Трюдо пригрозил жестким ответом на пошлины США

Премьер Канады Трюдо пообещал жесткий ответ на пошлины США на сталь и алюминий

Tекст: Вера Басилая

Трюдо выразил категорическое несогласие с введением США пошлин на сталь и алюминий. По его словам, Канада готова к жесткому и однозначному ответу, если американская администрация продолжит настаивать на своих мерах, передает ТАСС.

В своем выступлении, сделанном в рамках парижского саммита по вопросам искусственного интеллекта, Трюдо подчеркнул, что такие пошлины неприемлемы, они могут вызвать негативные последствия для обеих стран.

Джастин Трюдо также заверил, что его правительство сделает все возможное для защиты канадских рабочих.

Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет о введении США пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы и ответит жесткими мерами.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о сплоченном ответе Евросоюза на пошлины США, если Вашингтон не оставит Европе выбора.

На Украине также заявили, что введение США 25-процентных пошлин на сталь с 12 марта существенно затронет украинскую металлургическую отрасль.

Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».