Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.0 комментариев
Рейтинг Трампа упал до рекордных 43%
Рейтинг Трампа за второй срок снизился до рекордных 43%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 43%, что стало самым низким показателем за его второй срок, опрос среди американцев провели агентство Reuters и компания Ipsos.
Снижение рейтинга связано с недовольством граждан пошлинами на товары из-за рубежа, устанавливаемыми администрацией Трампа, а также американским авиаударом по Йемену. Из-за этого за последние три дня рейтинг Трампа упал на 2% по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с 21 по 24 марта. В январе уровень одобрения составлял 47%, сообщает «Фонтанка».
Тем не менее, текущий показатель не достиг уровня первого президентского срока Трампа, когда в декабре 2017 года его поддержка составила 33% – это был самый низкий результат за весь период его президентства.
Ранее опрос NBC News показал рост разочарования избирателей в экономике США при Трампе.