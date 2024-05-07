Путин определил национальные цели развития России

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    Путин поставил себе цели на новый президентский срок
    В Аргентине началось рассмотрение дела об экстрадиции россиянина Чуркина на Украину
    Производитель рассказал об электромотоцикле Aurus Merlon
    За информацию о россиянине из хакерской группировки LockBit пообещали миллионы долларов
    Названа дата встреч кандидата на пост премьера с фракциями Госдумы
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Стала известна дата визита Мирзиеева в Москву
    Белоруссия начала внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Нужно ли отгородиться от Центральной Азии

    Страны Центральной Азии – это колоссальный резервуар человеческих ресурсов, отгораживаться от которого, изображая из себя прибалтов, было бы недальновидно. С другой стороны, Центральная Азия подвержена внешнему воздействию экстремистов и спецслужб стран Запада.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Дугин объяснил саморазрушение Запада

    Главный вопрос Такера Карлсона Александру Дугину был сформулирован предельно четко: почему западная цивилизация вдруг ополчилась на саму себя и занялась саморазрушением? Ответ Дугина был столь же предельно четким.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Особая речь Путина

    Прямая трансляция благодарственного молебна в ходе инаугурации президента – это ведь не только обозначение курса и смыслов следующих шести лет. Это главная присяга, выше которой нет, Тому, кто спрашивает особым спросом.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дело доктора Буяновой – важный прецедент

    Оскорблять вдову павшего воина было бы совершенно вопиющим, бессовестным поступком – по любым человеческим меркам. Для врача это было бы, к тому же, проявлением полной профнепригодности. Это заслуживало бы увольнения с волчьим билетом. Но преследовать человека по уголовной статье за слова, предположительно сказанные с глазу на глаз – значит, полагать начало совершенно новой практике.

    49 комментариев
    7 мая 2024, 19:42 • Новости дня

    Путин определил национальные цели развития России

    Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

    Путин определил национальные цели развития России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает в частности повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение уровня бедности, повышение МРОТ.

    Следующим пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающий вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

    Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.

    Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

    Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

    Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.

    Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.

    7 мая 2024, 12:46 • Новости дня
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина
    Электромотоциклы Aurus Merlon впервые показали на инаугурации Путина
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Электрические мотоциклы Aurus Merlon впервые показаны широкой публике на инаугурации президента России. Они использовались в кортеже главы государства.

    Испытания Aurus Merlon начались в 2022 году. Пиковая мощность прототипа – 140 кВт, максимальная скорость на уровне 200 км/ч, передает ТАСС. От 0 до 100 км/ч он разгоняется 3,7 секунды, запас хода 200 км, а одной из особенностей является возможность использования транспортного средства при температурах до минус 25 градусов Цельсия. Название мотоцикла выбрано неслучайно: мерлон – это зубец Кремлевской стены.

    Ранее Владимир Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus.

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    7 мая 2024, 12:16 • Новости дня
    Путин призвал Запад отказаться от чванства
    Путин призвал Запад отказаться от чванства
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не отказывается от диалога со странами Запада, но он должен вестись на равных, без всякого чванства, заявил в своей инаугурационной речи президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что выбор вести диалог остается за Западом.

    «Мы не отказываемся от диалога с западными государствами, выбор – за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь сотрудничества», – сказал Путин.

    «Разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

    Страна готова укреплять добрые отношения со всеми странами мирового большинства, которые видят в России надежного и честного партнера, передает ТАСС.

    Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шесть лет. Он принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

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    7 мая 2024, 15:54 • Новости дня
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    Стало известно, какую картину рассматривал Путин перед инаугурацией
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Картина, на которую по пути на церемонию инаугурации обратил внимание президент Владимир Путин, называется «Музыкальный натюрморт» студентки Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки Дарьи Веселовой, сообщили в пресс-службе академии.

    Полотно находится в коридорах Кремля с 2016 года, картина выставлялась как часть выставки работ учеников академии, передает РИА «Новости».

    В академии уточнили, что экспозиция планировалась как временная, однако «она как-то там прижилась». Веселова уже выпустилась из академии, сейчас художница работает преподавателем в мастерской витража и художественной обработки стекла.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента на шесть лет. Правительство России ушло в отставку.

