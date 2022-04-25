Киселев: Убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой

Комментируя планы Киева убить российского журналиста Владимира Соловьева, гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом.

«К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Сжечь журналистов, как в одесском доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала «Интер» – тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел», – сказал РИА «Новости» Киселев.

Он отметил, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире.

«Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России», – отметил Киселев.

Между тем глава СЖР Владимир Соловьев добавил, что медиаличностям в нынешней непростой ситуации стоит иметь охрану.

«О ситуации знаем. Конечно, хорошо, что спецслужбы так оперативно сработали, что эти люди задержаны, что они признались в подобных намерениях, и конечно, в подобной непростой нынешней ситуации стоило бы известным медиаличностям иметь охрану», – сказал Соловьев.

Глава СЖР считает, что в крупных корпорациях, как Первый канал, Россия-1, НТВ есть своя служба безопасности и «подобная охрана, я думаю, у медийных личностей уже есть».

Ранее ФСБ сообщило, что были задержаны неонацисты, планировавшие по заданию Киева убийство Соловьева. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.