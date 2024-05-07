Путин определил национальные цели развития России

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Tекст: Валерия Городецкая

В указе, опубликованном на сайте Кремля, перечислены основные национальные цели, среди них – сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Этот пункт предусматривает в частности повышение суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, снижение уровня бедности, повышение МРОТ.

Следующим пунктом указана реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, подразумевающий вовлечение молодежи в проекты и программы, направленные на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание.

Еще одна цель – комфортная и безопасная среда для жизни. В частности, Путин поручил обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году, улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, обновить жилищный фонд не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сократить количество непригодного для жизни жилья, повысить доступность жилья на первичном рынке, увеличить авиаподвижность населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем прошлого года, а также обеспечить подключение к газу не менее 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году.

Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено в том числе обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему ВВП, вхождение России к 2030 году в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Еще одной целью является технологическое лидерство. В частности, она подразумевает обеспечение технологической независимости, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, увеличение затрат на исследования и разработки.

Достижение национальной цели «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» характеризуют в том числе увеличение домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному интернету, переход не менее 80% отечественных организаций на российское ПО, увеличение до 95% доли использования российского ПО в госорганах.

Напомним, 7 мая Путин официально вступил в должность президента России.