Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США

  • Новость часаЭксперт объяснил цели ударов России по газовой инфраструктуре Украины
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    Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
    Песков заявил о желании значительной части Украины стать Россией
    Карлсон предложил не приглашать Зеленского на переговоры по Украине
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    Минобороны сообщило о высокоточном ударе по газо-энергетическому комплексу Украины
    Российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область
    В России значительно увеличилось производство молочной продукции
    Фицо сообщил о поставках газа на Украину через резервный трубопровод
    Украина пожаловалась на американские пошлины на металлургию
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европейская русофобия дает нам возможность вернуть потерявшихся

    Многие из релокантов понаговорили и понаписали такого, что теперь опасаются ступать на российскую почву, помня о печальной судьбе певца Шарлота, который за свою неудачную клоунаду получил пять лет колонии. Но люди меняются – а неласковый прием за границей особенно побуждает их к переоценке своих поступков.

    16 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Многим странам предстоит возврат к ответственным границам

    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    15 комментариев
    11 февраля 2025, 12:13 • Новости дня

    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США

    Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит жесткие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий

    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выразил сожаление по поводу введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий и готовит жесткие ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз выразил сожаление в связи с решением США о введении пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти «необоснованные пошлины» не останутся без ответа и станут поводом для «жестких и соразмерных мер» со стороны ЕС.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия пошлины в размере 25%.

    Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары ЕС.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.

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    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать суда по «новым законам»

    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    10 февраля 2025, 19:39 • Видео
    Зеленский слишком поздно стал бояться «кидалова»

    Для завершения конфликта между Россией и Украиной в 2025 году «есть все возможности», заявил Владимир Зеленский. Он уже готов к любому формату переговоров с Россией, но при одном условии: если будут гарантии, что Запад «не кинет». Поздно опомнился, уже кинули.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

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    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

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    9 февраля 2025, 06:08 • Новости дня
    Дипломат рассказал о нетипичном поведении США на заседаниях ООН в Женеве

    Американская делегация в Женеве впервые не проявила активности на заседаниях ООН

    Tекст: Максим Попов

    Американская делегация на заседаниях ООН в Женеве отказалась от участия в полемике, что связано с неопределенностью в их действиях после решений Дональда Трампа.

    Как отметил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, делегация США впервые не проявляет активности на заседаниях различных органов ООН, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнул, что американская сторона, обычно активно участвующая в дискуссиях, теперь ограничивается ролью слушателей. Это крайне нетипично для США, которые ранее всегда защищали свои позиции, особенно на конференциях по разоружению, сказал он.

    Гатилов предположил, что такая ситуация объясняется неопределенностью в американской делегации, вызванной новыми решениями президента Трампа.

    «Вероятно, дипломаты США не получили ясных указаний от Госдепа или Белого дома относительно своего поведения в международных организациях. Это и привело к нынешнему состоянию неопределенности и пассивности американской делегации», – приводит агентство слова российского постпреда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе США объявили о выходе из ВОЗ из-за несоразмерных взносов. После этого президент Трамп решил вывести США из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства БАПОР.


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    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    10 февраля 2025, 19:39 • Новости дня
    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»

    Орбан заявил о важности саммита «Патриотов Европы» для влияния на Брюссель

    Орбан заявил о планах «захватить Брюссель»
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал мадридский саммит «Патриотов Европы» важным шагом к укрощению Брюсселя.

    Саммит «Патриоты Европы», проходивший 7 и 8 февраля в Мадриде, стал значимым событием для участников и собрал представителей ультраправых партий Европы. Орбан заявил, что это мероприятие является важным шагом на пути к укрощению Брюсселя, пишут «Известия».

    Орбан выразил благодарность Сантьяго Абаскалю, члену конгресса депутатов Испании и председателю правой партии «Голос», за организацию саммита и гостеприимство. Политик отметил: «Мадридский саммит стал еще одним важным шагом для нас. Вместе мы приручим быка. Вместе мы захватим Брюссель».

    Ранее сообщалось, что европейские «Патриоты» собрали на саммите в Мадриде правых лидеров стран ЕС. Политики выразили поддержку главе Белого дома, выступили против поддержки Украины, радикального ислама, нелегальных мигрантов, гендерного разнообразия и «зеленой повестки».