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    7 мая 2024, 11:30 • Новости дня
    Рябков сообщил об отъезде посла США из России

    Замглавы МИД Рябков сообщил об отъезде посла США из России на определенное время

    Рябков сообщил об отъезде посла США из России
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Соединенных Штатов Линн Трейси уехала из России на определенное время, сообщил на Первом канале замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, посол Трейси уехала из России на определенное время, это стало известно до того, как решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента Владимира Путина, передает ТАСС.

    Замминистра отметил, что приглашение послов недружественных стран на инаугурацию указывает на то, что Россия продолжает соблюдать протокол.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    В Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    Коментарии (5)
    7 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    Spiegel: Между представителями ЕС произошел раскол из-за инаугурации Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Между представителями Евросоюза произошел раскол из-за дискуссий о необходимости присутствия на инаугурации российского лидера Владимира Путина, пишет Spiegel.

    По данным издания, между членами ЕС появились разногласия из-за того, как отнестись к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления российского лидера, передает РИА «Новости».

    Известно, что Франция, Венгрия и Словакия решили отправить представителей на церемонию ради сохранения связей с Россией. Однако Германия сочла участие в ней своего представителя неуместным. Также не планирует направлять своего представителя Великобритания.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили, что не будут представлены на церемонии инаугурации президента, но признают его российским лидером.

    Напомним, инаугурация Путина назначена на 7 мая. В апреле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдет «с определенными нюансами», о них проинформируют позднее.

    Коментарии (18)
    7 мая 2024, 12:05 • Новости дня
    Путин официально вступил в должность президента России

    Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок

    Путин официально вступил в должность президента России
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Путин официально вступил в должность президента России на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

    Российский лидер официально вступил в должность президента после того, как принял президентский знак и принес присягу в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Известно, что Путин лично писал речь для инаугурации. Клятва президента России состоит из 33 слов вместе с предлогами и союзами. Слова присяги, как и статус главы государства, определены четвертой главой Конституции.

    Перед этим Путин прошел по анфиладе парадных залов БКД (через Георгиевский зал, посвященный ордену святого Георгия Победоносца, и Александровский зал – в честь ордена Святого Александра Невского) по алой ковровой дорожке.

    Расположенные вдоль дорожки приглашенные гости приветствовали вступающего в должность президента аплодисментами.

    На церемонии инаугурации присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, а также дипломатический корпус. Также присутствуют другие представители власти, герои СВО, звезды спорта и шоу-бизнеса.

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    7 мая 2024, 18:30 • Новости дня
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    Первые встречи после инаугурации Путин провел с Рошалем и со своей учительницей
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин встретился с детским хирургом, президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Эти встречи стали первыми после официального вступления Путина в должность президента 7 мая, передает ТАСС. И Рошаль, и Гуревич были приглашены на инаугурацию в качестве гостей.

    Рошаль отметил физическую форму президента. «Вы в прекрасной физической форме! Вы сегодня прошли марафон по лестницам», – сказал он Путину. В качестве подарка к инаугурации Рошаль подарил ему книгу со своими философскими размышлениями, сообщила пресс-служба Кремля.

    Учительницу Гуревич, которой исполнилось 90 лет, Путин встретил с букетом цветов. Она была его классным руководителем в средней школе.

    Напомним, 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента.

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    7 мая 2024, 12:39 • Новости дня
    Песков: Путин может предложить кандидатуру премьера уже во вторник

    Tекст: Ольга Никитина

    Можно ожидать, что президент Владимир Путин может внести в Госдуму кандидатуру нового председателя российского правительства уже во вторник, 7 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    После завершения церемонии инаугурации у Путина состоится несколько встреч, передает ТАСС слова Пескова.

    При этом врио премьер-министра Михаил Мишустин по прибытии на церемонию инаугурации президента России не ответил на вопрос, останется ли он премьером. «Я вам желаю хорошего дня», – улыбнулся он в ответ на соответствующий вопрос.

