанных иноагентами или нежелательными на территории России.

    Минюст подчеркивает, что режиссер выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей и их политике. Ведомство также отмечает, что Таланкин в настоящее время проживает за границей.

    В список иноагентов также внесены журналист и общественный деятель Марина Скорикова, бизнесмен Виталий Гинзбург и проект «Христиане против войны».

    Ранее Челябинский суд запретил фильм Таланкина «Господин Никто против Путина».

    27 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    В Нижегородской области застрелили в собственном доме экс-депутата

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Шахунья обнаружили тело предпринимателя и бывшего муниципального депутата Минкаила Саидова с огнестрельными ранениями, СК начал расследование по статье об убийстве.

    Предпринимателя застрелили в его доме на улице Комсомольской в городе Шахунья Нижегородской области. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, передает РИА «Новости». В сообщении ведомства отмечается, что тело 60-летнего местного предпринимателя с признаками насильственной смерти было найдено в доме.

    СК также сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится тщательный осмотр, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели и устанавливаются причастные к преступлению лица.

    Правоохранительные органы уточняют, что погибшим является известный в городе предприниматель и бывший муниципальный депутат Минкаил Саидов.

    В 2024 году был убит его сын Али. По делу об убийстве сына один обвиняемый задержан, его дело рассматривается в суде, второй подозреваемый объявлен в розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестный попытался застрелить генерал-лейтенанта Минобороны, замначальника ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева в жилом доме Москвы.

    27 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Новак распорядился подготовить запрет экспорта бензина из России с 1 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о полном запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.

    Такое решение было принято по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, передает ТАСС.

    «По итогам совещания Александр Новак поручил министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года», – сообщили в правительстве.

    Эта мера необходима для стабилизации цен и обеспечения приоритетного обеспечения внутреннего рынка топливом. Особое внимание на совещании было уделено выполнению поручения президента России – не допускать роста цен на топливо внутри страны выше запланированных прогнозов.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в России обсуждают возможный запрет экспорта бензина. ФАС заявляла о наличии достаточных запасов топлива для внутреннего рынка, включая проведение посевной кампании.

    27 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь детей и внуков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине ведут праведный бой за мирную, свободную и безопасную жизнь для будущих поколений.

    27 марта в Большом зале Государственного Кремлёвского дворца президент выступил на торжественном вечере, посвящённом 10-летию Росгвардии.

    «Наши товарищи сражаются за Россию. В эту самую минуту находятся на боевых позициях, на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за мирную, свободную, безопасную жизнь для наших детей и внуков на своей земле, за священное, историческое право нашего народа говорить на одном языке, чтить своих предков – подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов», – приводит Кремль слова главы государства.

    Ранее в видеообращении по случаю Дня войск национальной гвардии Путин отметил героизм бойцов Росгвардии, проявленный в ходе СВО.

    27 марта 2026, 20:57 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, для которых открыт Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ормузский пролив остается открытым для судов тех стран, которые не связаны с Соединенными Штатами и Израилем, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    По словам Аракчи, движение судов через этот стратегический водный путь осуществляется при согласовании с компетентными органами Ирана, передает РИА «Новости». Аракчи подчеркнул, что пролив закрыт для судов США, Израиля и тех государств, которые, по мнению Тегерана, участвуют в военной агрессии против Ирана.

    Лавров в ходе разговора выразил готовность России продолжать взаимодействие с Ираном с целью деэскалации напряженности и улучшения ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе.

    В пятницу Иран не пустил три контейнеровоза через Ормузский пролив. Ранее Иран захотел узаконить плату за проход через Ормузский пролив.

    27 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил личный штандарт главнокомандующему войсками Росгвардии и директору ведомства Виктору Золотову на торжественной церемонии.

    Мероприятие прошло в Государственном Кремлевском дворце и было приурочено к десятилетию Росгвардии, передает ТАСС.

    Штандарт является особым почетным персонифицированным знаком различия. Он символизирует служебный долг и личную ответственность руководителя ведомства за руководство войсками национальной гвардии.

    Штандарт выполнен в форме квадратного полотнища бордового цвета – это ведомственный цвет войск правопорядка. По углам и краям размещены ленты цветов государственного флага России, а в центре находится золотое изображение эмблемы Росгвардии.

    На древке штандарта закреплена металлическая скоба золотистого цвета, где гравируются инициалы директора и даты его пребывания в должности. Сам штандарт остается у главы ведомства, а скоба с данными предыдущих руководителей сохраняется на древке, обеспечивая преемственность руководства.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    27 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Филиппо раскритиковал посла Украины за слова о Лаврове

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо публично выразил возмущение словами украинского посла о Сергее Лаврове, напомнив о праве Франции на свободу мнений.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил с критикой в адрес посла Украины во Франции Вадима Омельченко после его грубых высказываний о главе МИД России Сергее Лаврове, передает ТАСС. Филиппо напомнил, что киевские политики регулярно дают интервью французским СМИ, несмотря на обвинения в коррупции, саботаже на «Северном потоке» и даже угрозах премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

    Политик заявил: «У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на „Северном потоке“ и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого».

    Филиппо подчеркнул, что Киев обязан уважать свободу мысли, принятую во Франции, и не может требовать цензуры или ограничений для российских представителей. Он также отметил, что украинские власти не вправе диктовать свои условия на территории другой страны.

    Ранее Сергей Лавров дал интервью французской телекомпании France TV, где затронул вопросы Ближнего Востока, переговоров по урегулированию ситуации на Украине и отношения между Москвой и Парижем.

