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В Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами
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Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – передает слова Кириллова РИА «Новости».
Сейчас сброшенные ампулы изучают в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия.
Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.
«Открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости», – сказал Кириллов.
Он отметил, что такой сценарий наименее вероятен. По словам Кириллова, украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии.
Сценарий приведет к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвав экологическую и гуманитарную катастрофу.
Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это «единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения».
«Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций», – отметил он.
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Лавров: Заявления президента Украины говорят, что ему переговоры с Россией не нужны
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Переговоры российской и украинской сторон проходят медленно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
«Мы, безусловно, сегодня на переговорах рассмотрели ситуацию на Украине, вокруг нее. И подробно информировали коллег о ходе специальной военной операции, направленной на защиту жителей Донбасса и демилитаризацию и денацификацию Украины, поделились оценками хода, вернее, медленными продвижениями российско-украинских переговоров», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Он добавил, что некоторые украинские заявления говорят о том, что Киеву переговоры уже не нужны.
«А про то, как Украина относится к этим возможностям, мне очень странно слышать каждый день заявления украинских представителей разного сорта, включая президента и его советников, которые наводят на мысль о том, что им эти переговоры совсем не нужны, что они смирились со своей судьбой», – добавил Лавров.
Ранее директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что российско-украинские переговоры в видеоформате ведутся практически в ежедневном режиме.
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ВСУ лишились арсенала с тысячами тонн боеприпасов под Харьковом
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Российские военные взяли под контроль арсенал украинских военных в Харьковской области, в нем обнаружили тысячи тонн боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
«Специалисты инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сотен гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
«Подразделения ВСУ бросили арсенал с большим количеством боеприпасов к ствольной артиллерии, минометам и систем залпового огня, вооружения ПВО. На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населенных пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей», — заявили в ведомстве.
В ангарах, помимо боеприпасов советского производства хранились сделанные на западе мины и снаряди, добавили в министерстве.
Ранее российские силовики в ходе рейда по выявлению украинских диверсантов в селе Казачьи Лагеря Херсонской области обнаружили схрон с оружием, включая гранатометы, пулеметы и автоматы Калашникова.
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В Совфеде поддержали идею воссоздания Таврической губернии
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Идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Это правильное, хорошее предложение, жители юга Украины всегда тяготели к России», – сказал Цеков в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что в состав Таврической губернии могла бы войти Херсонская область, часть Николаевской и часть Запорожья. Таким образом была бы воссоздана Таврическая губерния «в ее исторических рамках». «Также туда могут войти и Крым с Севастополем», – сказал сенатор.
По его мнению, эта тема должна обсуждаться.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперт назвала виновных в отсутствии воды в Николаеве
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«Трубопровод был поврежден украинской стороной, которая хвасталась наступлением на Херсон. И теперь они, продолжая перестрелки, не могут починить единственный источник питьевой воды в городе. В этом виноват лично губернатор Виталий Ким», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее губернатор Николаевской области Ким заявил, что завершить ремонтные работы на трубопроводе мешают бои. Вода в Николаев не подается с 12 апреля.
«ВСУ неоднократно заявляли, что обстреливают Чернобаевку в Херсонской области. Об этом говорил и Ким. Именно в результате этих обстрелов и был поврежден трубопровод. Причем сделано это на том участке, который находится под контролем России», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Собеседница уточнила, что в Николаеве сейчас проживает порядка 400 тыс. человек. «Это единственный источник питьевой воды. Оставить население без воды равносильно гуманитарной катастрофе», – добавила Шеслер. «Предприятие «Херсонводоканал» уже несколько раз выходило на руководство Николаевской области с просьбой хотя бы временно обеспечить безопасность на месте ремонта», – пояснила эксперт.
«Власти Николаева постоянно заявляют, что с их стороны ведется наступление на Херсон. То есть именно Украина несет ответственность за обострение обстановки на этом участке. Более того, в том, что Николаев сегодня без воды, виноват лично губернатор Виталий Ким», – утверждает Лариса Шеслер.
