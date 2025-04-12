  • Новость часаМинобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России
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    Что даст России новая орбитальная станция
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    Рубио поддержал Уиткоффа после встречи с Путиным
    СМИ: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    Американский экономист Сакс заявил о возможности снятия санкций США с России
    На телах погибших в «Крокусе» обнаружили следы ножевых ранений
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите маленький эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и обычно мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что вообще-то он был работорговцем.

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    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    12 апреля 2025, 13:04 • Новости дня

    Лукашенко усомнился в перспективе членства Украины в ЕС

    Лукашенко заявил о маловероятности вступления Украины в Евросоюз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в возможности вступления Украины в Европейский союз, назвав эту перспективу крайне маловероятной.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнение в том, что Украина когда-либо станет членом Европейского союза, сообщает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, Брюссель занимается делами, которые могут никогда не осуществиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о наличии разногласий между Европой и США по вопросу Украины. Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров, проживающих в Закарпатье. Также сообщалось, что Будапешт отказался снять вето на вступление Украины в ЕС.

    12 апреля 2025, 02:53 • Новости дня
    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине

    Reuters: США потребовали у Украины передать контроль над трубопроводом Газпрома

    Reuters: США захотели получить контроль над трубопроводом Газпрома на Украине
    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

    Соединенные Штаты разработали проект соглашения с требованием передачи контроля над трубопроводом Газпрома, проложенным через Украину в Европу, сообщает Reuters.

    Переговоры по этому проекту прошли в пятницу в Вашингтоне. Источники агентства указали на напряженный характер обсуждений, отметив, что перспективы достижения успеха остаются невысокими. «Переговоры проходят в весьма антагонистичной обстановке», – заявил собеседник агентства.

    Американская администрация представила проект в марте, и он был охарактеризован как «максималистский». В Министерстве финансов США сообщили, что консультации носят «технический характер». Украинское правительство привлекло юридическую фирму Hogan Lovells в качестве консультанта по данному соглашению о полезных ископаемых.

    По информации Reuters, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко намерены приехать в Вашингтон через две недели. Они примут участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, включая министерскую встречу по ситуации на Украине, которая состоится 25 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров, что вызывает беспокойство из-за увеличенного потребления газа, сообщил «Газпром».

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах были назначены на 11 апреля в Вашингтоне, как сообщила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина на бизнес-форуме в Брюсселе.

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    11 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Скачко объяснил отставку посла США на Украине

    Политолог Скачко: Смена посла США может внести коррективы в будущие выборы на Украине

    Скачко объяснил отставку посла США на Украине
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Возвращение в Белый дом Дональда Трампа рано или поздно должно было привести к смене американского посла на Украине. Новым американским представителем в Киеве станет человек, лояльный администрации республиканцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее посол США на Украине Бриджит Бринк была отправлена в отставку.

    «Ситуация вокруг отставки Бриджит Бринк показательна: дела у офиса Зеленского плохи», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». По его мнению, возвращение дипломата в Америку связано как с планами Дональда Трампа, так и непростыми отношениями посла с Киевом.

    «Приход республиканцев к власти рано или поздно должен был привести к смене главы американского представительства на Украине. Сейчас, по всей видимости, настал удобный момент, чтобы назначить на эту должность опытного и грамотного дипломата, но самое главное – лояльного Трампу», – пояснил собеседник.

    Вторая причина – это непростые рабочие контакты Бринк с офисом Владимира Зеленского. «Дипломат была свидетелем коррупции и воровства украинских властей, а также неправомерного ведения боевых действий со стороны ВСУ. С приходом Трампа ее риторика несколько изменилась. Вероятно, она задумалась о своей репутации», – добавил политолог.

    По словам Скачко, посол в стране пребывания «следит за политической ситуацией и за ее главными деятелями». На этом фоне он напомнил об активизации на Украине обсуждений темы выборов. «Смена главы диппредставительства может внести коррективы в гонку кандидатов на пост президента республики», – допускает он.

