Украинская пропаганда прошла путь от тезиса о победе над Россией до необходимости объяснения того, почему большая часть национальных богатств скоро будет в руках американцев.14 комментариев
ЕС заявил о намерении оказывать максимальное давление на Россию
Представитель внешнеполитической службы ЕС Хиппер заявила о намерении Европы продолжать санкционное давление на Россию
Евросоюз намерен оказывать санкционное давление на Россию, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер на фоне переговоров по Украине в Саудовской Аравии.
Хиппер спросили о готовности Брюсселя снять санкции с Россельхозбанка. Она подчеркнула, что ЕС «по-прежнему сосредоточен на оказании максимального давления на Россию», в том числе через санкции, передает РИА «Новости».
В числе главных предпосылок для отмены санкций Хиппер назвала «прекращение агрессии» Россией, а также «безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины». Хиппер заявила о желании ЕС помочь Украине добиться «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира».
Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости переоценить режим антироссийских санкций для достижения урегулирования конфликта на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что обсуждение снятия санкций с России будет уместно только в рамках долгосрочного мирного соглашения, и пока это преждевременно.
В рамках сделки по безопасности в Черном море Кремль настаивает на отмене санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых структур. В России считают необходимым подключить их к SWIFT, а затем открыть соответствующие корреспондентские счета.