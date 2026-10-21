Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Житель Камчатки перевел мошенникам почти 7 млн рублей
МВД: Житель Камчатки отдал телефонным мошенникам почти 7 млн рублей
Житель Петропавловска-Камчатского лишился около 7 млн рублей, доверившись телефонным злоумышленникам, которые выдавали себя за специалистов инвестиционной платформы, сообщили в региональном управлении МВД.
С 10 июля по 24 сентября 44-летнему мужчине звонили неизвестные и предлагали вложить деньги для дополнительного заработка, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Общая сумма ущерба составила почти 7 млн рублей. Злоумышленники попросили потерпевшего предоставить доступ к экрану мобильного телефона, после чего общение продолжилось в мессенджере.
Доверившись мошенникам, мужчина перевел средства со своей банковской карты на счета иностранных электронных кошельков. В настоящий момент правоохранительные органы изъяли выписку по счету и проводят проверку. В полиции напомнили, что предложения о быстром заработке в интернете являются классической уловкой аферистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД раскрыло признак попадания телефонного номера в базы мошенников.
В понедельник ведомство выпустило памятку для пострадавших от злоумышленников.
В воскресенье Следственный комитет сообщил о вовлечении россиян в преступные схемы через установку сим-боксов.