    «Дело в том, что дипломат докладывает в Вашингтон о преимуществах и недостатках возможных претендентов и передает выводы о «фаворитах», – уточнил эксперт. Собеседник привел пример: «если Бринк склонялась в сторону, например, Юлии Тимошенко, то новый посол может сделать выбор в пользу, скажем, Виталия Кличко».

    Аналитик полагает, что Штаты определятся с кандидатурой нового посла после переговоров по редкоземельной сделке. «Если после них в Вашингтоне решат «прижать» офис Зеленского, то речь пойдет о темпераментной фигуре. Повторюсь, главное требование к послу – лояльность Трампу», – рассуждает политолог.

    Однако до тех пор, пока в стране нет американского посла, команда Зеленского станет действовать по принципу «кот из дома, мыши в пляс». «Эти люди начнут активно заметать следы, например, нецелевого использования финансовой помощи, коррупционных скандалов», – заключил Скачко.

    Ранее в Госдепе сообщили, что посол США на Украине Бриджит Бринк ушла в отставку и возвращается в Америку. По информации Financial Times, причиной такого решения дипломата стали политические разногласия с Дональдом Трампом и ухудшение рабочих отношений с Владимиром Зеленским.

    По данным собеседников газеты, на посла оказали давление высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов. Они поставили под сомнение готовность Бринк поддерживать стратегию Трампа в отношении Украины, которая значительно отличается от позиции бывшего президента Джо Байдена.

    Кроме того, у дипломата сложились непростые отношения с офисом Зеленского. FT напомнила о недавнем критическом замечании последнего в адрес посольства США из-за заявления об атаке по Кривому Рогу. Отставка Бринк произошла также на фоне попыток США договориться с Украиной по вопросу добычи редкоземельных металлов в стране.

    Агентство Reuters отмечает, что пока не известно, кто может занять должность посла. Не исключено, что на этот пост может быть выдвинута кандидатура заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, который уже работал в Киеве в качестве замглавы дипмиссии с 2022 по 2023 год.

    Напомним, Бриджит Бринк была назначена послом еще прежним президентом США Джо Байденом и занимала данный пост с мая 2022 года. До этого должность главы американского диппредставительства в Киеве оставалась вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон по требованию Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    11 апреля 2025, 20:17 • Новости дня
    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам

    Председатель Верховной рады Стефанчук заявил о начале подготовки к выборам

    Reuters: На Украине началась подготовка к выборам
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине стартовала подготовка к будущим выборам, однако процесс находится на ранней стадии, сообщает Reuters.

    На Украине началась подготовка к будущим выборам, которая пока находится на ранней стадии, сообщает Reuters со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

    Согласно данным агентства, после завершения конфликта Украина должна будет принять новый закон, который определит сроки и правила голосования. Руслан Стефанчук отметил, что чиновники и эксперты уже начали рассматривать этот вопрос. Однако пока работа над проектом конкретного закона не ведется. Также еще не принято решение о последовательности организации местных, парламентских и президентских выборов, и их одновременное проведение спикер считает нереалистичным.

    Издание «Страна.ua» ранее писало о начавшейся подготовке к выборам в офисе Владимира Зеленского. Ключевую роль в этом процессе играет глава Минцифры Украины Михаил Федоров. Один из вариантов проведения выборов предполагает использование государственного приложения «Дия». Также поступали сообщения о возможной корректировке результатов выборов с его помощью.

    Журнал The Economist в конце марта, ссылаясь на источники в Киеве, предположил, что в случае полного прекращения огня в апреле выборы президента Украины могут состояться в начале июля. Это связано с желанием Владимира Зеленского избежать конкуренции.

    Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук уверен, что законодатели наверняка продлят военное положение после его истечения 9 мая, что снова отодвинет срок выборов президента на Украине.

    Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко раскрыл план Зеленского провести выборы и остаться у власти.

    Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о международных планах завершения конфликта на Украине к концу мая, после чего в стране начнется перезагрузка власти.

    Сообщалось, что киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    12 апреля 2025, 08:29 • Новости дня
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    Reuters: Переговоры Украины и США по минералам прошли в атмосфере антагонизма
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере, что значительно снизило шансы на достижение прорыва, пишет Reuters.