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    7 мая 2024, 14:05 • Новости дня
    Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Помощник президента Ушаков: Не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли, зачем находятся в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Не пришедшие на церемонию вступления в должность российского лидера Владимира Путина послы западных стран забыли, на каких условиях они аккредитованы и зачем вообще находятся в Москве, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По его словам, такие действия «о многом говорят сами по себе», передает ТАСС.

    Ушаков добавил, что послам помешали осуществлять нормально дипломатические функции их столицы, а это вызывает сожаление.

    Напомним, Владимир Путин официально вступил в должность президента на шестилетний срок.

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    7 мая 2024, 12:18 • Новости дня
    Путин: Вместе победим!
    Путин: Вместе победим!
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вместе россияне – великий народ, вместе мы сможем преодолеть преграды и воплотить в жизнь задуманное, вместе мы победим, заявил российский лидер Владимир Путин на инаугурации президента во вторник.

    «Мы – единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе – победим!» – цитирует РИА «Новости» обращение российского лидера.

    Глава государства подчеркнул, что Россия уверенно смотрит вперед, а также планирует свое будущее и намечает новые проекты и программы для динамичного и мощного развития страны.

    Кроме того, Путин заметил, что будет делать все необходимое и все, что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян, подчеркнув, что результаты его работы на новом президентском сроке будут зависеть от общей сплоченности и единства россиян.

    Церемония инаугурации Путина завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной. Это – максимальное количество залпов в иерархии военных почестей.

    В ходе обращения Путин подчеркнул, что интересы и безопасность народа России стояли и будут стоять для него превыше всего.

    Во вторник, 7 мая, Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

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    6 мая 2024, 22:47 • Новости дня
    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности

    Правозащитник Брод назвал причины укрепления рейтинга Владимира Путина

    Эксперт: Россияне видят в Путине гаранта стабильности и безопасности
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Рейтинг Путина укрепился в условиях беспрецедентного давления Запада. Вмешательство в российские выборы, фейки, обстрелы новых регионов – все это возымело обратный эффект, еще больше сплотив россиян вокруг лидера, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Александр Брод. Так он прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, показавшего рост уверенности россиян в способности главы государства обеспечить стабильность и развитие страны.

    «В течение многих лет рейтинг президента России Владимира Путина стабильно высокий, и последние выборы только подчеркнули эти настроения россиян. Граждане РФ доверяют президенту, видят в нем гаранта стабильности и безопасности», – пояснил Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Особо рейтинг Путина укрепился за последние годы в условиях беспрецедентного давления Запада – политического, экономического, информационного. Также, отмечу, что вмешательство Запада в российские выборы, попытки их непризнания, угрозы членам избирательных комиссий, обилие фейков, обстрелы новых регионов – все это возымело лишь обратный эффект, еще больше сплотив население вокруг сильного лидера, укрепив веру в него», – констатировал он.

    «Это дало право экспертам говорить о таком явлении, как президентское супербольшинство – самой обширной политической коалиции из всех существовавших в современной России. Она была сформирована в том числе за счет укрепившегося в народе образа президента – гаранта развития страны, имеющего продуманную программу и способного эффективно руководить государством», – отметил собеседник. 

    Брод подчеркнул, что тепло были встречены россиянами и инициативы Путина из его послания Федеральному Собранию. «Там были обозначены широкие горизонты развития страны, новые национальные проекты, особое внимание уделено кадровому обновлению, развитию здравоохранения, социальным проектам, поддержке молодежи», – напомнил эксперт.

    «Но, безусловно, Запад в своей информационной войне против нашей страны не оставит попыток отменить результат выборов президента России, вопреки беспрецедентному уровню поддержки россиян. Это системная политика Запада, она началась не вчера и кончится не завтра, и даже постоянно усиливается, начиная с «Крымской весны». Но этот лай уже не воспринимается серьезно в Москве, мы уже не оглядываемся на Запад», – резюмировал правозащитник.

