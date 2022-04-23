Раскрыты планы спецслужб Украины и Британии устроить провокацию в Лисичанске

СБУ готовят новую провокацию в Лисичанске в ЛНР, для этого в город прибыли представители западных СМИ, ранее осуществлявших постановочные фото-видеосъемки в Буче, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Генерал утверждает, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации, в отличие от украинской армии и националистических вооруженных формирований, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны, передает РИА «Новости».

«Заранее предупреждаем так называемый «цивилизованный запад», что эти фейки со стороны киевских властей о якобы «бесчинствах русских» в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ», – заключил генерал.

Ранее в Минобороны России не исключили провокации Украиной на Запорожской АЭС.

До этого в Минобороны назвали фейком заявления Госдепа о контролируемом Украиной Мариуполе.

Также были раскрыты планы СБУ устроить провокацию с массовым расстрелом мирных жителей Одесской области.

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