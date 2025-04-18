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    Что нужно знать о новом американском консерватизме
    18 апреля 2025, 08:48 Мнение

    Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    Владимир Можегов Владимир Можегов

    публицист

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    «США пристально следят за ситуацией в Европе, но поддерживать конфликт НАТО и России не станут».

    «Мы следим за ситуацией, но если вы решите повоевать с Россией – попробуйте, а мы прекрасно помним Сталинград и Курск… Стармер хочет отправить 30 тысяч солдат на Украину? Полный бред. Этот человек мнит себя Черчиллем, лучше бы он посчитал свои деньги, скоро к нему постучится МВФ, и они (Европа) станут вечными должниками».

    «Я оскорблен, когда вы используете термин «союзники» в отношении Европы и Канады. Союзники должны быть в чем-то едины. Но европейские элиты – полные и законченные бездельники». Так говорит Стив Бэннон, бывший советник президента США и главный геостратег трампизма. Его недавнее часовое интервью Стивену Эджингтону на GBN News уже наделало шума, особенно на фоне тарифной войны, которую США объявили всему миру, в том числе и своим «союзникам».

    «Вы не союзники. Всё, что вы делаете, это нытье и стоны… Народы Западной Европы должны понять – ложь их элит никогда не была союзнической для Соединенных Штатов».

    Слушать такое от лиц, приближенных к Белому дому, европейцам, наверное, и правда не очень уютно.

    А почему слушать Стива Бэннона должны мы?

    Ну, во-первых, потому, что Бэннон – один из главных идеологов консервативного поворота Америки и важнейший ее геостратег.

    Кроме того, он – серьезный геополитик и философ. А именно такого широкого и серьезного взгляда на современную Америку нам не хватает сегодня.

    Либеральные медиа все еще высвечивают Трампа клоуном, а политику новой Америки описывают как клоунаду, отказывая консерваторам в сколько-нибудь продуманной глубокой подоплеке их действий. Что, конечно, полная чушь. За консерваторами стоит большая идея. Но что это за идея?

    Для того, чтобы это понять, и стоит послушать Бэннона. Трамп? Но это только ракета, летящий снаряд. Настоящий архитектор трампизма – прежде всего он, Бэннон.

    Если мы скажем, что именно этот человек привел Трампа за руку в Белый дом – едва ли окажемся далеки от истины. Когда в августе 2016 года Бэннон возглавил предвыборный штаб Трампа, именно его стратегия, основанная на резкой, даже грубой оппозиции демократам и глобализму (а припечатать, как видим, он умеет), принесла республиканцам голоса в колеблющихся штатах.

    Бэннон стал первым советником Трампа, войдя также в Совет нацбезопасности. Правда, уже в августе 2017-го вынужден был уйти в отставку: слишком уж мозолила глаза либералам его слишком неформатная одиозная фигура.

    Сам Трамп, объясняя отставку Бэннона, отшучивался: он приходит на совещания, таская с собой пачку философских книжек, которые интересуют его больше, чем текущая повестка.

    Сегодня Бэннон, не занимая должностей в штабе, предпочитает играть роль серого кардинала – так удобнее и ему, и Трампу.

    При этом одна из важнейших областей его деятельности – европейские правые: сломать европейский глобализм и создать на месте сегодняшней глобалистской Европы, задавленной евробюрократией, Европу новую, национальную, консервативную – вот амбициозная задача Бэннона.

    Еще пару слов о его биографии. Родился Бэннон в 1953-м, в семье ирландских католиков, служил офицером ВМС США, успел побывать в шкуре банкира в Goldman Sachs и кинопродюсера в Голливуде. Главное его достижение до момента, когда он связался с Трампом – Breitbart News, влиятельное сетевое издание («платформа для альтернативных правых», как он сам его называл), главным редактором и исполнительным председателем которого Бэнон был на пике популярности платформы. В успехе кампании Трампа 2016-го Breitbart News сыграло едва ли ключевую роль, став рупором, «точкой сборки» и консолидации американских реднеков.