    По данным издания, переговоры между делегациями Украины и США по минеральным ресурсам состоялись в атмосфере антагонизма, что существенно уменьшило перспективы прорыва, передает РИА «Новости».

    Источник агентства указал, что основное напряжение возникало из-за нового варианта сделки, предложенного США, который был «шире, чем оригинальная версия».

    Этот документ предполагал, что международная финансовая корпорация развития правительства США возьмет под свой контроль газопровод, который проходит через Украину в Европу, в настоящее время контролируемый «Газпромом».

    В переговорах приняли участие украинские премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко, которые планируют посетить Вашингтон через две недели для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также в посвященной Украине встрече министров, запланированной на 25 апреля.

    Технические консультации между США и Украиной по соглашению о недрах прошли 11 апреля в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты намерены получить контроль над трубопроводом «Газпрома» на Украине в рамках подготовки соглашения о полезных ископаемых.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Водолаг, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и инженерная машина.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264 бронемашины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области

    Утром сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области.

    Накануне российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области.

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    11 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»

    Долгов: Британия – главный интересант срыва урегулирования на Украине

    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Британия сеет нестабильность по всему миру. Украина, к сожалению, не стала исключением для их внешней политики. Однако речь идет об увядающей державе, попытки которой вступить в «большую игру» обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА.

    «На сегодняшний день именно Британия является главным интересантом продолжения военных действий на Украине. Это классический стиль внешней политики Лондона: англичане сеяли хаос на пространстве бывшей Югославии, отметились в разжигании конфликтов в Ираке и Сирии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Поэтому в их желании разместить контингент на Украине, а также предоставить ВСУ финансирование для закупки БПЛА нет ничего удивительного. Другое дело, что Москва предельно четко дала понять, что подобные действия являются для нас неприемлемыми, поскольку они идут вразрез с интересами в сфере безопасности России», – добавляет он.

    «В частности, глава МИД Сергей Лавров уже заявлял, что присутствие сил НАТО на Украине будет воспринято нами в качестве угрозы. Сигнал Британии подан. Выбор за ними – пусть действуют на собственный страх и риск. Другое дело, что даже при всем желании у Лондона, скорее всего, не получится реализовать свои коварные планы», – полагает собеседник.

    «Важно помнить, что речь идет о стране, которая продолжает терять былое величие. Мы имеем дело с агонией увядающей державы. Британия растратила некогда высокое положение на международной арене, и сегодня Туманный Альбион представляет собой лишь осколок имперской силы середины ХХ века», – рассуждает дипломат.

    «К тому же в самой Британии немало внутриполитических проблем. Единство страны трещит по швам: в любой момент Шотландия может интенсифицировать стремления к независимости. В таких условиях ни о какой масштабной поддержки Украины не может идти и речи. Лондону необходимо заняться собой, а не заигрывать с внешним контуром», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА. Как сообщает издание Bloomberg, речь может идти о закупке «сотен тысяч» дронов. Решение было принято на встрече сторонников Киева в Брюсселе. Средства также пойдут на закупку радаров и противотанковых мин.

    Кроме того, по данным The Daily Telegraph, Британия рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком до пяти лет. Предполагается, что контингент будет направлен на территорию страны после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания». Франция считает, что присутствие западных военных якобы поможет предотвратить будущую «агрессию России».

    Согласно планам, ввод войск будет происходить поэтапно по мере восстановления потенциала украинской армии. Кроме того, «коалиция желающих», возглавляемая Лондоном и Парижем, планирует обеспечить защиту воздушного и морского пространства союзника. Примечательно, что помимо Британии и Франции готовы отправить собственный контингент в республику еще четыре страны, пишет «Коммерсант».

    Среди них – прибалтийские государства. Другие члены ЕС в настоящий момент сомневаются в данном решении, поскольку «сохраняется неопределенность относительно целей миссии». Также остается неизвестным – получат ли члены объединения военную поддержку со стороны США.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не примет присутствие сил НАТО на Украине, писала «Газета.ru». По его словам, это является угрозой безопасности РФ. «Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» – отметил дипломат.

