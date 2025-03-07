Канадский сенатор предложил сыну Трампа встретиться на ринге

Патрик Бразо вызвал Дональда Трампа – младшего на бой из-за пошлин США

Tекст: Денис Тельманов

Канадский сенатор Патрик Бразо призвал Дональда Трампа – младшего на боксерский ринг из-за пошлин, введенных США, сообщает РИА «Новости». Бразо предложил провести поединок с целью сбора средств для лечения рака или для других благотворительных нужд. Он отметил, что пошлины, по его мнению, связаны с ресурсами Канады, такими как нефть, пресная вода и полезные ископаемые.

Сенатор подтвердил свою серьезность в интервью канадскому СМИ CBC News. Пошлины США вступили в силу с 4 марта 2025 года и составляют 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, для которых установлена ставка 10%.

Канада в ответ на действия США подала иск в орган по урегулированию споров ВТО и объявила о введении ответных мер против американских товаров. Бразо подчеркнул, что между странами не обязательно вести войну, но они могут бороться ради благих целей, таких как сбор средств на благотворительность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что защита суверенитета страны станет главной темой его переговоров с королем Британии Карлом III из-за предложения Трампа сделать Канаду 51-м штатом.

Трюдо также прокомментировал победу своей команды в Турнире четырех наций, шутливо ответив на слова Трампа о возможном присоединении Канады.