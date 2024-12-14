Путин: Власти должны сверять каждый шаг с мнением людей

Tекст: Мария Иванова

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия» Национальном центре «Россия», заявил о необходимости для властей сверять каждый шаг с мнением граждан, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в центре планов развития находятся человек и благополучие российских семей.

«Набранный темп позволяет нам фронтально двигаться сразу по всем ключевым направлениям, от которых зависит суверенитет и конкурентоспособность России. Достигать поставленных национальных целей, повышать качество жизни во всех регионах страны», – отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что «каждый шаг нужно сверять с мнением людей». Для достижения поставленных целей важно учитывать мнение людей о принимаемых законах и управленческих решениях. По его словам, необходимо анализировать, как граждане оценивают как уже введенные, так и новые меры социальной поддержки, а также скорость и качество работ по каждому объекту.

Ранее на съезде Владимир Путин отметил развитие экономики России вопреки санкциям, что является уникальным случаем в мировой истории.

Напомним, в этом году президент России подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.