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    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    11 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Писториус пообещал Киеву системы ПВО IRIS-T «в ближайшие годы»

    Писториус пообещал Киеву системы IRIS-T, радары и танки «в ближайшие годы»

    Писториус пообещал Киеву системы ПВО IRIS-T «в ближайшие годы»
    @ Christian Charisius/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие годы Киев получит от Германии новую военную помощь, включающую системы ПВО IRIS-T и 1,1 тыс. радиолокационных систем, заявил исполняющий обязанности министра обороны ФРГ Борис Писториус

    Исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус пообещал Киеву новую военную помощь, включая системы ПВО IRIS-T и более 1,1 тыс. радиолокационных систем наземного наблюдения, передает ТАСС.

    Он сделал это заявление по прибытии в штаб-квартиру НАТО на заседание контактной группы, где обсуждали поставки оружия на Украину.

    Писториус уточнил, что помощь будет предоставлена в ближайшие годы в рамках средне- и долгосрочного планирования. В этом году Германия планирует передать Украине четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 радаров. Также в пакет помощи войдут 15 танков Leopard 1A5, 300 разведывательных беспилотников, 25 боевых машин пехоты Marder, 14 артиллерийских орудий и около 100 тыс. артиллерийских снарядов.

    Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта ФРГ предоставила Киеву помощь на сумму примерно 44 млрд евро. Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.

    Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией.

    Министр обороны Украины Рустем Умеров заключил меморандум с немецкой компанией Diehl Defence о расширении поставок систем ПВО IRIS-T.

    В январе канцлер Германии Олаф Шольц отказался одобрить дополнительный пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, в который входят системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, гаубицы и боеприпасы.

    Владимир Зеленский предложил Европе и США взять на себя расходы по обеспечению ВСУ.

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    11 апреля 2025, 17:39 • Новости дня
    Спикер Верховной рады предложил сократить число депутатов

    Спикер Верховной рады Стефанчук предложил сократить число депутатов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук предложил снизить число депутатов с 450 до 300 человек.

    Свою позицию он объяснил изменением численности населения Украины, передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

    «Когда было 52 миллиона жителей, это одно дело, а сегодня, когда людей намного меньше, бесспорно, вопрос представительства в обществе требует пересмотра. Я думаю, что можно говорить о цифре в 300 парламентариев», – заявил Стефанчук.

    Ранее сообщалось, что в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, и, по прогнозам, в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс., что создает дефицит рабочей силы и снижает потребительский спрос в стране.

    Треть украинцев в возрасте от 16 до 35 лет признались, что хотели бы уехать за границу при возможности.

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    11 апреля 2025, 20:34 • Новости дня
    Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к перемирию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетил Россию для проведения переговоров с целью продвижения мирного процесса по Украине, заявили в Белом доме.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Уиткофф прибыл в Россию для прямых контактов с Кремлем и президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    По ее словам, визит рассматривается как еще один шаг в направлении перемирия на Украине и достижения окончательного мирного соглашения.

    Напомним, президент России Владимир Путин в здании Президентской библиотеки в Петербурге начал встречу со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом.

    Песков ранее сообщил, что переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате. Они длятся уже более двух часов.

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    12 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    МИД: Россия передает США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергетике

    Tекст: Мария Иванова

    Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

    Россия передает данные в Соединенные Штаты о нарушениях Киевом 30-дневного моратория на удары по объектам энергетики, заявил Полищук. Он отметил, что все случаи нарушения фиксируются и передаются не только в Вашингтон, но и в другие международные структуры, передает РИА «Новости».

    Инициатива о взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре на Украине была выдвинута президентом США Дональдом Трампом 18 марта в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Путин поддержал это предложение, и президент Украины Владимир Зеленский также выразил готовность прекратить удары по энергетическим объектам.

    Несмотря на достигнутые договоренности, российская сторона отмечает, что Киев продолжает атаки на энергоинфраструктуру России. Эти действия, по мнению Полищука, свидетельствуют о недоговороспособности киевского режима.

    Ранее в МИД сообщили, что Киев нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам более 60 раз.

