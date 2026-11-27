Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
Главком ВМФ доложил Путину об успешных испытаниях подводного крейсера «Пермь»
Главком ВМФ Моисеев доложил Путину об успешных испытаниях крейсера «Пермь»
Многоцелевая атомная подводная лодка «Пермь» успешно завершила государственные испытания и готова к подъему флага, доложил президенту Владимиру Путину главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
«Атомный подводный крейсер «Пермь» успешно завершил государственные испытания, к подъему Военно-морского флага готов», – цитирует Моисеева ТАСС.
Доклад состоялся во время церемонии подъема флага на атомоходе, которая прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске. Позже главком доложил российскому лидеру о поднятии флага на корабле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин поднял военно-морской флаг на атомной подлодке «Пермь».
Президент анонсировал включение нового крейсера в состав Тихоокеанского флота.
Путин также поздравил моряков и судостроителей с принятием субмарины в состав Военно-морского флота.