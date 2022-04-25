Зачем Киев планировал убийство Владимира Соловьева

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25 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:38  |  vz.ru
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Россия переходит на иранские схемы продажи нефти

Нефть из России уходит тайным покупателям Виталий Тимкив/РИА Новости
Запад пытается выяснить, насколько же упал экспорт российской нефти. Москва скрыла эту статистику, чтобы не давать США и ЕС рычага для давления. Западу ничего не остается, как отслеживать передвижения танкеров с нефтью и фиксировать падение российского экспорта. Однако, судя по всему, Москва уже тестирует серые схемы поставок нефти за рубеж. Что это за схемы и в чем их смысл? Подробности...
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Канцлера Германии шантажируют Украиной

Рейтинг одобрения политики Шольца составляет сейчас всего 38% IMAGO/Metodi Popow/ТАСС
Стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины. «Из-за Шольца Германия теряет лидерство в Европе», – утверждают они. Но правда ли это? Подробности...
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Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Советские методы борьбы с бандеровцами по-прежнему актуальны Леонид Доренский/РИА Новости
Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия (УПА), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.  Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Нам надо выйти из информационного пузыря

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кошмар-кошмар – покайтесь, мы все умрем, ты виноват во всем, мы не переживем новых девяностых, срочно купить сахар и тушенку, кровавые мальчики, братские народы – вражеская пропаганда усиливается, чтобы свихнуть вам мозг. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Похоже, Казахстан не выучил урок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Период, когда можно было заниматься многовекторностью по принципу «и нашим и вашим», закончился. Конечно, Казахстан может продолжать эту политику – но он не должен забывать, что важнейшими странами и партнерами для него являются не США, а Китай и Россия. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

Макрон – последний президент Пятой республики

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На что пока способна Франция – это все еще сохранять в глазах России или Китая признаки большей способности договариваться и слушать оппонента, чем другие европейцы, вставшие под знамена политики США и Великобритании. Подробности...
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Антироссийская цензура от киргизов

Как Макрон уничтожил Ле Пен

Спецоперация на Украине расколола Хорватию

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Зачем Киев планировал убийство Владимира Соловьева

    Машину с Владимиром Соловьевым планировали взорвать по заданию СБУ
    		   25 апреля 2022, 19:40
    Фото: Aleksandr Mamaev/URA.RU/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Силами ФСБ и СК предотвращена серия задуманных в Киеве громких резонансных убийств. Подготовленные СБУ неонацисты готовили в Москве покушения на телеведущего Владимира Соловьева, главреда RT Маргариту Симоньян, ведущих Евгения Попова и Ольгу Скабееву и других тележурналистов. С какой целью Киев планировал это преступление и почему убийство Владимира Соловьева было запланировано первым?

    Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали шестерых жителей Москвы за подготовку покушения на журналиста, телеведущего Владимира Соловьева. Злоумышленники хотели взорвать его машину. «Шесть соучастников преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая власть»)», – говорится в сообщении СК.

    Члены экстремистского сообщества подозреваются в покушении на убийство, не доведенное до конца по независящим от самих подозреваемых причинам. Отягчает обвинения то, что убить телеведущего неонацисты хотели общеопасным способом, группой лиц и по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Во время обысков у задержанных нашли самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, больше тысячи патронов разного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литературу и атрибутику. «Члены преступной группы дают признательные показания в покушении, после которого они планировали скрыться за рубежом», – говорится в официальном сообщении ФСБ.

    Неонацисты заранее определили места, где планировалось убить Соловьева, заявил директор ФСБ Александр Бортников. «Задание было – определиться с местом осуществления покушения, прежде всего, с убийством... Определены были этой группой места посещения Соловьевым определенных мест, где и планировалось это преступление», – сообщил Бортников в эфире канала «Россия 1».

    Кроме того, уже в ходе допроса фигуранты признались, что также планировали убить гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главреда медиагруппы «Россия сегодня», RT и радио Sputnik Маргариту Симоньян, ее мужа – телеведущего Тиграна Кеосаяна, депутата Госдумы, журналиста Евгения Попова и его жену – ведущую ток-шоу «60 минут» Ольгу Скабееву. На вопрос оперативника, в какие сроки они должны были совершить убийство Соловьева, один из них ответил: «Как можно быстрее». Второй задержанный сообщил, что СБУ давала указания на кратчайшее устранение журналиста.

    Еще один задержанный рассказал, что с февраля по март этого года он приезжал в квартиру, где собирались участники группировки, сообщает ТАСС. «В моем присутствии обсуждали поджоги машин с символикой в поддержку спецоперации и военкоматов, а также убийства людей, которые несли пропаганду: Соловьева, Киселева, Скабеевой, Попова, Симоньян и Кеосаяна», – рассказал он.

    Подчеркнем: Владимир Путин ранее сообщил о предотвращенном покушении на «одного из известных российских тележурналистов». Президент предположил, что вероятные заказчики убийства «будут от этого открещиваться», но «факты, доказательства неопровержимы». Президент отметил, что Кремлю пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего, ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов. Глава государства указал, что нападения планировала целая террористическая группа. Путин указал, что западные страны «одурачивают своих граждан», используя монопольное положение в своем информационном пространстве. «Терпя фиаско здесь, на территории России, перешли к террору. К подготовке убийств наших журналистов», – указал он.

