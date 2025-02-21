Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Трюдо высмеял Трампа после победы Канады над США в финале хоккейного турнира
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал победу своей команды в Турнире четырех наций, шутливо ответив на слова президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады.
Финальная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу Канады в овертайме.
Трюдо опубликовал в социальных сетях шутливую запись, в которой заявил: «Вы не сможете захватить нашу страну – и вы не сможете захватить нашу игру»». Его комментарий был направлен на слова Трампа, который ранее заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, передает CBC.
Капитан команды Канады Коннор Макдэвид забил победный гол на 8:18 овертайма, что вызвало бурные торжества среди канадцев. Главный тренер сборной Джон Купер отметил, что эта победа была не для команды, а для всей страны, и игроки понимали это.
Со стороны США голами отметились Брэйди Ткачук и Джейк Сандерсон, а Коннор Хеллебайк совершил 24 сейва. Игра, привлекшая внимание спортивного мира Северной Америки, прошла на фоне обострившихся политических напряженностей между странами.
Ранее канадская певица Шанталь Кревязюк изменила текст гимна страны перед хоккейным матчем в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США.
Президент США заявил, что Канада могла бы избежать введенных торговых пошлин и получить военную защиту, если бы стала 51-м штатом США.
Позже Канада и США договорились о 30-дневной приостановке американских пошлин на канадские товары, Оттава принимает новые обязательства по защите границы и борьбе с наркотрафиком.