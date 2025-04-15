WSJ: Тарифы Трампа помогли Китаю усилить влияние в Юго-Восточной Азии

WSJ: Тарифная политика Трампа укрепила позиции Китая в Юго-Восточной Азии

Tекст: Денис Тельманов

По информации газеты The Wall Street Journal, введение администрацией Дональда Трампа новых тарифов на импорт может усилить позиции Китая в Юго-Восточной Азии. В статье издания отмечается, что торговая война открывает для Пекина новые экономические и дипломатические возможности.



На этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин начал турне по Юго-Восточной Азии, посетив Вьетнам, Малайзию и Камбоджу. «Китайский лидер проводит антипошлинную кампанию, нацеленную на укрепление торговых связей [стран региона с КНР] в качестве альтернативы США», – комментирует редакционная коллегия издания.

Газета подчеркивает, что экономики Юго-Восточной Азии продолжают развиваться, и многие страны региона могут заменить США на Китай в качестве главного экономического партнера, если политика Трампа закроет доступ к американскому рынку.

Тарифы, введенные Трампом, касаются продукции из 185 стран, включая Вьетнам, Камбоджу и Малайзию, где пошлины составили соответственно 46%, 49% и 24%. Однако действие дополнительных пошлин временно приостановлено на 90 дней для проведения торговых переговоров, в этот период действует универсальный тариф 10%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что разрыв торговых связей с Китаем возможен, несмотря на отсутствие в тарифной политике целенаправленных мер на это.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.

Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона, заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.