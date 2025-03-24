Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.4 комментария
Будапешт отказался поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров
Сийярто: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС из-за притеснения венгров
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит интеграцию Украины в ЕС из-за невыполненных обещаний Киева по защите прав закарпатских венгров.
По его словам, Киев на протяжении десяти лет обманывал Будапешт, не предпринимая действий для возвращения прав закарпатских венгров, передает РИА «Новости».
Сийярто подчеркнул, что с 2015 года венгерская община в Закарпатье не получила ни одного права, отнятого у нее по решению украинских властей. «По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают», – заявил он. Министр также отметил, что без возвращения этих прав нельзя говорить о каком-либо прогрессе по поводу интеграции Украины в ЕС.
Министр напомнил, что ни в Киеве, ни в Брюсселе за последние десять лет не было предпринято никаких шагов в направлении уважения прав национальных меньшинств. Также он сообщил, что в Венгрии начнется национальная консультация по вопросу о приеме Украины, но в долгосрочной перспективе решение будут принимать венгерские граждане.
В минувший четверг на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе Венгрия вновь заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.
Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.