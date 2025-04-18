Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные, а не католики и тем более не протестанты, участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания и фокусы.0 комментариев
Рубио назвал условие снятия санкций ЕС с России
Рубио: Отмена санкций ЕС против России зависит от участия в переговорах
Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».
Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.
Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.
Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.
Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.
Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.