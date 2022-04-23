В Минобороны России не исключили провокации Украиной на Запорожской АЭС

Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Не исключена провокация на объектах ядерной энергетики, в первую очередь, на находящейся под контролем Российской Федерации Запорожской АЭС», – передает слова Кириллова РИА «Новости».

По его словам, 21 апреля на блокпосту войск национальной гвардии была остановлена и возвращена обратно в город Запорожье колонна из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на атомную станцию.

Кириллов выступил на брифинге о подготовке США и НАТО к провокации с обвинением в адрес России в применении ядерного, химического или биологического оружия.

Ранее сообщалось, что Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами.

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