Политолог также обратила внимание на заявление заместителя командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майора Рустама Миннекаева, который назвал цели второго этапа спецоперации. Среди них – взятие под контроль юга Украины. «При создании сухопутного коридора до Приднестровья обойти Николаев и Одессу не получится. И, на мой взгляд, это последовательное и правильное решение. Уверена, что местное население, которое лояльно в отношении России, позитивно воспримет факт взятия городов», – заключила Шеслер.
Ранее в Минобороны сообщили, что местные власти в Николаеве прекратили соцвыплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение, есть опасность возникновения эпидемиологической катастрофы. При этом гуманитарная помощь разворовывается местной администрацией.
«В случае непринятия местными властями безотлагательных мер по восстановлению городских систем жизнеобеспечения город Николаев окажется в зоне эпидемиологической катастрофы», – подчеркнул генерал-полковник ВС России Михаил Мизинцев.
При этом в пятницу губернатор области Виталий Ким сообщил, что власти не могут починить водовод Николаев – Днепр, так как он находится якобы в зоне боевых действий. В то же время командование ВСУ и политическое руководство Украины в последние недели неоднократно заявляли о «наступательной операции на Херсон».
Ранее в Минобороны РФ обвинили боевиков в Николаеве в массовой раздаче населению оружия и наркосодержащих медицинских препаратов, проведении карательных рейдов с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов.
Напомним, в конце марта мэр Николаева Александр Сенкевич высмеял призывы местных жителей убрать из города артиллерию ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем украинские войска используют гражданские объекты в военных целях.
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Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова Зеленского об угрозе прекращения переговоров с Москвой в случае уничтожения украинских военных на заводе «Азовсталь», отметив, что Россия не приемлет от Киева каких-либо ультиматумов.
«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», – ответил он на пресс-конференции в Москве на вопрос, значит ли решение российского руководства отказаться от штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе, что Россия прислушалась к словам Зеленского, заявившего, что уничтожение украинских военных на этом заводе «поставит точку на любом формате переговоров с Россией», передает «Интерфакс».
В субботу президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Москве прекращением переговоров в случае, если Вооруженные силы России не покинут Мариуполь.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все сложившие оружие военнослужащие ВСУ, боевики нацбатальонов и иностранные наемники на «Азовстали» останутся живы, если сложат оружие.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Запад не смог изолировать Россию на заседаниях руководства МВФ и ВБ
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Страны Запада добивались изоляции России на заседаниях руководства МВФ и Всемирного банка, но не достигли своих целей и сорвали публикации коммюнике по итогам сессии, сообщил источник в российской делегации.
Впервые в истории сессия Международного валютно-финансового комитета (МВФК) и Комитета по развитию прошла без принятия итоговых документов – их одобряются на основе консенсуса. Источник ТАСС пояснил, что Запад хотел изолировать Россию, но «эта попытка с треском провалилась», а большинство членов Совета управляющих ВБ «заняло либо пророссийскую, либо нейтральную позицию – 14 против 11 у Запада».
В результате страны G7 «оказались неожиданно для них самих в меньшинстве» и «сорвали выпуск итоговых коммюнике МВФК и Комитета по развитию», так как большинство участников «отказалось включать в них формулировки, осуждающие действия России» на Украине.
При этом западные СМИ утверждали, что за срыв публикации коммюнике якобы несет ответственность Россия. Источник в российской делегации заявил, что на пленарном заседании «представители развивающихся стран делали акцент на необходимости следовать уставам Бреттон-Вудских институтов и избегать политизации». Призыв президента Украины Владимира Зеленского исключить Россию из МВФ и ВБ, прозвучавший на сессии, не пользуется поддержкой в организациях, сказал источник.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Названа возможная причина падения украинского Ан-26 в Запорожской области
Один человек погиб и двое пострадали при падении самолета Ан-26 в Запорожской области, причиной ЧП, по предварительным данным, стало то, что самолет задел электроопору, сообщила пресс-служба областной администрации.
