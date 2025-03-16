Опрос NBC News показал рост разочарования избирателей в экономике США при Трампе

Tекст: Дарья Григоренко

По данным опроса, 54% респондентов не одобрили управление президента США Дональда Трампа экономикой в первые недели второго срока, а 55% критиковали подход к инфляции и росту цен. Лишь 18% оценили экономику как «отличную» или «хорошую», причем среди демократов преобладал пессимизм, пишет Bloomberg.

В то же время, 44% избирателей считают, что США движутся в правильном направлении, что является рекордом с 2004 года. Поддержка движения «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) также выросла среди республиканцев. Однако общий рейтинг одобрения Трампа составил 47%, а 51% участников опроса его не поддерживают.

Демократическая партия продемонстрировала исторический минимум в рейтинге одобрения. Только 27% зарегистрированных избирателей и 59% демократов положительно относятся к партии. Социолог-демократ Джефф Хорвитт отметил, что партии необходима перезагрузка. Демократы выражают желание, чтобы партия сохраняла свои позиции, даже рискуя застоем.

Опрос проводился среди 1000 зарегистрированных избирателей с 7 по 11 марта с погрешностью плюс-минус 3,1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50% во вторник. В начале марта в ответ на введенные пошлины Форд заявил о готовности отключить США от электроэнергии. Кроме того, провинция Онтарио разорвала контракт со Starlink.

В среду стало известно, что Вашингтон отказался от решения повысить с 12 марта пошлины на сталь и алюминий из Канады с 25% до 50%. В свою очередь, канадская провинция Онтарио решила отказаться от тарифа на электроэнергию для трех американских штатов.