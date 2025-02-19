С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Канада призвала Европу объединиться против Трампа
Глава МИД Канады Жоли предупредила Европу о политической угрозе от администрации США
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли завершила поездку по Европе, заявив, что уведомила европейских союзников о политической угрозе, которую нынешняя администрация США представляет для Канады, и призвала к координации действий.
В Брюсселе Жоли рассказала, что многие европейские коллеги не осведомлены о ситуации в США и Канаде. Она отметила, что европейцы не выступают открыто против угроз президента США аннексировать Канаду или ввести тарифы из-за собственных сложностей в отношениях с Вашингтоном, передает CBC.
Жоли подчеркнула важность своего визита в Европу для обсуждения совместной реакции на тарифы и защиты национальной безопасности и суверенитета. Министр заявила, что несмотря на шутки американских сенаторов о возможной аннексии Канады, это не смешно и является вопросом уважения к стране и ее народу.
Кроме того, Жоли подтвердила, что вопрос о возвращении России в G7 остается закрытым для Канады, несмотря на заявление главы США о желании вернуть Россию в группу.
Канада также была приглашена на второй французский саммит по Украине и европейской безопасности после того, как президент Франции Эммануэль Макрон созвал первый саммит без участия некоторых европейских стран, включая Украину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, германский политолог Александр Рар сказал, что европейцы уже пришли в себя после шока на Мюнхенской конференции по безопасности, осознав, что конфронтация с США – путь в никуда, но только президент Франции Эммануэль Макрон этого пока не осознает.
Также сообщалось, что Франция организует вторую встречу с участием 11 европейских стран и Канады для обсуждения европейской безопасности на Украине в гибридном формате.
Между тем Канада готова дать жесткий и однозначный ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий для защиты канадских рабочих.