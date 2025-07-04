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Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь 250-летия США
Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь «Америка-250»
Американский президент Дональд Трамп накануне Дня независимости США заявил о планах грандиозного празднования 250-летия страны в следующем году и одним из пунктов в череде праздничных мероприятий станут бои UFC на лужайке у Белого дома.
«На каждом из полей сражений в наших национальных парках и исторических местах пройдут специальные мероприятия в честь «Америка250», и я даже думаю, что у нас будет бой UFC», – приводит его слова портал Axios.
Американский лидер напомнил, что его давний друг и генеральный директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт организует это мероприятие.
«Это будет чемпионский бой, полноценный бой, в котором примут участие от 20 тыс. до 25 тыс. человек», – сказал он.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп «абсолютно серьезен» в отношении планов проведения боев в UFC, согласно отчету пула журналистов Белого дома.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, недавно вернувшийся в спорт британский боец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик вновь встретятся на лондонском «Уэмбли» для третьего боя в апреле 2026 года.
В начале июня Усик приглашал Дональда Трампа в гости на одну неделю.