Стало известно о значительном падении рейтинга Трампа

WP: Опрос показал большое снижение рейтинга одобрения политики Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

Результаты опроса, проведенного Washington Post-ABC News-Ipsos, показали, что рейтинг одобрения работы Трампа среди взрослых американцев упал до 39%, а доля недовольных достигла 55%, включая 44% резко не одобряющих, передает The Washington Post. Среди зарегистрированных избирателей падение еще заметнее – разрыв увеличился с минус трех до минус тринадцати процентных пунктов по сравнению с февралем.

Опрос также выявил, что ни одна из ключевых инициатив Трампа не пользуется большинством поддержки. Более 60% респондентов негативно оценили его политику в экономике, отношениях с другими странами, тарифах и управлении недавними финансовыми кризисами. Также 53% недовольны его действиями по вопросу иммиграции.

Большинство участников опроса считают, что Трамп превышает свои полномочия, сокращая федеральный аппарат, закрывая ведомства и принимая меры против политических оппонентов. Более половины считают, что он зашел слишком далеко, пытаясь отменить усилия по обеспечению разнообразия в государственных и частных структурах, а также в депортации нелегальных иммигрантов.

В вопросе экономической политики 53% американцев заявили, что экономическая ситуация с января ухудшилась, а 70% считают, что политика Трампа приведет к рецессии. Почти две трети поддержали сторону Гарварда в конфликте с администрацией по поводу конституционных прав университета.

Ранее результаты опроса показали, что деятельность Дональда Трампа на посту президента за первые сто дней соответствовала ожиданиям значительной части жителей США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг одобрения президента США упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, большинство граждан США выступили против участия Трампа в президентских выборах на третий срок, а результаты опроса NBC News показали, что несмотря на рост оптимизма по поводу будущего страны, большинство американских избирателей недовольны состоянием экономики.