    В субботу Орбан обвинил Европейский союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

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    9 февраля 2025, 11:47 • Новости дня
    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент

    Politico: Европейские правые лидеры в Мадриде заявили о планах «отвоевать» континент

    Politico: Европейские правые пообещали «восстановить» континент
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    На конференции в Мадриде европейские правые лидеры объявили о намерении «восстановить» континент, вдохновляясь политикой президента США Дональда Трампа и выступая против миграции и зеленой политики, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, лидеры правых движения Европы собрались в Мадриде, чтобы продемонстрировать единство и силу после переизбрания Трампа. На первом съезде партии Patriots for Europe, третьей по величине политической силы в ЕС, обсуждались такие вопросы, как отмена зеленой политики, борьба с исламом и миграцией, а также противостояние Брюсселю.

    На мероприятии лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «торнадо Трамп» изменил мир, и настало время консервативных правительств в Европе. Марин Ле Пен из Франции отметила, что с момента инаугурации Трампа, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен «практически исчезла с экранов».

    Среди участников конференции были также Герт Вилдерс из Нидерландов, Маттео Сальвини из Италии и Андрей Бабиш из Чехии. Они обратили внимание на проблемы, связанные с миграцией и энергополитикой ЕС. «Зеленый курс мертв», – заявил Бабиш, обвиняя Брюссель в экономическом крахе.

    Лидеры подчеркнули необходимость объединения консервативных сил в Европе для противостояния либеральным и социалистическим партиям. Марин Ле Пен выразила надежду на сотрудничество с Европейской народной партией для изменения нынешнего экономического курса.

    На закрытом ужине перед конференцией правые политики встретились с президентом Фонда Heritage Foundation Кевином Робертсом, подтверждая связи с американским консервативным движением.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейский Союз в безрассудной поддержке Украины, назвав ее вливанием средств в «безнадежную войну», и раскритиковал миграционную политику Брюсселя.

    Коментарии (3)
    10 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент

    В ЕС вступил в силу регламент, разрешающий добавлять в продукты порошок из личинок мучного червя

    В ЕС заработал разрешающий использование муки из червей в продуктах регламент
    @ IMAGO/Zoonar.com/Smilla72!/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия вступил в силу регламент, допускающий использование порошка из личинок желтого мучного червя в пищевых продуктах, включая хлеб и сыры, на территории стран Евросоюза.

    Еврокомиссия официально разрешила добавление порошка из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Среди них – хлеб, сыры, паста, джем. Данный регламент вступил в силу в странах Евросоюза, он был утвержден еще в январе. Согласно заявлению ЕК, порошок, обработанный ультрафиолетом, признан новым продуктом питания, передает ТАСС.

    Личиночная стадия хрущака, известная как мучной червь, широко используется в кормах для насекомоядных рептилий и амфибий. Новый регламент имеет срок действия пять лет с возможностью продления. Продукты с добавлением порошка из насекомых должны иметь соответствующую маркировку на упаковке.

    ЕК также подчеркивает, что решение о потреблении продуктов с содержанием насекомых остается за потребителями. В ведомстве уверяют, что порошок из насекомых, прошедший строгую научную оценку, полностью безопасен и не представляет рисков для здоровья человека при соблюдении предложенных условий применения.

    В марте прошлого года президент России Владимир Путин пошутил о зарубежной «еде будущего» в виде мотыльков и червячков.

    Ранее в Англии предложили включить в школьное питание начальных классов Уэльса съедобных насекомых, в том числе мучных червей и сверчков. Используя альтернативный белок, предлагается делать «обычный» фарш, который будет приготовлен в стиле болоньезе. Таким образом ученые стараются приучить новое поколение использовать экологически чистые заменители мяса.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ученые активно продвигают идею альтернативных белков и готовят человечество к «изменению пищевых привычек».

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    9 февраля 2025, 01:42 • Новости дня
    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

    Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях

    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.  Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.

    Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.

    Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.

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    9 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из Банка Англии

    Трейдеры вывезли 8 тыс. золотых слитков из хранилища Банка Англии из-за тарифов США

    Tекст: Максим Попов

    Трейдеры вывезли около 8 тысяч золотых слитков из хранилища Банка Англии, опасаясь торговых войн и роста цен на золото, сообщило The Daily Telegraph.

    По информации издания, с конца прошлого года трейдеры вывезли из хранилищ Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков. Это составляет примерно 2% от общего объема золота в банке, передает ТАСС. Основной причиной таких действий стали опасения, связанные с возможными торговыми войнами, которые может инициировать администрация президента США Дональда Трампа, а также рост цен на золото.

    Заместитель председателя Банка Англии Дэвид Рамсден отметил, что число запросов на изъятие золота резко возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила его наличную цену в Лондоне. Он подчеркнул, что трейдеры опасаются возможного введения Трампом тарифов на золотые слитки.

    Рамсден пояснил, что в связи с повышенным спросом время ожидания на получение золотых слитков увеличилось с нескольких дней до нескольких недель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в мире резко вырос спрос на золото и что стало с любовью россиян к валюте, депозитам и недвижимости.

