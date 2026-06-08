Правозащитная организация захотела через суд отменить бой UFC у Белого дома

Public Integrity Project захотела через суд отменить бой UFC у Белого дома

Tекст: Антон Антонов

Организация действует от имени политического активиста и ветерана ВВС США и требует остановить вечер боев UFC, запланированный на 14 июня на южной лужайке Белого дома. В иске подготовку мероприятия называют «глубоко коррумпированной» и направленной на обогащение президента и его союзников, сообщает CBS News.

«Президент дает Дане Уайту и его компании то, чем не обладал никто ранее: неограниченный доступ к Белому дому и Мемориалу Линкольна для проведения закрытого коммерческого спортивного события со всеми рекламными и имиджевыми возможностями», – сказано в документах.

Истцы утверждают, что одобрение шоу на землях национального парка нарушает федеральный закон, а возведение арки и других конструкций на лужайке не получило санкции Конгресса и не прошло экологическую экспертизу.

По данным иска, финансовую выгоду от турнира UFC Freedom 250 получат сам президент США, имеющий вложения в материнскую структуру UFC, глава лиги Дана Уайт, а также медиапартнер Paramount SkyDance, владелец CBS News, и рекламодатели.

При этом организаторы позиционируют бойцовский вечер как часть празднования 250-летия независимости США, хотя дата совпадает с 80-летием Дональда Трампа и приходится примерно за три недели до Дня независимости.

Авторы иска настаивают, что событие не является официальной частью юбилейных торжеств и проводится не федеральным правительством, а ради прибыли UFC, Paramount и рекламодателей и для чествования дня рождения Трампа.

Представитель администрации назвал обращение в суд «обструкционистской, необоснованной и затягивающей» попыткой помешать президенту провести, как он выразился, одно из самых исторических спортивных событий в истории страны в год юбилея. Чиновник заявил, что турнир ничем не отличается от других мероприятий на южной лужайке, а UFC отказалась комментировать ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года президент США заявил о проведении 14 июня турнира UFC на Южной лужайке Белого дома с участием около 5 тыс. гостей.

В июле 2025 года во время выступления в Айове он объявил планы грандиозного празднования 250-летия США с боями UFC на лужайке у Белого дома.

Уайт подтвердил проведение поединка турнира UFC на территории Белого дома, приуроченного к Дню независимости США.