    Итак, Бэннон не только философ и геостраег, но и трибун, способный выбрасывать флаги и поднимать под них миллионы.

    О чем еще говорил Бэннон в своем интервью, к чему стоило бы прислушаться?

    Бэннон – консерватор, англосакс и геополитик (именно в такой последовательности), и на мир он смотрит с точки зрения типичной англосаксонской геополитики: как на взаимодействие (борьбу) моря и суши, атлантистов-англосаксов, контролирующих моря, и евразийцев, контролирующих сушу.

    Правда, нынешних островных англосаксов он глубоко презирает, на месте Стармера и Ко он в самом скором времени видит «нашего парня» Нейджела Фараджа. А на сегодняшнюю (завтрашнюю) Америку смотрит, как на новую Британскую империю, которая в конце XIX века обладала почти неоспоримым мировым господством.

    Эта новая имперская Америка должна овладеть Канадой, Панамой и Гренландией, контролировать Северный Полюс и Атлантику, но, прежде всего – Тихий океан, где сегодня главный конкурент Америки – Китай. Вот о чем Бэннон рассуждал долго и с удовольствием.

    Итак, большой мир в глазах геополитика Бэннона предстает как мир великих держав. Это прежде всего три главные силы (Power – важное слово в его арсенале): Америка, Китай и центральная Евразия: Россия, Европа, Индия.

    Вот такой трехполярный мир Бэннону по душе. В таком трехполярном мире главным конкурентом Американской империи является Китай. Россия находится на некотором расстоянии от Китая и ближе к своим естественным союзникам, таким как Германия (две центрально-евразийские державы – самые естественные в глазах Бэннона союзники).

    Таким образом, Америка как новая Британская империя, владеет морями (Sea Power), Россия со своими евразийскими союзниками (Германией и новой Австро-Венгрией) – Power центральной Евразии, Китай же контролирует азиатскую часть Тихого океана.

    И вот что еще важно в оптике Бэннона. Китай – конечно, враг, но враг естественный, географический (геополитика – это, в общем-то, география), не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Нет, с существованием Китая Бэннон вполне (конечно, в системе баланса сил) мирится.

    Главный, по-настоящему экзистенциальный его враг – глобалисты (global).

    Как пишет Бенджамин Тейтельбаум в книге «Битва за вечность. Внутри правого центра влияния на мировую политику», Бэннон отвергает модерн как таковой – ценности, так сказать, французской революции, демократии, прогресса и прочих подобных замечательных вещей, призывая вернуться к «вечным ценностям» порядка и духовной иерархии.

    В сущности, Бэннон – классический традиционный католик.

    (Интересно, что в своей программе «Warroom» (Военная комната) Бэннон выступает на фоне православных икон).

    Кроме того, Бэннон, как полагает Тейтельбаум, видит мир в духе теории Штросса-Хоу о «циклах американской истории», и верит, что за сегодняшним «темным веком» упадка должен последовать новый «золотой век»: «первый вираж» (First Turning) нового цикла. Такой вот своеобразный конец кали-юги.

    Что еще нужно знать об этом новом американском консерватизме? Естественно, он за здоровый национализм, за протекционизм, за ограничение иммиграции, за защиту американских рабочих (это консерватизм социальный, что важно подчеркнуть).

    А еще у Бэннона серьезный конфликт с Маском и технократами (технофеодалами, как их все чаще называют). Конфликт, может быть, проходящий, но, вполне возможно, и принципиальный, чреватый расколом.

    Да, еще Бэннон – большой сторонник пресловутого «проекта 2025», полностью солидаризируясь с его центральными положениями: нынешний этап американской политики – это консервативная революция против культур-марксизма; Трамп – это, фактически, новый император новой американской республиканской империи (так называемая «унитарная теория», утверждающая, что президент США обретает после инаугурации почти абсолютную власть).

    Со всем этим придется теперь жить и разбираться и нам.

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