    Накануне Минобороны заявило о пяти новых атаках Украины на объекты энергетики России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    11 апреля 2025, 19:42 • Новости дня
    Украина и США возобновили переговоры по сделке о ресурсах

    NYT: Украина и США возобновили переговоры по сделке о ресурсах

    Украина и США возобновили переговоры по сделке о ресурсах
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская делегация прибыла в Вашингтон для новых переговоров о сделке, которая может дать США контроль над украинскими природными ресурсами, пишет New York Times (NYT).

    Как передает NYT, визит стал очередным этапом многомесячных переговоров между Киевом и Вашингтоном о сделке, которую президент США Дональд Трамп рассматривает как способ «восстановить» прошлую военную помощь Украине.

    Текущие переговоры стали первыми личными встречами после представления Белым домом пересмотренного проекта соглашения. Этот проект возродил жесткие требования, которые ранее отвергала Украина. Переговоры должны продлиться два дня и, как ожидается, будут носить технический характер, без участия высокопоставленных лиц, сообщает издание.

    Украинскую делегацию возглавляет заместитель министра экономики Тарас Качка, ответственный за торговлю. В состав делегации также входят представители министерств экономики и юстиции. Подробности переговоров Белый дом пока не разглашал.

    Новый проект предусматривает, что Украина отдаст половину доходов от проектов в сфере природных ресурсов в инвестиционный фонд, контролируемый США, говорится в материале. Прибыль от фонда будет реинвестирована в украинские проекты, однако точная доля прибыли пока не определена. В проекте по-прежнему отсутствуют упоминания о гарантиях безопасности для Украины, что Киев пытался включить в прошлые версии соглашения.

    Накануне Украина подтвердила консультации с США по сделке о недрах. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев хочет доработать текст договора для учета интересов обеих сторон.

    Ранее экономист Иван Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что у Зеленского нет профессионалов для заключения сделки по недрам.

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    11 апреля 2025, 13:29 • Новости дня
    Блинкен: Зеленский сам предложил США сделку по недрам в обмен на помощь

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Зеленский предлагал США сделку по украинским полезным ископаемым в обмен на военную помощь, включая редкоземельные металлы.

    По его словам, Зеленский предлагал США сделку по украинским полезным ископаемым, передает ТАСС.

    Это предложение было сделано в последние шесть месяцев администрации Байдена и предполагало сотрудничество в сфере редкоземельных металлов.

    На вопрос ведущего о справедливости такой сделки, Блинкен ответил утвердительно, подчеркнув, что это предложение было частью пакета помощи, предложенного Зеленским.

    Экс-госсекретарь добавил, что в то время такая сделка представлялась выгодной для обеих сторон, особенно учитывая стратегическую важность редкоземельных металлов для экономики США.

    Ранее в Кремле заявили, что временные рамки для урегулирования конфликта на Украине не установлены и важно соблюсти взаимные интересы.

    Ранее сообщалось, что в США украинская делегация выехала на встречу по соглашению о недрах.

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    11 апреля 2025, 18:33 • Новости дня
    Эрдоган назвал урегулирование на Украине приоритетом для Турции

    Эрдоган назвал справедливый мир на Украине приоритетом для Турции

    Tекст: Вера Басилая

    Турция считает приоритетом скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения, заявил на открытии Антальского дипломатического форума турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

    Эрдоган заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине является приоритетной задачей для его страны, передает ТАСС.

    Он подчеркнул необходимость заключения справедливого и прочного мирного соглашения, чтобы остановить боевые действия.

    В ходе своего выступления на открытии Антальского дипломатического форума Эрдоган отметил, что Турция предприняла множество шагов в этом направлении. В частности, страна участвовала в обмене пленными в рамках Черноморской инициативы и «Стамбульского процесса». Турецкий лидер выразил надежду на то, что Анкара сможет сохранить свою сбалансированную и активную позицию, которая была принята с первого дня конфликта.

    Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление Черноморской инициативы и попытки Киева атаковать российскую энергетическую инфраструктуру.

    Эрдоган заверил в готовности Турции оказать любую поддержку в урегулировании конфликта на Украине, включая организацию переговоров.

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