    Как показали результаты мартовского мониторингового опроса ВЦИОМ, 80% россиян уверены, что Владимир Путин сможет обеспечить в России стабильность, а 79% – развитие страны. Три четверти россиян также заявили, что у Путина есть продуманный план действий по улучшению экономической ситуации в стране (76%).  У 85% следивших за Посланием президента Федеральному собранию, сложилось мнение, что у главы государства есть также стратегия развития страны на ближайшие несколько лет, примерно столько же выразили убежденность в том, что он сможет частично или полностью ее реализовать (86%).

    Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Церемонию посетят руководители обеих палат Федерального собрания, Конституционного суда, члены правительства РФ и ЦИК, а также общественные деятели. Выборы президента РФ прошли с 15 по 17 марта. По данным ЦИК, самовыдвиженец Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зафиксирована рекордная явка – 77,44%.

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    6 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства

    Политолог Мартынов: Многие из нынешних министров сохранят посты в новом составе правительстве

    Эксперт: Путин обозначил важный критерий при формировании нового правительства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительству Михаила Мишустина пришлось пройти через серьезные испытания, но решения кабинета министров позволили обеспечить рост экономики России даже в периоды глобальных потрясений, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства.

    «На долю действующего правительства выпало немало трудностей. Кабинет успел пережить пандемию коронавируса, эскалацию конфликта на Украине, беспрецедентное экономическое давление со стороны западных стран», – отметил политолог Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Своевременные и действенные решения правительства позволили экономике России не просто выстоять, но и достигнуть новых высот. Кроме того, увеличивается число различных социальных программ. Поддержка власти со стороны общественности также крепка как никогда ранее», – отмечает он.

    По мнению эксперта, добиться этих результатов было невозможно, если бы в правительстве сидели некомпетентные люди. «Россия на практике доказала эффективность собственной политической системы, способной предоставлять ценные и опытные кадры даже в периоды глобальных потрясений», – считает эксперт.

    Он отметил, что на протяжении всего срока полномочий действующего кабинета между президентом Владимиром Путиным и министрами было взаимопонимание и доверие,  исполнительная власть работала единым фронтом.

    «Президент обозначил, что преемственность в достижении целей государственного развития становится одним из важнейших критериев при формировании нового состава правительства. Действующие члены кабинета зарекомендовали себя очень хорошо. Не исключаю, что многие из них сохранят высокие посты», – резюмирует Мартынов.

    Ранее Владимир Путин провел заключительную встречу с действующим составом правительства, полномочия которого истекают 7 мая. Прежние министры продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанностей до утверждения нового состава кабинета. В начале мероприятия президент поблагодарил коллег за совместную работу.

    Глава государства напомнил, что правительство начало свою работу «буквально за несколько недель» до начала пандемии коронавирусной инфекции. «Должен отметить, что мы вместе с вами прошли тогда это испытание достойно. А оно было связано с мобилизацией всех наших ресурсов в области здравоохранения, всей социальной сферы», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул заслуги кабинета в рамках отражения экономической агрессии западных стран против России, начавшейся в 2022 году. «То бесконечное число санкций, с которыми мы столкнулись, были направлены на одно, и мы с вами хорошо знаем, какова была цель, – разрушить Россию изнутри», – акцентировал он.

    Однако замыслы Вашингтона и Брюсселя не увенчались успехом, и в прошлом году темпы роста экономики России оказались выше мировых. Еще одна задача, которую пришлось решать правительству, это необходимость начала СВО с целью защиты русского населения Донбасса.

    На этом фоне президент положительно оценил работу уходящего правительства. Он заявил, что нынешний кабинет достиг весомых результатов и создал задел для долгосрочного развития страны. «Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается», – подчеркнул Путин.

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    7 мая 2024, 12:52 • Новости дня
    Патриарх Кирилл благословил Путина на службу Родине
    Патриарх Кирилл благословил Путина на службу Родине
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации пришел в Благовещенский собор, расположенный на территории столичного Кремля.

    Там патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил благодарственный молебен по случаю вступления главы государства в должность, передает ТАСС.

    «Дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми, нашей страной. В день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране – стать президентом России – мы крепко молимся о вас. Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук. Вы сами молитесь. Глава государства должен иногда принимать судьбоносные и грозные решения. И если не принять такое решение, то последствия могут быть чрезвычайно опасными для народа и государства», – сказал патриарх Кирилл.

