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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Доля США в мировом ВВП в послевоенные годы неуклонно снижалась и к настоящему времени, по оценке Всемирного банка, опустилась с 52% в 1944 году до 14% в 2024 году.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    27 апреля 2025, 12:34 • Новости дня

    Стало известно о значительном падении рейтинга Трампа

    WP: Опрос показал большое снижение рейтинга одобрения политики Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп завершает первые сто дней с самым низким рейтингом одобрения за последние десятилетия, что сопровождается широкой критикой его инициатив.

    Результаты опроса, проведенного Washington Post-ABC News-Ipsos, показали, что рейтинг одобрения работы Трампа среди взрослых американцев упал до 39%, а доля недовольных достигла 55%, включая 44% резко не одобряющих, передает The Washington Post. Среди зарегистрированных избирателей падение еще заметнее – разрыв увеличился с минус трех до минус тринадцати процентных пунктов по сравнению с февралем.

    Опрос также выявил, что ни одна из ключевых инициатив Трампа не пользуется большинством поддержки. Более 60% респондентов негативно оценили его политику в экономике, отношениях с другими странами, тарифах и управлении недавними финансовыми кризисами. Также 53% недовольны его действиями по вопросу иммиграции.

    Большинство участников опроса считают, что Трамп превышает свои полномочия, сокращая федеральный аппарат, закрывая ведомства и принимая меры против политических оппонентов. Более половины считают, что он зашел слишком далеко, пытаясь отменить усилия по обеспечению разнообразия в государственных и частных структурах, а также в депортации нелегальных иммигрантов.

    В вопросе экономической политики 53% американцев заявили, что экономическая ситуация с января ухудшилась, а 70% считают, что политика Трампа приведет к рецессии. Почти две трети поддержали сторону Гарварда в конфликте с администрацией по поводу конституционных прав университета.

    Ранее результаты опроса показали, что деятельность Дональда Трампа на посту президента за первые сто дней соответствовала ожиданиям значительной части жителей США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейтинг одобрения президента США упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, большинство граждан США выступили против участия Трампа в президентских выборах на третий срок, а результаты опроса NBC News показали, что несмотря на рост оптимизма по поводу будущего страны, большинство американских избирателей недовольны состоянием экономики.

    26 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

    Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

    «Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

    Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

    Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    25 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

    В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

    Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

    «Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

    Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию  безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

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    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    25 апреля 2025, 18:57 • Новости дня
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    Песков назвал визит Уиткоффа в Москву примером челночной дипломатии
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву – это пример челночной дипломатии.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Дональда Трампа Владимиру Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями для Трампа, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил: «Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами». На дополнительный вопрос, действительно ли происходит обмен посланиями между лидерами стран через Уиткоффа, пресс-секретарь подтвердил: «Конечно, он же спецпосланник».

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с посланником США Стивеном Уиткоффом.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем.

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    25 апреля 2025, 13:37 • Новости дня
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    Трамп возложил на Киев ответственность за начало конфликта на Украине
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп считает, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

     Трамп в интервью журналу Time заявил, что ответственность за конфликт на Украине несет Киев, передает ТАСС. По его словам, причиной обострения ситуации стало намерение украинских властей присоединиться к НАТО.

    «Я думаю, начало войны было положено, когда они начали говорить о присоединении к НАТО», – отметил Трамп. Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса стало ключевым фактором, приведшим к конфликту.

    Трамп также сомневается, что Украина может когда-либо вступить в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, предусматривающий признание Крыма частью России и отказ Украины от вступления в НАТО.

    Между тем спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе давно не обсуждается.

    Москва отметила положительный характер позиции Вашингтона, подчеркнув, что отказ Украины от НАТО устраняет угрозы для национальных интересов России.

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    26 апреля 2025, 15:01 • Новости дня
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    Белый дом назвал встречу Трампа и Зеленского продуктивной
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун.

    По словам Чуна, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане прошла в частном порядке и была очень продуктивной, подробности переговоров будут представлены позднее, передает ТАСС.

    Зеленский назвал разговор «хорошей встречей» и подчеркнул, что она может стать исторической. По его словам, обсуждалось «полное и безусловное прекращение огня».

    Ранее итальянские СМИ сообщили о краткой продолжительности беседы, а британский телеканал Sky News отметил, что стороны договорились провести дополнительные переговоры после церемонии похорон.

    Напомним, Владимир Зеленский прибыл на траурную церемонию прощания с папой Римским Франциском в черной камуфляжной форме, что противоречит установленному этикету подобных мероприятий.

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    24 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную

    Помещение у пресс-зала Пентагона переоборудовали под гримуборную для Хегсета

    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США распорядился рядом с пресс-залом Пентагона оборудовать комнату для подготовки спикеров ведомства к телеэфирам, несмотря на объявленные меры по сокращению расходов, сообщает CBS News.

    Министр обороны США Пит Хегсет распорядился переоборудовать комнату рядом с пресс-залом Пентагона под гримуборную, чтобы готовиться к выступлениям на телевидении, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

    Стоимость проекта составила десятки тысяч долларов, в то время как администрация ищет меры по сокращению расходов, отметили информаторы, добавив, что первоначально запланированная реконструкция оценивалась более чем в 40 тысяч долларов, но позже сумму сократили.

