Соловьев рассказал о первых мыслях после новости о попытке покушения на него

Практика политических убийств журналистов на Украине возведена в ранг национальной идеологии, заявил российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Соловьев прокомментировал новость о предотвращенной попытке покушения на свою жизнь. «Я бы, честно говоря, предпочел не быть в новостях. Хотя, как говорил Марк Твен, любая новость в плюс, если это не некролог. Но, честно говоря, я в этот момент больше всего думал о том, насколько же у нас профессионально работают специалисты – Федеральная служба безопасности, МВД, Росгвардия. Спасибо им за то, что у нас есть возможность выполнять свой профессиональный долг, а они обеспечивают нашу безопасность», – сказал Соловьев в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Не могу сказать, что это был самый простой день в моей жизни, но, по крайней мере, это был день, в течение которого я точно был живым, что уже неплохая новость для одних и, конечно, очень огорчает тех в Киеве, которые привыкли расправляться с журналистами», – добавил журналист.

«Меня удивило, когда наши либералы абсолютно слились в едином порыве с нацистами и кричали, что это все придумки, что этого не может быть, забывая о том, что еще не так давно мэр Днепропетровска Филатов на гибель нашего товарище Олеся Бузины с радостью кричал: «Это наш бандеровский настоящий аттентат». Практика политических убийств журналистов на Украине возведена в ранг национальной идеологии», – заключил Соловьев.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.