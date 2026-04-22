Сборная России завоевала семь золотых медалей на 60-й Менделеевской олимпиаде

Tекст: Валерия Городецкая

Соревнование проходит в Москве с 15 по 23 апреля, оно собрало около 200 лучших школьников-химиков из 37 стран мира.

Семь российских школьников из Москвы, Самары, Магнитогорска и Московской области стали обладателями золотых медалей, что обеспечило России первое место по числу высших наград.

Серебряные медали получили восемь участников сборной из Москвы, Казани, Сириуса, Саранска и Петербурга.

Среди золотых медалистов также были школьники из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля. Серебро присудили участникам из Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзовые награды получили юные химики из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Японии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.

«Для нас большая честь снова принять Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, созданную когда-то в МГУ и отмечающую в этом году свой 60-летний юбилей. Мы рады, что участники из 37 стран не только продемонстрировали здесь свои знания и талант, но и познакомились с сердцем нашей Родины, ее научной и культурной средой, а также современной инфраструктурой Московского университета», – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он подчеркнул, что олимпиада объединяет одаренных школьников со всего мира и закладывает основы будущей международной научной кооперации.

Международная Менделеевская олимпиада считается одной из самых престижных химических олимпиад в мире, и ее статус признан ЮНЕСКО. Олимпиада проводится с 1967 года и носит имя Дмитрия Менделеева – выдающегося российского ученого.

В марте московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию.