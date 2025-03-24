Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
В редакции «Известий» появился мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке
В здании «Известий» в Москве соорудили мемориал в память о погибшем журналисте Федорчаке
В московском здании «Известий» сооружен мемориал в память о погибшем военном корреспонденте Александре Федорчаке, где коллеги оставили цветы и личные вещи журналиста.
В здании МИЦ «Известия» в Москве появился мемориал в знак скорби о погибшем военном корреспонденте издания Александре Федорчаке, передает РИА «Новости»
Коллеги журналиста принесли алые розы, а рядом выставлена фотография корреспондента и его шлем, в котором он снимал свои репортажи. Также на рабочем месте Федорчака установлены розы, его портрет и микрофон.
Александр Федорчак погиб на территории Луганской Народной Республики в ходе атиллерийского удара вооруженных сил Украины (ВСУ).
Как писала газета ВЗГЛЯД, погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области. Во время обстрела также погибли оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Удар по журналистам был нанесен реактивной системой залпового огня HIMARS.