Ipsos: Поддержка миграционной политики Трампа снизилась до 44%

Tекст: Вера Басилая

Рейтинг одобрения Дональда Трампа среди американцев остался на уровне 42%, сообщает агентство Reuters. Согласно шестидневному онлайн-опросу, проведенному компанией Ipsos, уровень поддержки президента не изменился по сравнению с серединой мая. Показатели одобрения Трампа остаются стабильными с февраля и чуть ниже значений января, когда он только вернулся в Белый дом.

В вопросах иммиграционной политики поддержка снизилась до 44% с 47% месяцем ранее. Трамп ранее пообещал депортировать миллионы нелегальных мигрантов и инициировал рейды на рабочих местах, что вызвало протесты, в том числе в Лос-Анджелесе, где протестующие подожгли несколько автомобилей. После этого президент распорядился ввести военные подразделения в город для защиты федеральных объектов и помощи иммиграционным службам.

Большинство опрошенных – 63% – выразили обеспокоенность нелегальной иммиграцией. Однако число не поддерживающих иммиграционную политику Трампа выросло до 49%, что на пять пунктов превышает число сторонников.

Также вырос уровень неодобрения экономической и внешней политики президента: 52% респондентов не одобряют его действия в экономике, а показатели по внешней политике оказались еще ниже.

Президент США Дональд Трамп завершил первые сто дней на посту с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия.

Трамп сталкивается с широкой критикой своих инициатив.