Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь 250-летия США

Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь «Америка-250»

Tекст: Ирма Каплан

«На каждом из полей сражений в наших национальных парках и исторических местах пройдут специальные мероприятия в честь «Америка250», и я даже думаю, что у нас будет бой UFC», – приводит его слова портал Axios.

Американский лидер напомнил, что его давний друг и генеральный директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт организует это мероприятие.

«Это будет чемпионский бой, полноценный бой, в котором примут участие от 20 тыс. до 25 тыс. человек», – сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп «абсолютно серьезен» в отношении планов проведения боев в UFC, согласно отчету пула журналистов Белого дома.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, недавно вернувшийся в спорт британский боец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик вновь встретятся на лондонском «Уэмбли» для третьего боя в апреле 2026 года.

В начале июня Усик приглашал Дональда Трампа в гости на одну неделю.