Эксперты оценили успех сборной России на Менделеевской олимпиаде

Tекст: Валерия Городецкая

Калмыков отметил, что российские школьники ежегодно показывают выдающиеся результаты на мировых олимпиадах, включая такую сложную, как Менделеевская, где представители России традиционно занимают лидирующие позиции.

Эксперт подчеркнул, что у подобных ребят большое будущее, а ведущие образовательные и научные учреждения страны делают все для раскрытия их потенциала.

«Считаю, что ребята выступили очень достойно, они большие молодцы, особенно на фоне таких сильных представителей других стран», – отметил руководитель российской сборной, профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин.

Он добавил, что 60-я Менделеевская олимпиада собрала сильнейших молодых химиков со всего мира, поэтому успех российских школьников вызывает особую гордость. Еремин особо выделил подготовку участников из Москвы и выразил удовлетворение тем, что олимпиада прошла в стенах Московского университета, предоставив школьникам возможность не только бороться за медали, но и познакомиться с возможностями этого учебного заведения.

В этом году российскую сборную составили 15 школьников из разных регионов страны, что разрешено правилами только для принимающей стороны. Эти участники были отобраны из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Менделеевская олимпиада объединяет сильнейших школьников мира – победителей национальных химических соревнований, проходит в течение недели и включает два сложных теоретических тура и пятичасовой экспериментальный этап. Победители получают золотые, серебряные и бронзовые медали, а также значительные образовательные и карьерные перспективы.

Напомним, сборная России завоевала семь золотых медалей на 60-й Менделеевской олимпиаде.