В обладминистрации сообщили, что известно об одном погибшем, численность экипажа и причины падения выясняются, но, «по предварительной и пока не подтвержденной информации», самолет мог задеть электроопору, в результате чего загорелся двигатель, передает ТАСС.
Самолет упал в 09.00 мск в районе поселка Михайловка Запорожской области. Он выполнял технический рейс, принадлежал Украине. На месте происшествия работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и соответствующие органы, сообщили в обладминистрации.
Ранее сообщалось, что украинский Ан-26 упал в Запорожской области.
Американский ведущий Такер Карлсон призвал к аудиту финансов Зеленского
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США следует провести проверку счетов украинского президента Владимира Зеленского, учитывая американскую помощь Украине, заявил популярный американский телеведущий Такер Карлсон.
Карлсон отметил, что США лишь «за прошлую неделю отправили более миллиарда долларов Украине», а сейчас собираются отправить «еще полмиллиарда долларов для выплаты зарплат сотрудникам бюджетной сферы на Украине». «Не должны ли мы сначала провести аудит финансов Зеленского?».
Он подчеркнул, что подобные решения американские власти принимают на фоне роста инфляции. «Ответ Джо Байдена в том, чтобы напечатать побольше денег и отправить их на Украину» – приводит ТАСС слова журналиста Fox News.
Напомним, Такер Карлсон – влиятельный в США критик политики Байдена в отношении России. Начиная с лета 2020 года ежедневная авторская программа Tucker Carlson Tonight («Сегодня вечером с Такером Карлсоном») на Fox News – самое популярное общественно-политическое шоу Америки со средней аудиторией более чем в 5 млн человек.
В ДНР сообщили об отказе запертых на «Азовстали» боевиков сдаваться
Укрывающиеся на «Азовстали» украинские военные не воспользовались гуманитарными коридорами в пятницу, заявила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Руководствуясь соображениями гуманизма, командование союзных сил открыло несколько коридоров для выхода мирного населения и украинских военнослужащих. Несмотря на это, по состоянию на сегодняшний день руководство окруженных боевиков не воспользовалось данным предложением», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там пояснили, что огневое воздействие по противнику продолжено, периметр предприятия блокирован для недопущения прорыва.
Ранее президент России Владимир Путин гарантировал жизнь сдавшимся на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе украинским силовикам.
В четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы России и силы ДНР освободили Мариуполь. По его словам, остатки формирований националистов укрылись в промзоне завода «Азовсталь». Путин попросил Шойгу еще раз предложить боевикам в Мариуполе сложить оружие, пообещав в обмен сохранить жизнь и гарантировать достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами и оказание квалифицированной медицинской помощи.
В пятницу начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев подтвердил, что Россия в любой момент может ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирного населения с «Азовстали», а также изъявивших желание сложить оружие украинских военнослужащих и боевиков националистических батальонов.
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Стало известно о переброске интеллектуалов-диверсантов из Британии на Украину
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На Украину прибыли специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service – SAS), сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в украинских вооруженных силах.
В российских силовых структурах сообщили, что, по данным «источников в ВСУ», в Броды (Львовская область Украины) «переброшены как минимум две группы военнослужащих» по восемь-десять человек. Их перебросили «на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS». Речь идет о «специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в области вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории», передает РИА «Новости».
Сотрудники SAS считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. Они работают обычно под прикрытием медицинских сотрудников гуманитарных организаций, например, «Белых касок», заявил сотрудник российского силового ведомства.
Он подчеркнул, что «это не обычный спецназ», а «интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные – профильные специалисты». По его словам, британцы, вероятно, должны «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории».
Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат. По словам источников издания в Минобороны Британии, обучение занимает несколько недель, в основном оно нужно, чтобы украинцы могли ознакомиться с системами управления бронетехники.