    Как считает режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян, те, кто готовил покушение, – «нелюди». «Это еще раз доказывает, что мы имеем дело с террористическим режимом. Хорошо, что наша армия решает с ним вопрос. Но все мы под Богом ходим. Мы выбрали единственно возможный путь – поддержку нашего государства, поддержку Родины. А за Родину можно и пострадать», – заявил Кеосаян газете ВЗГЛЯД.

    «Абсолютно в логике нацистов»

    Сам Соловьев заявил, что не знал о планах покушения на свою жизнь. «Я узнал об этом вместе со всей страной. Не удивлен. Это абсолютно в логике нацистов – убивать журналистов-евреев. Так что бандеровцы идут по привычным для них маршрутам», – сказал журналист эфире телеканала «Россия 24». По его словам, он не замечал слежку за собой. «Нет, никаких проявлений не было, что свидетельствует о том, насколько профессионально и четко отработали наши компетентные органы», – цитирует РИА «Новости» Соловьева.

    Дмитрий Киселев назвал вранье единственным методом информработы Украины и посетовал, что преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стали рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. «Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Сжечь журналистов, как в одесском Доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала «Интер», – тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел», – сказал Киселев.

    Он отметил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире. «Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России», – отметил Киселев.

    Стоит отметить, что еще в 2018 году представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что российским журналистам, общественным деятелям и дипломатам «многие годы поступают прямые угрозы». «Даже в штаб-квартире ООН за российским дипломатом, заместителем директора ДИП, бегали украинские националисты в камуфляже, которые угрожали его убить после того, как он в ходе выступления «посмел» привести факты о ситуации в Донбассе», – указывала дипломат.

    Почему первым в списке террористов значился Соловьев

    Телерепортер ВГТРК Александр Рогаткин предположил, что приказ о ликвидации Соловьева был отдан президентом Украины Владимиром Зеленским по той причине, что журналист крайне резко и неоднократно давал отповедь украинскому президенту в эфире.

    «На Украине и раньше журналистов отстреливали. Практика устранения неугодных там хорошо налажена. Вот почему в Киеве решили, что теперь могут приезжать к нам и таким способом корректировать информационную политику. Конечно, надо дождаться, пока их допросят. Надо понять, кто именно является заказчиком.

    Наверняка окажется, что это СБУ, – те, кто когда-то убили главу ДНР Александра Захарченко, командиров ополчения Алексея Мозгового, Арсена Павлова – Моторолу и Михаила Толстых – Гиви.

    К счастью, наши спецслужбы сработали четко», – отметил Рогаткин.

    Кеосаяна не удивило, что в качестве мишени был выбран Владимир Соловьев. «Это самый яркий наш тележурналист, у него самая большая аудитория», – заявил собеседник. 

    «Украинские спецслужбы понимают: руководители холдинга ВГТРК или телеканала RT – это значимые фигуры. Это люди, на которых держатся целые подразделения и структуры. Такие персоны, как Владимир Соловьев или Маргарита Симоньян, стали для Киева крупными аллергенами, потому что их телеканалы рассказывают правду об Украине, говорят то, что активно не нравится нацистам», – пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, политтехнолог Олег Матвейчев.

    Сам Соловьев, комментируя раскрывшиеся обстоятельства готовившегося покушения, отметил, что после того, как угрозы в его адрес были озвучены Зеленским, он занялся своей безопасностью. Напомним, несколько недель назад украинский президент обнародовал видеообращение к известным российским телеведущим, в котором сказал, в частности: «Ваш финал будет за решеткой, в лучшем случае».

    «Меня больше всего умиляет, что Зеленский в кругу своих близких друзей на меня пожаловался и попросил, чтоб со мной разобрались в России. То есть сюда засылают разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю. И поэтому, если со мной что-нибудь когда-нибудь где-нибудь случится, знайте: это заказ Зеленского», – говорил два дня назад Соловьев в эфире своего шоу.

    Как защитить журналистов

    Кеосаян дал понять, что власти уже принимают меры, чтобы обеспечить личную безопасность ведущих журналистов страны. «Я знаю, что каждый из тех, кто может представлять интерес для западных спецслужб в качестве жертвы, способен и без помощи государственных органов решить вопрос безопасности. Одно дело – поле боя, а другое дело – такая полуподпольная война. Все переживают за свою безопасность, но уже принимаются какие-то действия», – добавил режиссер и телеведущий в комментарии «Газете.ру».

    Председатель Союза журналистов России (СЖР) – коллега и полный тезка телеведущего Владимир Соловьев, в свою очередь, указал, что в крупных корпорациях, таких как Первый канал, Россия-1, НТВ, есть своя служба безопасности и у медийных личностей есть охрана. «О ситуации знаем. Конечно, хорошо, что спецслужбы так оперативно сработали, что эти люди задержаны, что они признались в подобных намерениях, и, конечно, в подобной непростой нынешней ситуации стоило бы известным медиаличностям иметь охрану», – сказал руководитель СЖР.

    Депутат Матвейчев, который считает подобные покушения «политическим террором», также не исключает, что теперь к крупным медиаменеджерам приставят государственную охрану: «Киевские спецслужбы позволяли себе действовать такими методами и раньше, хотя не всегда в этом признавались».

    При этом Матвейчев считает, что под угрозой в России находятся не только те видные журналисты, что поддерживают спецоперацию, но и радикально оппозиционные журналисты и блогеры. «Если уж киевские спецслужбы встали на этот путь, то любые фигуры могут быть задействованы. Метод использования сакральных жертв в Киеве тоже никто не отменял. Каждый из них может тоже оказаться мишенью, чтобы потом Украина объявила: смотрите, дескать, как опасно быть журналистом в путинской России».

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