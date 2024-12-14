Путин определил задачу наццентра «Россия» – продвижение традиционных ценностей

Tекст: Александра Юдина

Путин подчеркнул, что главной задачей центра является продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей.

«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность и традиции. Те общие ценности, сохранению и продвижению которых призван служить, в том числе, и Национальный центр »Россия«, где мы сейчас с вами находимся», – заявил президент.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

Центр расположен в Москве на Краснопресненской набережной и открыт для посещения с 10.00 до 20.00 каждый день, кроме понедельника. Это место станет площадкой для постоянного освещения достижений страны и ее граждан.

Ранее Владимир Путин на съезде «Единой России» подчеркнул, что власти должны учитывать мнение граждан при принятии решений, чтобы повысить качество жизни в стране.