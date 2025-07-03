Стало известно о третьем бое Усика и Фьюри в Лондоне

Tекст: Дмитрий Зубарев

О проведении третьего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри сообщил сам Фьюри на своей странице в Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), передает ТАСС. Бой назначен на 18 апреля 2026 года и пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Усику сейчас 38 лет, он владеет чемпионскими поясами WBA (Super), WBO и WBC. 19 июля Усик должен провести бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе с британцем Даниэлем Дюбуа. В июне 2024 года Усик добровольно отказался от титула IBF.

Фьюри 36 лет, на его счету 37 боев на профессиональном ринге: 34 победы, из которых 24 – нокаутом, 2 поражения и 1 ничья. Британец выигрывал титул чемпиона мира по версии WBC, а также одерживал победы над такими соперниками, как Деонтей Уайлдер, Диллиан Уайт, Дерек Чисора и Фрэнсис Нганну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский боксер Александр Усик пригласил Дональда Трампа в гости на одну неделю. Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри и сохранил три чемпионских титула. Промоутер Усика потребовал от Фьюри сбрить бороду.