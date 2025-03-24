Будапешт отказался поддержать вступление Украины в ЕС из-за ущемления прав венгров

Сийярто: Венгрия не поддержит вступление Украины в ЕС из-за притеснения венгров

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, Киев на протяжении десяти лет обманывал Будапешт, не предпринимая действий для возвращения прав закарпатских венгров, передает РИА «Новости».

Сийярто подчеркнул, что с 2015 года венгерская община в Закарпатье не получила ни одного права, отнятого у нее по решению украинских властей. «По сей день венгерская национальная община в Закарпатье не получила ни одного из отнятых с 2015 года прав. Это обман. Нас постоянно обманывают», – заявил он. Министр также отметил, что без возвращения этих прав нельзя говорить о каком-либо прогрессе по поводу интеграции Украины в ЕС.

Министр напомнил, что ни в Киеве, ни в Брюсселе за последние десять лет не было предпринято никаких шагов в направлении уважения прав национальных меньшинств. Также он сообщил, что в Венгрии начнется национальная консультация по вопросу о приеме Украины, но в долгосрочной перспективе решение будут принимать венгерские граждане.

В минувший четверг на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе Венгрия вновь заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.