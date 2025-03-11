Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады

Трамп распорядился повысить пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50% с 12 марта

Tекст: Денис Тельманов

Американский президент Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что с 12 марта США повысят пошлины на импорт стали и алюминия из Канады до 50%, передает ТАСС. Это решение последовало как ответ на введение пошлин канадской стороной на электроэнергию, поставляемую в США.

Трамп заявил: «Я поручил министру торговли повысить пошлины на все поставки стали и алюминия в США из Канады на 25%, до 50%». Он также предупредил, что если Канада не отменит другие пошлины на американские товары, то со 2 апреля ввозные пошлины на канадские автомобили будут увеличены, что может разрушительно сказаться на канадской автомобильной промышленности.

Ранее, 1 февраля, Трамп подписал указ о повышении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. С 4 марта были введены пошлины в размере 25% на большинство товаров из Канады и Мексики. Введение этих мер для товаров из Канады и Мексики было временно отсрочено из-за переговоров, но с 2 апреля ожидается их полное вступление в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канадский сенатор Патрик Бразо предложил провести боксерский поединок сыну президента США Дональду Трампу-младшему на фоне введения пошлин на канадские товары.

Жители Канады создали петицию с требованием изменить название улицы имени хоккеиста Уэйна Гретцки в Эдмонтоне из-за его поддержки президента США Дональда Трампа, собравшую уже 11 тыс. подписей.

Американский миллиардер Уоррен Баффетт назвал введение США пошлин «актом войны» и отметил их влияние на инфляцию, подчеркивая, что они выступают скрытым налогом.