    Он добавил, что огромное число россиян видят в Путине не только успешного политика, но и доброго, мудрого и сердечного человека.

    «Александр Невский не жалел врагов, но прославился как святой», – напутствовал предстоятель РПЦ.


    В последние десятилетия церемонии вступления в должность президента России совершались в пасхальные дни, которые отмечаются в течение 40 дней после праздника Воскресения Христова. День инаугурации 7 мая 2000 года пришелся на первое воскресенье после Пасхи; в 2004 году – на пятницу четвертой пасхальной недели; в 2008 году это был 10-й день после Пасхи. Инаугурация 2012 года состоялась в понедельник четвертой пасхальной недели. В 2018 году церемония пришлась на понедельник пятой пасхальной недели. В этот раз вступление главы государства в должность происходит в первый вторник после Пасхи.

    Традиция совершать напутственные молебны главе государства берет свое начало от церемонии венчания на царство – коронации русских правителей по церковному обряду. Впервые в России венчание на царство имело место в 1498 году, когда Иван III венчал своего внука Дмитрия Ивановича как наследника. Все коронации происходили в Успенском соборе Московского Кремля и совершались митрополитами Московскими и всея Руси, затем – патриархами, в поздний синодальный период – митрополитами Санкт-Петербургскими. Священное коронование императора Николая II в 1896 году стало последним, когда в церемонии приняли участие представители духовенства.

    Возродил традицию инаугурационных богослужений покойный патриарх Алексий II в 2000 году. До этого две инаугурации президента Бориса Ельцина в 1991 и 1996 годах проходили без церковной службы. Для патриарха Московского и всея Руси Кирилла это третья церемония благословения президента России на служение Отечеству. Первую службу он провел в 2012 году.

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    7 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    В Кремле сказали, какую страну Путин посетит первой после инаугурации

    Кремль: Визит Путина в Китай состоится точно раньше поездки в Турцию

    Tекст: Ольга Никитина

    Сроки визита президента Владимира Путина в Турцию пока не определены, но она точно состоится после того, как российский лидер посетит Китай, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    «В Китай будет первый зарубежный визит президента [после инаугурации]», – приводит его слова ТАСС.

    Ушаков сообщил также, что внешнеполитический календарь мероприятий Путина на ближайшее время практически сверстан. В график включены крупные саммиты, главный из которых состоится в октябре в Казани, это саммит БРИКС. Также это саммиты АТЭС и ШОС. План мероприятий включает в себя и двусторонние встречи, и визиты в Россию, и выезды российского руководства за границу.

    О сроках визита в Китай будет объявлено в ближайшие дни, уточнил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок.

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    7 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
    Путин отправился на инаугурацию на обновленном Aurus
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Путин, вступающий в должность президента России, выехал из Первого корпуса Кремля на инаугурацию на обновленном российском лимузине Aurus. Этим автомобилем глава государства воспользовался впервые.

    Черный представительский седан должен проделать путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС.

    Первый раз Путин совершил поездку на Aurus ровно шесть лет назад, 7 мая 2018 года, когда также отправлялся на инаугурацию. С тех пор президент постоянно передвигался на отечественном лимузине, который, по данным ТАСС, прошел рестайлинг к нынешней церемонии.

    За несколько минут до полудня Путин покинул рабочий кабинет в Первом корпусе Кремля и отправился в парадную резиденцию главы государства. В Большом Кремлевском дворце (БКД) он принесет присягу и в пятый раз займет главный государственный пост.


    К этому моменту в БКД все полностью готово к торжественной церемонии инаугурации. Несколько тысяч приглашенных заняли места в трех залах – Георгиевском, Александровском и Андреевском, знаменосцы роты почетного караула Президентского полка внесли в Андреевский зал Государственный флаг России, штандарт президента России, знак президента России и экземпляр Конституции, на котором Путин будет держать руку во время принесения присяги.

    У входа в БКД главу государства должен встретить комендант Кремля Сергей Удовенко. Приняв его рапорт, Путин поднимется по Большой парадной лестнице и под звуки встречного марша и фанфар пройдет по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где принесет присягу.

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