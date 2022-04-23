В Минобороны рассказали о сброшенной Украиной на российские войска емкости с ампулами

Украина 21 апреля сбросила с БПЛА на российские войска емкость с ампулами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

«Планировалось, что при их разрушении произойдет химическая реакция, которая вызовет взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ, не входящих в конвенционные списки», – передает слова Кириллова РИА «Новости».

Сейчас сброшенные ампулы изучают в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия.

Сообщается, что одним из сценариев провокаций, которые планирует Запад, может стать применение оружия массового уничтожения в городах Славянск и Краматорск.

«Открытое применение ОМУ на поле боя» в случае неспособности добиться успеха обычными видами вооружений скорей всего в зоне боевых действий. Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости», – сказал Кириллов.

Он отметил, что такой сценарий наименее вероятен. По словам Кириллова, украинские власти с подачи США могут устроить провокацию с использованием химоружия для дискредитации российской армии.

Сценарий приведет к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвав экологическую и гуманитарную катастрофу.

Кириллов напомнил, что на сегодняшний день США – это «единственное государство в мировой истории, применившее все три вида оружия массового поражения».

«Сброшенные ядерные бомбы в ходе Второй мировой войны на Хиросиму и Нагасаки, применение токсичных химикатов во Вьетнаме и Ираке – все эти преступления остались без должной оценки профильных международных организаций», – отметил он.

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