Канадская певица Кревязюк изменила национальный гимн из-за слов Трампа

Tекст: Елизавета Шишкова

Вместо оригинальной строки «In all of us command» на церемонии прозвучала фраза «That only us command», передает РИА «Новости».

Кревязюк подтвердила, что на изменение текста гимна ее подтолкнули высказывания президента США Дональда Трампа, который в рамках дискуссии по поводу пошлин на канадские товары назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада».

«Потому что я верю в демократию, и суверенная нация не должна оправдываться перед лицом тирании и фашизма», – заявила певица агентству.

Кроме того, Шанталь написала измененную строку тушью для ресниц на своей левой руке и выложила фотографию с этим изображением в соцсети, сопроводив ее эмодзи с канадским флагом и напряженной мышцей. Финальный матч Турнира четырех наций между Канадой и США закончился победой канадцев в овертайме.

Напомним, Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады, с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы.

Президент США заявил, что Канада могла бы избежать введенных торговых пошлин и получить военную защиту, если бы стала 51-м штатом США.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли завершила поездку по Европе, заявив, что уведомила европейских союзников о политической угрозе, которую нынешняя администрация США представляет для Канады, и призвала к координации действий.