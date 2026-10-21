Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Госдолг США вырос почти на 400 млрд долларов за два месяца
Госдолг США за два месяца после преодоления отметки в 40 трлн долларов увеличился еще почти на 400 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Общий объем государственного долга США по состоянию на 19 октября составил 40,396 трлн долларов, что стало новым антирекордом, передает РИА «Новости».
Аналитики, исходя из текущих темпов наращивания заимствований, прогнозируют, что к 2030 году госдолг США может превысить 50 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса ожидает, что к 2036 году объем госдолга будет на 20% больше валового внутреннего продукта страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, дефицит бюджета США превысил 1,9 трлн долларов.
В мае госдолг США впервые со Второй мировой превысил объем экономики страны.