    Ранее Филиппо назвал позором объятия президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским, напомнив о его угрозах Виктору Орбану и коррупционных скандалах с украинскими грузовиками.

    Также лидер партии «Патриоты» выступил с призывом к правительству Франции прекратить финансовую поддержку Украины. Он заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Макрона.

    28 марта 2026, 11:51 • Новости дня
    Онкобольная блогер Лерчек пожаловалась на тяжелые условия в больнице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Онкобольная блогер Валерия Чекалина (Лерчек), опубликовала видео из больницы, где эмоционально пожаловалась на отсутствие необходимого оборудования и своевременной медицинской помощи.

    Популярная блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, выложила в соцсетях видео из больницы, пишет Ura.ru. Она рассказала, что при обращении в государственное медучреждение не смогла получить необходимую помощь: «Когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – заявила Чекалина.

    Блогер выразила сожаление, что из-за сложностей с доступом к врачам болезнь была выявлена не на ранней стадии. Она призналась, что сейчас страдает от метастазов в ногах, что затрудняет передвижение и не позволяет ей держать ребенка на руках. Лерчек эмоционально подчеркнула: «Я не хочу умирать! Я просто не хочу умирать! Я очень хочу жить!»

    По словам жениха Чекалиной и отца ее ребенка Луиса Сквиччиарини, ей назначены три метода лечения: химиотерапия, иммунотерапия и лучевая терапия. Курс включает девять процедур с интервалом примерно раз в три недели. Чекалина продолжает бороться с болезнью и проходит сразу несколько курсов терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте суд изменил меру пресечения Валерии Чекалиной из-за тяжелого онкологического заболевания.

    Позже Чекалина полностью погасила долг перед Федеральной налоговой службой в размере 176 млн рублей. После этого стало известно, что Лерчек перестала видеть правым глазом.


    27 марта 2026, 20:12 • Новости дня
    Один погиб и двое ранены при обстреле Херсонской области дронами ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате обстрелов и ударов дронами в Каховском округе Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести, сообщили муниципальные власти.

    В Каховском округе Херсонской области в результате атак Вооружённых сил Украины погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своём Telegram-канале.

    Филипчук рассказал: «Васильевка – прилет дрона. Пострадала бабушка 86 лет, ранено предплечье. Оказана первая помощь, пострадавшая доставлена в больницу. Любимовка – прилет артиллерии, есть погибшая и раненый. Его забрала скорая помощь».

    Кроме того, в Малокаховке дрон ВСУ ударил по трансформатору, что привело к перебоям с энергоснабжением на этом участке.

    Ранее в пятницу украинские беспилотники также атаковали две школы в Херсонской области, но там обошлось без жертв.

    А вот в среду в городе Алешки Херсонской области при атаке с применением беспилотников погибли женщина и пожилой мужчина. В тот же день ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, в результате чего погиб еще один мирный житель.


    28 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о сужении кольца вокруг Красного Лимана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освобождение населенного пункта Брусовка позволило российским войскам значительно укрепить позиции в районе Красного Лимана, отмечают в российских силовых структурах.

    Российские войска продолжают наступление на Красный Лиман, после освобождения Брусовки кольцо вокруг города становится все уже, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

    «Освобождение Брусовки означает сужение кольца вокруг Красного Лимана», – заявили собеседники агентства. По их данным, продвижение ВС РФ позволяет укреплять позиции и создавать дополнительные сложности для противника в этом районе.

    Ранее в субботу, Министерство обороны России 28 марта сообщило об освобождении населенного пункта Брусовка в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю Вооруженные силы России установили контроль над четырьмя населенными пунктами. В частности, в четверг российские военные освободили Шевяковку в Харьковской области, а за день до этого они взяли Никифоровку в ДНР.


    27 марта 2026, 19:34 • Новости дня
    Путин отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость работы Росгвардии в обеспечении безопасности страны.

    В ходе торжественного вечера, посвященного десятилетию Федеральной службы войск национальной гвардии России, он выделил роль ведомства в противодействии угрозам, передает РИА «Новости».

    «Отмечу особый вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с преступностью в целом, включая ее наиболее опасные проявления, организованные группировки, наркобизнес», – заявил президент.

    Ранее Путин отметил героизм бойцов Росгвардии в ходе СВО.

    Глава государства вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову.

    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Рейс из Белграда в Петербург завершился инцидентом в Хельсинки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    Подоляк признал провал планов возвращения границ Украины 1991 года
    Минздрав назвал среднюю продолжительность жизни в России
    Трамп грубо высказался о наследном принце Саудовской Аравии
    Беженка Райски рассказала о наплыве финских наемников на Украину
    Студент выжил после падения из окна 11-го этажа МГТУ
    Умер актер из фильма «Назад в будущее» Джеймс Толкан

    Россия теряет десятки миллиардов рублей в день от простоя портов на Балтике

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Месяц войны показал военные ошибки США, Израиля и Ирана

    Ровно месяц длится совместная военная операция США и Израиля против Ирана. В результате ударов ликвидировано высшее руководство Исламской республики и нанесен серьезнейший урон ее военной инфраструктуре. Но добиться капитуляции Тегерана так и не удалось. Почему конфликт развивается по непредсказуемому для США сценарию и ждать ли эскалации качественно иного уровня? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Зеленский нашел неожиданного партнера

      Владимир Зеленский неожиданно прилетел в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом. Но еще до встречи был подписан договор о сотрудничестве в области обороны.

    • Унижения Зеленского продолжаются

      Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