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    10 февраля 2025, 16:19 • Новости дня
    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

    Депутат Горелкин: Маск признал радиовещание устаревшей технологией пропаганды

    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Илон Маск хорошо понимает современные реалии информационного рынка. Радиовещание ушло в прошлое, а на его смену приходят масштабные цифровые платформы. Их развитием новая администрация США займется в будущем, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Ранее Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода».

    «Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он безусловно прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?», – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией», – отметил Горелкин.

    «Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И «Радио Свобода», и «Голос Америки» (признаны иноагентами) используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети. Доподлинно известно, что с помощью этих происходит вербовка граждан тех государств, на территории которых осуществляется вещание. Я своими глазами видел срочный трудовой договор «Радио Свободы»: в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США», – добавил депутат.

    «Голос Америки» и «Радио Свобода» давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.

    «Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.

    «Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за «Голос Америки» и «Радио Свобода» он возьмется с не меньшим упорством», – добавил он.

    «Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше», – заключил Матвейчев.

    Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают один млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – объяснил предприниматель свою позицию.

    Маск ответил на пост Ричарда Гренелла, спецпосланника президента США по особым поручениям. Тот назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

    В МИД России считают, что идея Маска связана с тем, что радиостанции «пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма. При этом, по мнению Марии Захаровой, в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет. «Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».

    Сенатор Алексей Пушков назвал призыв американского бизнесмена закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» проявлением здравого смысла. «Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, ранее Маск обрушился с критикой на USAID, назвав  его «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку». На минувшей неделе администрация США фактически приостановила деятельность агентства.

    Позднее Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха». Газета ВЗГЛЯД писала, что произойдет с данной структурой в будущем.

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    10 февраля 2025, 09:51 • Новости дня
    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы

    Опрос CBS News/YouGov: Новый президент США получил 53% одобрения в первый месяц работы

    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно опросу CBS News/YouGov, более половины американцев одобрили работу нового президента США в первый месяц его исполнения обязанностей, однако многие выразили обеспокоенность его экономической политикой.

    Как пишет Bloomberg, опрос CBS News/YouGov, проведенный с среды по пятницу на прошлой неделе, показал, что 53% американцев одобряют работу лидера-республиканца в первый месяц его президентства. В опросе приняли участие 2 175 взрослых, а погрешность составила 2,5 процентных пункта.

    Несмотря на высокий уровень одобрения, многие респонденты выразили тревогу по поводу недостаточного внимания новой администрации США к снижению потребительских цен. Согласно опросу, 66% американцев, включая почти половину республиканцев, считают, что правительство не уделяет достаточно внимания этому вопросу.

    Большинство, 56%, поддерживают введенные десятипроцентные тарифы на Китай, однако аналогичные меры против Мексики и Канады, а также неуточненные тарифы на европейские страны не находят одобрения у большинства опрошенных.

    Кроме того, половина американцев уверены, что Илон Маск и его команды по эффективности государственного управления должны иметь значительное влияние на правительственные операции и расходы, причем среди республиканцев этот показатель достигает 74%.

    Что касается других тем, 59% поддерживают план президента по депортации нелегальных мигрантов, но половина респондентов выступает против содержания их в крупных центрах.

    Вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС получил 54% одобрения за действия президента, однако 47% считают плохой идеей предложение о контроле США над сектором Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа.

    Между тем накануне американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине.

    В минувшие выходные новый президент США объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

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    8 февраля 2025, 23:41 • Новости дня
    Выход стран Балтии из БРЭЛЛ назвали ударом по себе

    Британский политик назвал ударом по себе выход стран Балтии из БРЭЛЛ

    Tекст: Максим Попов

    Прибалтийские страны, выйдя из международного электрического кольца БРЭЛЛ (между Белоруссией, Россией, Эстонией, Латвией, Литвой), нанесли удар по самим себе, заявил лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен.

    «Страны Балтии бьют по своим же лицам», – заявил Кертен, подчеркивая, что данный шаг может нанести ущерб энергетической безопасности и стабильности прибалтийских государств, передает РИА «Новости».

    По его мнению, это решение может привести к увеличению цен на электроэнергию и зависимость от других источников.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Литва завершила процесс отключения от единой энергосистемы БРЭЛЛ и приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с ЕС, запланированной на 9 февраля.

    До этого Эстония, Латвия и Литва подготовили уведомление для России о выходе из единой энергосистемы. В Эстонии перед выходом из энергосистемы с Россией вышли из строя две ТЭС. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы из-за выхода стран Балтии из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией.

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