Рубио назвал условие снятия санкций ЕС с России

Рубио: Отмена санкций ЕС против России зависит от участия в переговорах

Tекст: Вера Басилая

По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.