    «Изменения и модернизация комнаты для брифингов Пентагона – это не новость, и это регулярно происходит во время изменений в администрации», – заявил представитель Пентагона в комментарии телеканалу.

    Хегсет, прежде чем стать министром обороны, был соведущим утреннего шоу на Fox News, а после назначения поклялся улучшить боевые возможности вооруженных сил.

    В кабинете нового министра обороны с его приходом установили новое кресло и большое зеркало с подсветкой для макияжа, сообщил источник. Хегсет, как говорят, сам наносит себе макияж перед выступлениями на телевидении, не тратя денег на услуги визажиста, сообщил CBS News представитель Пентагона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Хегсета после утечки данных при служебной переписке. Несмотря на многочисленные требования освободить министра от должности, Трамп менять Хегсета на посту главы Пентагона не намерен.

    До этого американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

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    25 апреля 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о затягивании украинской стороной подписания финальных документов по важному соглашению о минеральных ресурсах.

    По словам Трампа, подписание документов задерживается более чем на три недели, передает РИА «Новости».

    В соцсети Truth Social американский лидер написал: «Возглавляемая Владимиром Зеленским Украина не подписала финальные документы по очень важной сделке о минералах. Задержка не менее трех недель. Надеюсь, она будет подписана немедленно».

    Ранее сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе, а также что администрация президента США смягчила требования к Украине по возврату помощи, снизив оценку с 300 млрд до 100 млрд долларов, и предлагает сделку по разделению прибыли от будущих украинских инвестиционных проектов.

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    25 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Вопрос Крыма спровоцировал угрозу раскола внутри НАТО

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между США и странами Европы усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО, пишет Berliner Zeitung.

    Вопрос признания Крыма российской территорией может привести к серьезному расколу между ЕС и США в рядах НАТО, так как разногласия внутри альянса обострились после предложения Вашингтоном рассмотреть вариант урегулирования украинского конфликта с признанием Крыма российским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине вызывает резкую критику и раздражение в Европе. Готовность Вашингтона официально признать Крым российским, в частности, вызывает огромное непонимание в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне. Этот шаг до сих пор считался «красной линией» в политике Украины», – пишет издание.

    Berliner Zeitung указывает на то, что план Трампа, по данным СМИ, предусматривает признание российскими не только Крыма, но и других освобожденных в ходе СВО территорий. В то же время санкции против Москвы тоже должны быть сняты.

    Членство Украины в НАТО также исключено из того, что Трамп называет «последним предложением».

    «Европейские государства сталкиваются с дилеммой: им приходится выбирать между поддержкой Украины и союзничеством с Вашингтоном. То, что США все чаще действуют в одностороннем порядке, вызывает растущее беспокойство в европейских столицах», – отмечает газета.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.

    Ранее экс-глава нацбезопасности Польши Станислав Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне.

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    27 апреля 2025, 11:01 • Новости дня
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    Трамп назвал нелепыми требования о передаче Крыма Украине
    @ AL DRAGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    В социальной сети Truth Social Трамп назвал данные требования нелепыми, комментируя статью издания The New York Times. Он отметил, что вне зависимости от того, насколько выгодной окажется возможная сделка между Россией и Украиной, The New York Times будет освещать ее в негативном ключе, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что шеф-корреспондент по Белому дому Питер Бейкер, согласно мнению президента, написал статью под давлением редакции и включил в нее требования о возврате Украине территорий, в том числе Крыма. В прямой речи Трамп заявил: «Неважно, какую сделку я заключу в отношении России/Украины, неважно, насколько она хороша, даже если это будет величайшая сделка из когда-либо заключенных, New York Times, переживающая не лучшие времена, будет говорить о ней плохо».

    Ранее американский эксперт Альфред де Зайас сообщил, что Украина не располагает историческими или правовыми основаниями для претензий на полуостров, называя Крым российской территорией.

    Накануне Times сообщила, что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится.

    Коментарии (2)
    25 апреля 2025, 11:44 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    Фон дер Ляйен собралась добиваться встречи с Трампом на похоронах папы Франциска
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить важные вопросы с президентом США Дональдом Трампом во время похорон папы Франциска, куда приглашены мировые лидеры, пишет Politico.

    В настоящее время официальная встреча между двумя лидерами не значится в расписании, однако в Еврокомиссии отметили, что будут использовать любую возможность для диалога с ключевыми мировыми лидерами, передает Politico.

    Фон дер Ляйен еще не встречалась с Трампом с момента его возвращения в Белый дом, несмотря на сохраняющуюся напряженность в торговых отношениях между США и Евросоюзом из-за введенных тарифов на европейские товары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после инсульта и остановки сердца в возрасте 88 лет. Дональд Трамп сообщил о намерении вместе с женой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с понтификом. Гроб с телом папы доставили в собор Святого Петра, где тысячи верующих собрались проститься с ним перед похоронами.

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    25 апреля 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп назвал хрупкой ситуацию в переговорах США, России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о позитивной динамике переговоров между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Американский лидер подчеркнул, что несмотря на определенные успехи на пути к договоренностям, ситуация пока остается крайне неустойчивой, передает ТАСС.

    «Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая», – сказал он журналистам в Белом доме.

    В пятницу президент России Владимир Путин начал встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

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