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Сенатор: Большинство жителей юга Украины – за вхождение в состав России
За вхождение в состав Российской Федерации могут высказаться не менее двух третей жителей юга Украины, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
«Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдет, и пройдет действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся за то, чтобы быть в России», – цитирует Цекова РИА «Новости».
По его словам, жители юга страны всегда «ментально тяготели» к России, а решение о включении регионов в состав Украины было принято после революции правительством СССР.
Также сенатор в пятницу заявлял, что идею о воссоздании Таврической губернии с включением Херсонской области, части Николаевской области и части Запорожья можно поддержать.
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Из-за пожара на крейсере «Москва» погиб военнослужащий, 27 пропали без вести
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При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы, сообщило Минобороны России.
В сообщении говорится, что в результате пожара корабль «получил серьезные повреждения из-за детонации боезапаса», а «попытки экипажа потушить возгорание не привели к результату». «В ходе борьбы за живучесть корабля погиб один военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести», – сообщает ведомство.
При этом «остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь». Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести, передает РИА «Новости».
Также Минобороны сообщило, что проведены «собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера». Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании «продолжить службу на кораблях Черноморского флота». При этом некоторые военные, которые захотели перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Сообщается, что «военнослужащие (матросы) по призыву по истечению сроков службы будут уволены в запас», передает ТАСС.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с Иваном Вахрушевым – мичманом, погибшим на крейсере «Москва». Вахрушев «погиб геройски», он «руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться», рассказал Развожаев, добавив, что мичман «совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев».
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.
Украинские силовики оборудовали в квартирах киевлян огневые позиции
Украинские силовики оборудовали в квартирах, уехавших из Киева местных жителей, огневые позиции, сообщил гражданин Таджикистана Тимур Хагайназаров, бежавший из столицы Украины, где проживал в последнее время.
По его словам, после начала боевых действий в его и соседних домах появились силовики.
«Квартиры пустые занимаются силовиками, там оборудуются огневые позиции», – сказал он в ходе опроса, видео которого есть в распоряжении ТАСС.
Он добавил, что силовики делали дыры в стенах, чтобы лишний раз не выходить в подъезд. Также он добавил, что в Киеве было много наемников из США, Великобритании, Франции, но больше всего из Грузии.
Мужчина сообщил, что иностранцам запрещали покидать город и передвигаться по нему. Его самого схватили представители силовых структур и неделю избивали за высказанное соседу мнение о происходящем на Украине и ее президенте.
«Избивали неделю, а потом выкинули возле дома», – рассказал очевидец. Второй раз силовики его избили из-за незнания украинского языка, решив, что он диверсант.
Мужчина в итоге выехал из Киева во Львов, а оттуда в Польшу. В поезде он познакомился с семьей из Ирпени, которые рассказали о случаях мародерства со стороны украинских силовиков.
СК изучит слова основателя «Азова» атаковать «Бессмертный полк» в Мариуполе «Точкой-У»
Следственный комитет России даст правовую оценку словам основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе «Точкой-У» по участникам шествия «Бессмертный полк» в Мариуполе.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение проверить данное высказывание.
«В соответствии с поручением главы ведомства следователи СК России проанализируют указанные высказывания, дав им уголовно-правовую оценку, а также примут исчерпывающий комплекс мер по установлению лиц, которые участвуют в подготовке преступлений против мира и безопасности человечества», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Ранее Билецкий заявил, что националисты могут нанести удар «Точкой-У» по участникам шествия «Бессмертный полк» в Мариуполе 9 мая, а само шествие он назвал «провокацией украинского народа».
Сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в День Победы в Мариуполе.
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В Новой Каховке подняли флаги России и СССР
В городе Новая Каховка Херсонской области подняты Знамя Победы, флаги России и СССР, регион находится под полным контролем ВС России.
Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
В начале апреля флаги России подняли над зданием администрации города Херсона и административных строениях напротив него. В четверг над городом подняли Знамя Победы.
Также в четверг на телевизионной вышке в освобожденном от национальных батальонов Украины Мариуполе также подняли флаг Донецкой народной республики (ДНР).
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